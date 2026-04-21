姜濤 x 健絡通 x 壹點寧 正式出任品牌代言人

KEEP ME UP．撐住．KEEP住行

聯乘限量潮流掛件同步登場

Your Bag, Your Keys, Your Everyday 此處下載高解像度圖片：https://bit.ly/4tw4GyF 香港2026年4月21日 /美通社/ -- 姜濤踏入 27 歲、疼痛管理專家健絡通成立 27 周年之際，在數字交疊的這一年，宣布姜濤正式出任品牌代言人，聯手推出年度品牌企劃「KEEP ME UP・撐住・KEEP住行」，展開一場中醫藥品牌與流行文化之間的對話。 27遇上27：一場跨界合作 健絡通 x 壹點寧與姜濤的合作，源於雙方在各自領域的非凡成就與共同理念。姜濤本身亦是真實用家。健絡通 27 年來以傳統中醫智慧守護無數家庭的日常，而當姜濤身體承受無數痛楚時，健絡通及壹點寧總陪伴左右。「要行自己嘅路，從來都唔易」、「跌過無數次，我自己知」、「Keep 住行就有人撐」，這三句話，來自姜濤與健絡通的最新廣告，正是他一路走來的寫照，也成為是次企劃的精神核心。

KEEP ME UP：舞台背後，有人撐住 作為年度品牌企劃，「KEEP ME UP」圍繞姜濤的日常節奏展開——排練、拍攝、運動，身體在持續輸出中累積疲態，需要逐一修復。壹點寧 清涼與健絡通活絡貼組成「KEEP ME UP」日夜組合，在他忙碌的日程中隨時支援。舞台背後，有產品撐住；Keep 住行，有健絡通陪伴。 壹點寧 清涼：一點 ， 360度磁珠按摩，直擊痛點，迅速冰感滲透，舒緩疲勞，「寧」痛感

健絡通活絡貼：一貼，深層滲透，三重鎮痛，舒緩肩頸腰背痛 姜濤 x 健絡通 x 壹點寧 聯乘限量掛件同步登場

品牌同步推出「KEEP ME UP」聯乘限量潮流掛件，設計圍繞街頭美學展開，兩款配色 TC.GRN（Touch Cool Green）與 HBL.BLU（Herbalgy Blue），分別呼應壹點寧 清涼及健絡通活絡貼的產品意象，並融入姜濤造型，將企劃精神濃縮成隨身攜帶的時尚單品。 這不只是潮流配件，更是這次跨界合作的實體見證。姜濤 x 健絡通 x 壹點寧，隨時隨地，Keep Me Up，Your Bag，Your Keys，Your Everyday。 姜濤 x 健絡通 限量套裝抽籤活動詳情： 凡於推廣期間在指定零售商店1購買壹點寧 清涼及健絡通活絡貼滿姜濤的生日數字——HK$430 或以上（以單一票據計算） ，即可登入活動網站並根據指示上傳收據（需清晰列明商戶、購買日期、產品、價格、數量及總金額），及填寫個人資料，即有機會獲得「KEEP ME UP」限量指定配色鎖匙扣及 壹點寧 清涼 5 毫升乙份。每人均可無限次參與，登記次數愈多，中獎機會愈大。2

推廣日期：

- TC.GRN 配色︰2026 年 5 月 1 日至 5 月 15 日

- HBL.BLU 配色︰2026 年 5 月 16 日至 5 月 31 日 須填寫的個人資料：

- 姓名（須與身份證明文件相同）

- 可接收 WhatsApp 的手提電話號碼

- 電郵地址

- 香港身份證號碼首 4 個數字 活動網站：https://octopus-opl.com/home/HerbalgyCP2026

推廣生意的競賽牌照號碼：61317-8 6 月加推海外限定禮遇 為答謝海外顧客，品牌特別預留最後少量限量套裝，以健絡通網店限定形式開放，寄送至海外地區3 。凡於推廣期間，在健絡通官方網店以優惠價 HK$1,670 （原價 HK$1,966）購買「KEEP ME UP」日夜組合（12 支壹點寧 清涼及 12 盒健絡通活絡貼）網店限定套裝，日間迅速舒緩，夜晚深層修復，即可獲贈「KEEP ME UP」限量鎖匙扣及壹點寧 清涼 5 毫升旅行裝乙份，名額有限，先到先得，售完即止。4

推廣日期： - TC.GRN 配色︰2026 年 6 月 8 日至 6 月 14 日

- HBL.BLU 配色︰2026 年 6 月 15 日至 6 月 21 日 有關活動詳情，請密切留意活動網站、品牌官方網站及社交平台 @herbalgyhk 及 @touchcoolhk 的最新公布。 1指定零售商的香港分店包括萬寧、屈臣氏、惠康、裕華國貨、Colourmix、莎莎、松本清、龍豐集團、HKTVmall及健絡通網上商店。 2姜濤 x 健絡通 限量套裝抽籤活動受有關條款及細則約束，詳情請參閱健絡通網站及社交媒體。 3中國內地及美國地區除外，詳情請參閱健絡通網站。 4海外限定禮遇活動受有關條款及細則約束，詳情請參閱健絡通網站及社交媒體。 關於健絡通： 健絡通藥業有限公司是一家秉承香港精神的企業，於1999年由著名中醫教授黃天賜創立。自幼受到父親黃道益先生的啟發和培養，他對中醫和中藥研究充滿熱情，並繼承了父親的智慧和專業知識，致力延續父親「治病必求治本」的精神和「以痛為腧」的原則。 黃教授在建立起家族事業的基礎後，得到父親的鼓勵，創立了知名的「健絡通」品牌。這個名字象徵著健絡通藥業對健康經絡和生活的追求。黃教授憑藉著數十年的臨床經驗和對香港中醫藥的熱愛，在香港建立了符合GMP標準的廠房，以科學化管理生產香港傳統的藥油和藥貼。於26年間，他相繼創辦了壹點寧、健絡通和藏紅寧品牌，結合香港特色的平民藥油、磁療、中草藥和物理療法，成為香港具有悠久歷史且暢銷的品牌。