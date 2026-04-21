2026吉利汽車國際商業夥伴大會圓滿召開，「一個吉利」戰略加速全球佈局

杭州2026年4月21日 /美通社/ -- 4月21日至23日，2026吉利汽車國際商業夥伴大會在杭州隆重舉行。本次大會以 「共赴智能汽車時代」為主題，深入闡釋了 「一個吉利」戰略下的國際業務佈局，全面展現吉利攜手全球合作夥伴、加速拓展國際版圖的堅定信心與長遠願景。本次大會吸引了來自100多個國家和地區的1000多位經銷商代表參會，全球多家汽車經銷領域的龍頭企業齊聚一堂, 共商全球發展新機遇。 大會期間，集團管理層系統解讀了集團全球化戰略藍圖，海內外研發體系協同聯動，集中呈現前瞻技術規劃與創新機制。吉利、領克、極氪三大整車研究院分享了面向海外市場的重點車型與未來規劃。通過一體化協同發力，持續夯實「一個吉利」戰略格局，為全球化高質量發展注入強勁動能。

強勁的業績表現是吉利全球化發展的堅實基礎。2025年，吉利控股集團全年總銷量首次突破400萬輛，躋身全球前十汽車集團且增速領跑；其中吉利汽車集團銷量達302.5萬輛，同比增長39%。面向未來，吉利控股集團將錨定「一個吉利、全面領先」的2030戰略目標，力爭屆時全球總銷量突破650萬輛（含商用車），躋身全球車企銷量前五，新能源銷量占比達到約75%，海外銷量占比超三分之一。 進入2026年，吉利汽車集團延續迅猛發展的態勢，一季度銷量再創新高，達70.94萬輛，其中出口銷量突破20萬輛，同比增長126%。面對全球汽車產業格局加速重構、行業競爭持續加劇，吉利汽車集團CEO淦家閱表示，「吉利不斷地打基礎、練內功，把世界汽車的優勢產業基因與吉利汽車融合，形成有世界級水平根基的吉利汽車產業群。」

秉持合作共贏的理念，吉利持續深化與海外優質夥伴的戰略合作，加快構建本土化全球運營體系。圍繞2030戰略目標，吉利汽車集團副總裁、吉利汽車國際公司總經理南聖良對全球業務進行系統部署，明確將堅持油電並舉的多能源佈局，圍繞用戶價值打造可持續的核心競爭力。截至目前，吉利已在全球100多個國家和地區佈局1800多家銷售與服務網點，通過完善的本土化服務網絡，為全球2000萬用戶提供優質服務。 本次大會期間，全球合作夥伴不僅深入瞭解吉利全球化戰略方向，更將通過實地探訪直觀感受「一個吉利」的全體系硬實力。從極氪工廠的全球領先黑燈工廠，到吉利全域安全中心的世界級安全技術底蘊，再到高階智駕的沉浸式體驗，全方位展現了吉利在製造、安全、智能化領域的核心優勢，進一步凝聚了全球夥伴攜手前行的信心，為吉利全球化高質量發展築牢根基。

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