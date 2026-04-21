甜蜜昇華：澳門瑞吉酒吧攜手Venchi呈獻獨家聯乘下午茶

澳門2026年4月21日 /美通社/ -- 澳門瑞吉酒吧欣然宣佈與擁有超過145年歷史的意大利百年朱古力品牌Venchi攜手合作，推出獨家聯乘下午茶。由即日起，這場別具匠心的合作將Venchi標誌性的朱古力工藝融入瑞吉品牌傳承已久的下午茶儀式中，締造一場精緻非凡的味覺饗宴。 澳門瑞吉酒店總經理 Stuart-Wayne Douglas 先生表示：「我們非常高興能與Venchi合作，彼此同樣致力於追求藝術、品質與難忘體驗的締造。這次下午茶將傳統與風味完美融合，為賓客帶來一場極致細膩的感官之旅。」

Venchi下午茶每日下午3時至6時供應，精心設計多款鹹甜美點，每一道均巧妙融入Venchi的朱古力元素。鹹點焦點包括綴以Venchi朱古力珍珠顆粒的波士頓龍蝦配牛油布里歐包，以及加入Venchi皮埃蒙特榛子的松葉蟹撻。甜點方面，賓客可細意品嚐Venchi 75%黑朱古力慕斯及Venchi開心果西西里奶油卷，並搭配現烤英式鬆餅，伴以英式奶油、西西里檸檬醬及水果蜜餞。 賓客亦可自由選擇illy咖啡、Tea WG 茗茶或本地茗茶，並可升級至兩杯法國凱歌黃牌香檳，令體驗更臻完美。 作為此趟甜蜜旅程的延續，每位享用下午茶的賓客，均可親臨澳門倫敦人Venchi專門店尊享精選朱古力贈禮一份，將這份意式甜蜜帶回家中。

合作詳情： 下午茶供應時段： 每日供應，於2026年4月16日起推出

每日供應，於2026年4月16日起推出 時間： 下午3時至6時

下午3時至6時 價格： 澳門幣538++（兩位用，包括無限添飲咖啡或茶）

澳門幣738++（兩位用，包括兩杯法國凱歌黃牌香檳）

地點： 澳門瑞吉酒店二樓 瑞吉酒吧

澳門瑞吉酒店二樓 瑞吉酒吧 預約： 建議提前預訂



電郵：

網址： 電話：+853 2882 8898電郵： [email protected] 網址： www.stregisbarmacao.com 新聞圖片： 關於Venchi 創立於 1878 年，Venchi 現已發展成為全球巧克力領域的領導品牌，並持續以各種創新形式探索 巧克力的世界 ── 包括意式雪糕。擁有超過 145 年的歷史，⽬前擁有超過 350 款巧克力配方和 90種意式雪糕口味，充分展現意大利的精髓。對於Venchi，產品的原材料才是真正的成功關鍵。滋味誘人的巧克力和意式雪糕產品，是Venchi 對品質及新鮮度重視的成果：這趟不斷探索的無盡旅程，充滿了熱情與創意，旨在帶來極致的感官體驗。嚴選大自然最優質的食材，演繹純正且具創意的配方，持續突破味蕾的界限，並將意大利快樂而悠閒的生活態度分享到世界各地。

關於澳門瑞吉酒店 澳門瑞吉酒店位於澳門路氹金光大道，坐落在繁華的娛樂中心，設有400間雅緻華麗的客房及套房。位於澳門瑞吉酒店一樓的 「雅舍」 由行政副助理主廚Michele Dell'Aquila主理，將地中海餐颯體驗提升至全新境界。餐廳以精湛工藝呈現海鮮料理、特色炭烤美饌及特調雞尾酒，巧妙融合傳統精髓與現代風尚。瑞吉酒吧為賓客提供世界級的精選美酒佳釀以及澳門瑞吉酒店帶有獨特澳門文化氣息的血腥瑪麗—東方瑪麗。精緻的澳門瑞吉水療中心位於飯店的38樓，是全澳最高的水療中心，俯瞰金光大道醉人美景，開啟一場感官與藝術的沉浸式體驗。會議及宴會設施方面，位於5樓的阿斯特宴會廳高雅壯麗，總面積為628平方米，適合舉辦盛大晚宴、企業活動及婚禮。更多詳情，請瀏覽網站www.stregismacao.com。隨時掌握澳門瑞吉酒店的最新動態，可在Facebook或Instagram 上關注@stregismacao，或在微信上關注@stregismacao。

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