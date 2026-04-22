【2026 ASCO】亞盛醫藥多項研究入選，其中三項獲快速口頭報告

美國馬裡蘭州羅克維爾市和中國蘇州2026年4月22日 /美通社/ -- 致力於在腫瘤等領域開發創新藥物的領先的生物醫藥企業——亞盛醫藥（納斯達克代碼：AAPG；香港聯交所代碼：6855）宣布，公司三個重點品種的六項臨床研究入選2026年美國臨床腫瘤學會（ASCO）年會，其中三項獲快速口頭報告。這三個重點品種分別為中國首個獲批上市的第三代BCR-ABL抑制劑奧雷巴替尼（商品名：耐立克®）、中國首個獲批上市的國產原創Bcl-2選擇性抑制劑利沙托克拉（商品名：利生妥®）和MDM2-p53抑制劑Alrizomadlin（APG-115）。

一年一度的ASCO年會是全球腫瘤領域最重要、最權威的學術交流盛會，將展示當前國際最前沿的臨床腫瘤學科研成果和腫瘤治療技術。本屆ASCO年會將於5月29日至6月2日（美國當地時間）在芝加哥McCormick會議中心以線上線下結合的形式舉辦。 亞盛醫藥首席醫學官翟一帆博士表示：「這將是亞盛醫藥連續第九年亮相ASCO年會，很高興能夠又一次站在這一國際頂尖學術舞台展示公司的全球創新與研發實力。今年，公司在研品種有多項研究入選，其中三項研究獲快速口頭報告，再次印證了國際學術界對公司原研品種臨床價值的高度認可。我們期待在會議期間為大家分享更為詳實的數據，並繼續加速全球臨床開發進程，早日為患者帶來更多治療選擇。」

亞盛醫藥將在本屆ASCO年會展示的臨床研究進展包括： 快速口頭報告 Olverembatinib (HQP1351) combined with blinatumomab in patients with lymphoid blast phase chronic myeloid leukemia (CML-LBP) or Philadelphia chromosome-positive B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia (Ph+ BCP-ALL)

奧雷巴替尼（HQP1351）聯合貝林妥歐單抗治療淋系急變期慢性髓細胞白血病（CML-LBP）或費城染色體陽性B細胞前體急性淋巴細胞白血病（Ph+ BCP-ALL）患者

摘要編號：6513

展示形式：快速口頭報告

分會場標題：血液系統惡性腫瘤——白血病、骨髓增生異常綜合征及同種異體移植（Hematologic Malignancies—Leukemia, MDS, and Allotransplant）

報告時間：

2026年5月30日 13:15–14:45（美國中部時間）

2026年5月31日 凌晨2:15–3:45（北京時間）

第一作者：Elias Jabbour, MD，美國德克薩斯大學MD安德森癌症中心白血病科

Updated efficacy and safety of Olverembatinib (HQP1351) as second-line therapy in patients with chronic-phase chronic myeloid leukemia (CP-CML)

奧雷巴替尼（HQP1351）二線治療慢性期慢性髓細胞白血病（CP-CML）患者的最新療效和安全性數據

摘要編號：6510

展示形式：快速口頭報告

分會場標題：血液系統惡性腫瘤——白血病、骨髓增生異常綜合征及同種異體移植（Hematologic Malignancies—Leukemia, MDS, and Allotransplant）

報告時間：

2026年5月30日 13:15–14:45（美國中部時間）

2026年5月31日 凌晨2:15–3:45（北京時間）

第一作者：黎緯明教授，華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院血液科 Alrizomadlin (APG-115) alone or in combination with Lisaftoclax (APG-2575) for the treatment of pediatric patients with relapsed/metastatic rhabdomyosarcoma (RMS) or other soft-tissue sarcomas (STSs)

Alrizomadlin（APG-115）單藥或聯合利沙托克拉（APG-2575）治療復發/轉移性橫紋肌肉瘤（RMS）或其他軟組織肉瘤（STSs）兒童患者

摘要編號：10012

展示形式：快速口頭報告

分會場標題：兒童腫瘤II（Pediatric Oncology II）

報告時間：

2026年5月30日 8:00–9:30（美國中部時間）

2026年5月30日 21:00–22:30（北京時間）

第一作者：張翼鷟教授，中山大學腫瘤防治中心兒童腫瘤科，華南腫瘤學國家重點實驗室，腫瘤醫學協同創新中心

壁報展示 Updated clinical and translational results of Olverembatinib (HQP1351) in patients with succinate dehydrogenase (SDH)-deficient tumors

奧雷巴替尼（HQP1351）治療琥珀酸脫氫酶缺陷型（SDH-）腫瘤患者的最新臨床和轉化研究結果

摘要編號：11539

展示形式：壁報展示

分會場標題：肉瘤（Sarcoma）

報告時間：

2026年6月1日 13:30–16:30（美國中部時間）

2026年6月2日 凌晨2:30–5:30（北京時間）

第一作者：邱海波教授，中山大學腫瘤防治中心，華南腫瘤學國家重點實驗室，腫瘤醫學協同創新中心 A phase 3 study of Olverembatinib (HQP1351) in patients with chronic-phase chronic myeloid leukemia: POLARIS-2 trial in progress

