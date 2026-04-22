Atmospheric G2 取得 Japan Meteorological Agency (JMA) 牌照

日本正取締無牌天氣預報，Atmospheric G2 藉此牌照穩佔合規可靠服務商席位 新罕布什爾州曼徹斯特2026年4月22日 /美通社/ -- Atmospheric G2 今日宣佈，已正式取得 Japan Meteorological Agency (即日本氣象廳，簡稱 JMA) 牌照，可於日本以自身公司名義提供天氣預報服務。 此里程碑有助 Atmospheric G2 策略性進軍日本能源市場，讓公司可向日本貿易商、公用事業機構及能源市場參與者提供已獲牌照的天氣預報及氣象服務，同時全面符合 JMA 的監管規定。 行政總裁 Todd Navarra 指出：「獲取 JMA 牌照，是我們加深服務日本能源交易界的關鍵一步。 天氣會引發電力、液化天然氣 (LNG)、可再生能源及更廣泛商品市場的波動。 憑藉 JMA 牌照營運，我們得以提供日本企業所追求可靠合規且精準無比的預報方案，助其駕馭風險，完善表現。」

日本是全球其中一個最受天氣影響的能源市場。 從颱風導致的供應中斷、暴雨帶來的影響，以至因溫度變化而導致的需求波動及可再生能源發電引起的未知變數，準確氣象資訊對交易、採購及營運規劃都極為重要。 憑藉 JMA 天氣預報牌照，Atmospheric G2 彰顯對日本能源生態系統的長期承諾，並準備就緒支援： 能源交易與風險管理策略





液化天然氣採購與供應規劃





電力市場需求預測





可再生能源發電預測及優化





極端天氣防範準備及營運抗逆能力 按照日本的監管制度，凡為日本提供天氣預報服務的機構，均須持有 JMA 牌照營運，並符合訂明的營運及技術規定。

即將收緊的監管措施，預期將更加突顯於 JMA 牌照下營運的重要性，對發佈日本天氣預報的海外服務商而言尤其如此。 牌照既以 Atmospheric G2 企業名義取得，公司便可為日本貿易商、公用事業及能源市場參與者，提供合規的天氣預報與氣象服務。 此番成就既鞏固 Atmospheric G2 於日本市場的競爭地位，亦強化其全球願景：提供具行動指引的天氣情報，以助能源與大宗商品市場參與者，於氣候環境日趨波動之際作出更明智、更迅速的決策。 如欲了解更多有關 Atmospheric G2 的資訊，請瀏覽 AtmosphericG2.com。

Atmospheric G2 是全球天氣情報公司，為世界各地能源、大宗商品及企業客戶，提供先進的預報、分析與決策支援方案。 Atmospheric G2 結合專利模型、深入氣象專業知識與尖端分析技術，以助機構洞悉風險、完善營運，並將氣候波動化為策略優勢。 聯絡人：

Cyrena Arnold

+1-603-421-6922

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