Bybit首席執行官Ben Zhou在巴黎區塊鏈周談信任、AI與新金融平台

阿聯酋迪拜2026年4月21日 /美通社/ -- 要打造一個能被數十億人信任、甚至「無需感知」的金融體系，需要什麼？ 這一問題為一場題為《信任、技術與變革：構建代幣化經濟的新金融平台》的爐邊對話奠定了基調。在2026巴黎區塊鏈周(Paris Blockchain Week)，Bybit聯合創始人兼首席執行官Ben Zhou登台，描繪了一個未來：金融將更加智能、更易獲取，並最終「隱形化」。 與其聚焦價格週期或短期趨勢，Ben Zhou將行業的下一階段定義為金融基礎設施的根本性重構——這一重構由人工智能、可編程資產與監管清晰度的融合所驅動。

從界面到智能：代理化金融的崛起 Zhou挑戰了人們對用戶如何與金融平台交互的傳統認知。他指出，未來用戶可能根本不再直接操作平台。 他表示：「我們已經推出了AI代理賬戶，允許用戶為AI創建子賬戶，用於交互、執行策略以及獲取市場數據。代理化支付正成為一個重要趨勢——而我們才剛剛起步。」 用戶無需手動操作市場，而是可以將任務交由AI代理——這些系統能夠解讀數據、執行決策，並實時優化結果。當前，這類應用主要集中在數據分析和信息獲取；而在未來，它們甚至可能重新定義「交易執行」本身。

這一變化意義深遠：界面正在消失，智能將取而代之。 金融的「靜默式變革」 儘管公眾敘事仍聚焦「加密貨幣」，Zhou指出，一場更深層、更關鍵的變革其實已經悄然發生。 傳統金融機構並非以投機方式進入這一領域——它們正在將區塊鏈作為基礎設施加以整合。其中，穩定幣正成為關鍵橋樑，使支付更快捷、結算更高效，並實現全球流動性的接入。 在許多情況下，這些機構實際上是在使用「加密底層技術」，但並未刻意強調「加密」標籤。 這標誌著一個重要轉折點：加密不再是替代體系，而正成為金融基礎設施的一部分。

信任才是真正的產品 在Zhou看來，行業的核心約束——也是最大機會——並非技術，而是信任。 「近年來監管框架已經顯著清晰。像阿聯酋等的地區，正通過積極擁抱創新、提供明確發展路徑，引領行業發展。」 從歐洲的系統化監管，到美國與英國不斷演進的政策立場，監管清晰度不再是障礙，而正成為推動行業發展的催化劑。 規則一旦明確，機構便會跟進；而機構一旦進入，整個體系便開始走向成熟。 一個「無需被感知」的系統 Zhou最後提出了一個重新定義行業終局的觀點：