奧雷巴替尼（HQP1351）治療慢性期慢性髓細胞白血病患者的III期臨床研究：正在進行中的POLARIS-2試驗

摘要編號：TPS6608

展示形式：壁報展示

分會場標題：血液系統惡性腫瘤——白血病、骨髓增生異常綜合征及同種異體移植（Hematologic Malignancies—Leukemia, MDS, and Allotransplant）

報告時間：

2026年6月1日 9:00–12:00（美國中部時間）

2026年6月1日 22:00–次日凌晨1:00（北京時間）

第一作者：Elias Jabbour, MD，美國德克薩斯大學MD安德森癌症中心白血病科

A global multicenter, open-label, randomized, phase 3 registrational study of Lisaftoclax (APG-2575) in previously treated chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma (CLL/SLL): GLORA trial in progress

利沙托克拉（APG-2575）治療既往經治慢性淋巴細胞白血病/小淋巴細胞淋巴瘤（CLL/SLL）患者的全球多中心、開放性、隨機、III期注冊臨床研究：正在進行中的GLORA試驗

摘要編號：TPS7101

展示形式：壁報展示

分會場標題：血液系統惡性腫瘤——淋巴瘤和慢性淋巴細胞白血病（Hematologic Malignancies—Lymphoma and Chronic Lymphocytic Leukemia）

報告時間：

2026年6月1日 9:00–12:00（美國中部時間）

2026年6月1日 22:00–次日凌晨1:00（北京時間）

第一作者：Matthew Steven Davids, MD，美國丹娜法伯癌症研究院

關於亞盛醫藥 亞盛醫藥（納斯達克代碼：AAPG；香港聯交所代碼：6855）是一家綜合性的全球生物醫藥企業，致力於研發、生產和商業化創新藥，以解決腫瘤領域全球患者尚未滿足的臨床需求。公司已建立豐富的創新藥產品管線，包括抑制Bcl-2和 MDM2-p53 等細胞凋亡通路關鍵蛋白的抑制劑、新一代針對癌症治療中出現的激酶突變體的抑制劑以及蛋白降解劑。 公司核心品種耐立克®是中國首個獲批上市的第三代BCR-ABL抑制劑，已獲批用於治療伴有T315I突變的慢性髓細胞白血病慢性期（CML-CP）和加速期（CML-AP）患者，以及對一代和二代TKI耐藥和/或不耐受的CML-CP成年患者。該藥物所有獲批適應症均已被納入中國國家醫保藥品目錄（NRDL）。目前，亞盛醫藥正在開展耐立克®三項全球注冊III期臨床研究，分別為：獲美國FDA和歐洲EMA許可的評估耐立克®治療新診斷費城染色體陽性急性淋巴細胞白血病（Ph+ ALL）患者POLARIS-1研究；獲美國FDA和歐洲EMA許可的評估耐立克®治療經治CML-CP成年患者的POLARIS-2研究；評估耐立克®治療SDH-缺陷型GIST患者的POLARIS-3研究。

公司另一重磅品種利生妥®是一款用於治療多種血液系統惡性腫瘤的新型Bcl-2抑制劑。利生妥®已獲中國國家藥品監督管理局（NMPA）批准，用於治療既往至少接受過一種包括布魯頓酪氨酸激酶（BTK）抑制劑在內的系統治療的成人慢性淋巴細胞白血病/小淋巴細胞淋巴瘤（CLL/SLL）患者。目前，亞盛醫藥正在開展利生妥®四項全球注冊III期臨床研究，分別為：獲美國FDA和歐洲MEA許可的評估利生妥®聯合BTK抑制劑治療既往接受BTK抑制劑治療超過12個月且應答不佳的CLL/SLL患者的GLORA研究；評估利生妥®一線治療初治CLL/SLL患者的GLORA-2研究；評估利生妥®一線治療新診斷老年或不耐受的AML患者的GLORA-3研究；以及獲美國FDA和歐洲EMA許可的評估利生妥®一線治療新診斷中高危MDS患者的GLORA-4研究。

這些前瞻性陳述受到諸多風險和不確定性的影響，具體內容已在亞盛醫藥向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件中詳細說明，包括2025年1月21日提交的經修訂的F-1表格注冊說明書和2025年4月16日提交的20-F表格中的「風險因素」和「關於前瞻性聲明的警示聲明」章節、2019年10月16日提交的首次發行上市招股書中的「前瞻性聲明」、「風險因素」章節，以及我們不時向SEC或HKEX提交的其他文件。這些因素可能導致實際業績、運營水平、經營成果或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的信息存在重大差異。本前瞻性聲明中的陳述不構成公司管理層的利潤預測。

因此，該等前瞻性陳述不應被視為對未來事件的預測。本新聞稿中的前瞻性陳述僅基於亞盛醫藥當前對未來發展及其潛在影響的預期和判斷，且僅代表截至陳述發表之日的觀點。無論出現新信息、未來事件或其他情況，亞盛醫藥均無義務更新或修訂任何前瞻性陳述。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/2026-asco-302749512.html SOURCE 亞盛醫藥