「鏈動航太----航太先進材料加工技術論壇」成功舉辦 國際大廠齊聚台中 共探台灣航太產業升級新機遇

台中2026年4月22日 /美通社/ -- 由奎克好富頓臺灣股份有限公司主辦、PMC精密機械研究發展中心協辦的「鏈動航太——航太先進材料加工技術論壇」（Aerospace Industry Linkage - Advanced Materials & Machining Technology Forum）於今日在台中市沙鹿區翔園圓滿舉行。本次論壇以「飛行高度的製造標準」（Manufacturing at Flight Level）為核心理念，匯聚台灣內外航太產業專家、企業領袖及技術精英，共同探討台灣航太產業的發展趨勢、ESG轉型挑戰及智慧製造升級路徑，為台灣航太產業鏈的國際競爭力注入新動能。 國際視野結合在地能量 打造產業交流平台

本次論壇邀請到「經濟部」航太產業發展推動小組副組長林哲賦、友嘉集團工具機事業群業務部協理洪崇育、奎克好富頓全球航太業務總監Jonathan Dilley、肯納金屬研發高級經理吳強博士、Heller臺灣銷售總監Karsten Thomas，以及PMC執行副總理代理總經理李健勲等重量級講者，從政策面、技術面及國際市場角度，全方位剖析航太產業的發展機遇與挑戰。 聚焦三大主題 引領產業變革 論壇聚焦「航太產業的發展趨勢與變化」、「ESG對航太產業的影響」以及「如何助力航太企業應對變化」三大核心議題。隨著全球航太市場快速復甦，台灣航太產業面臨轉型升級的關鍵時刻，本次論壇正是為協助本土企業掌握國際脈動、對接全球供應鏈而設。

在上午的議程中，林哲賦副組長深入解析航太產業的最新發展趨勢，為與會者勾勒出台灣航太產業的戰略定位；洪崇育協理則分享友嘉集團在航太複雜零件加工領域的整體解決方案，展現台灣工具機產業的深厚實力。 國際大廠技術分享 助力台灣接軌全球 下午的議程更具國際視野。奎克好富頓全球航太業務總監Jonathan Dilley帶來「通過工藝優化實現碳足跡的降低」專題演講，呼應全球航太業對永續發展的高度關注，為台灣企業提供具體的ESG實踐。肯納金屬研發高級經理吳強博士則聚焦航太新材料加工的刀具解決方案，協助台灣製造商突破材料加工瓶頸。Heller臺灣銷售總監Karsten Thomas介紹卓越加工技術在航太及國防機加工領域的應用，進一步強化台灣與國際設備大廠的技術連結。

圓桌論壇凝聚共識 推動產業智慧化 論壇尾聲的圓桌討論環節，由李健勲、翁楷、王雪婧及Karsten Thomas等產業領袖共同探討「如何讓航太產業更加智慧化」。與會嘉賓一致認為，智慧製造與數位轉型是台灣航太產業提升國際競爭力的關鍵，透過產學研合作及國際技術交流，台灣有望在全球航太供應鏈中佔據更重要的位置。 深化產業鏈結 共創航太新未來 本次論壇的成功舉辦，彰顯了台灣航太產業的蓬勃活力與國際連結能力。奎克好富頓臺灣與PMC精密機械研究發展中心的攜手合作，不僅為產業搭建了高水準的技術交流平台，更展現了台灣在航太先進材料加工領域的發展潛力。未來，主辦方將持續推動類似的產業聯動活動，協助台灣航太企業掌握先進技術、拓展國際市場，共同開創台灣航太產業的新篇章。

關於奎克好富頓 奎克好富頓（紐約證券交易所代碼：KWR）是全球工業製程流體的領導者。我們在全球擁有強大的業務佈局，業務遍及25個以上國家，我們的客戶包括全球數千家最先進、最專業的鋼鐵、鋁業、汽車、航空太空、海上、製罐、採礦和金屬加工公司。我們高效能、創新和永續的解決方案仰賴一流的技術、深厚的製程知識和客製化服務。公司擁有約4,400名員工，包括化學師傅、工程師和產業專家，我們與客戶攜手合作，協助他們改善營運，使其能夠更加有效率、更加有效地運作，無論未來面臨何種挑戰。

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