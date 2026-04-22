EurewaX亮相Money20/20亞洲峰會- 首日簽署多項戰略合作並推出支付平台即服務

曼谷、新加坡和香港2026年4月21日 /美通社/ -- 全球智能跨境支付雲平台EurewaX於2026年4月21日在曼谷舉辦的Money20/20亞洲峰會上重磅亮相。該公司正式發布全新「支付平台即服務」(PPaaS)模式，並與東南亞多家領先金融機構簽署一系列戰略合作協議，成為本屆峰會的一大焦點。 EurewaX首席技術官Lee在簽約儀式上表示：「Money20/20是全球金融創新的重要交流平台。我們很榮幸能與眾多行業伙伴達成合作，這不僅印證了EurewaX技術的可靠性與商業價值，也將加速開放銀行與嵌入式金融在東南亞及其他新興市場的普及應用。」

支付平台即服務：為每一家企業賦予原生「金融能力」 EurewaX的創新商業模式吸引了參會者的高度關注。該公司打造了一套金融「操作系統」，助力企業構建自有金融能力，支持其布局跨境支付業務。 本次EurewaX重點展示的核心產品為「支付平台即服務」。通過API集成或基於軟件即服務(SaaS)的平台，金融機構與企業可快速接入全套全球支付能力，包括統一收款、付款、跨境匯款、發卡、加密貨幣出入金、支持融資的虛擬卡、加密貨幣結算以及AI風控等。客戶可靈活選擇功能模塊，搭建專屬支付系統，無需從零構建底層基礎設施。

Lee在展台現場介紹：「一家區域性銀行若自主搭建跨境支付系統，往往耗時數年、耗資數千萬美元。而借助EurewaX雲平台，相關機構可在72小時內部署專屬跨境支付產品生態。部署完成後，客戶還可選擇直連EurewaX全球金融合作伙伴網絡，從而告別碎片化集成，無縫獲取產品與金融雙重能力，快速切入市場。」 該模式獲得參會者廣泛認可。某菲律賓支付企業高管表示：「我們一直在尋找既能解決復雜技術難題，又能讓我們保留自身品牌形象與客戶關系的合作伙伴，這遠不止是簡單接入一個支付網關。」

從「交易可視」到「意圖智能」：AI深度融入風控體系 在產品演示區，Lee展示了AI作為平台核心智能層的應用。其自研機器學習模型可實時分析交易行為，欺詐檢測率超97%，誤報率降低40%。在數字交易規模快速擴張的背景下，該能力具備重要戰略價值。此外，EurewaX的AI工具包可無縫融入財務對賬、客戶服務等流程，顯著提升運營效率與精准度。 支付基礎設施邁向生態化發展 本屆Money20/20亞洲峰會現場顯現出一個清晰的趨勢：金融科技正從提供單一支付工具，轉向打造綜合型基礎設施。金融服務不再孤立存在，而是日益嵌入每一筆交易與業務流程之中。

EurewaX全新推出的智能支付雲平台正是順應這一趨勢而生。其致力於構建開放、智能、合規的跨境支付基礎設施，讓有志拓展全球市場、不同規模的企業，以更低成本、更高效率獲得企業級金融能力，從而專注核心業務，挖掘新的增長機遇。 Lee總結道：「我們的目標是讓跨境支付變得像呼吸一樣簡單。」 隨著全球支付能力一鍵可及、每筆跨境交易獲得智能守護，EurewaX的願景正於曼谷峰會現場一步步落地實現。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/eurewaxmoney2020---302749511.html SOURCE EurewaX