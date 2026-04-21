Arasan 為其 CAN XL IP 核心獲得業界首項 ASIL-D 認證

Arasan 宣佈為其 CAN XL IP 取得業界首個 ASIL-D 認證。 此認證亦適用於 Arasan 的 CAN FD IP 及 CAN 2.0 IP。

加州聖荷西2026年4月21日 /美通社/ -- 領先業界的手機及汽車單晶片系統 (SoC) IP 供應商 Arasan Chip Systems 今日宣佈，其 CAN XL IP 已取得 ASIL-D 認證。 CAN XL IP 已通過 SGS-TÜV Saar 的獨立認證，達到 ASIL-D 等級，此乃道路車輛功能安全國際標準 ISO 26262 中最高級別的功能安全等級。

該 CAN XL IP 向後兼容 CAN FD 及 CAN 2.0 標準。 這項 ASIL-D 認證亦適用於 Arasan 的 CAN FD IP 及 CAN 2.0 IP，兩者將繼續作為獲得 ASIL-D 認證的獨立產品發售。

Arasan 為有意取得 CAN FD 授權的客戶提供免費升級至 CAN XL IP 的服務，優惠期至 2026 年 6 月 30 日。 從 CAN FD 升級至 CAN XL 所增加的閘數極少，我們鼓勵客戶善用是次推廣機會，採用最新版本 CAN 規格的 CAN XL。