日新舍進駐旺角 延續啟德成功 打造國際學生住宿新標準

新項目位於旺角及油麻地交界，地理位置優越，步行3分鐘到油麻地站或旺角站，乘坐港鐵至香港主要大學僅需數站，包括香港理工大學、城市大學及浸會大學等，亦可15分鐘直達西九龍高鐵站。周邊配套齊全，鄰近大型購物商場包括朗豪坊、家樂坊及MOKO新世紀廣場等。

日新舍旺角不僅交通便利，更是香港最具活力的商業及文化重心，步行15分鐘生活圈，隨時漫遊國際知名的歷史文化地標，包括旺角花墟、油麻地果欄、花園街市場、女人街市場等打卡熱點，學生住客們應付學業之餘，亦可盡情享受多姿多彩的港式美食及休閒娛樂，包括米芝蓮推介美食小店、百老匯電影中心、京士柏公園，讓來自世界各地的學生沉浸式感受港味留學生活。

高標準安全管理 專業級服務式住宿

日新舍旺角位於砵蘭街60號，全幢物業將提供逾200個宿位，涵蓋單人房及雙人房型，專為追求私隱度及舒適度的大專學生而設。項目延續品牌一貫的高標準安全管理，大堂設有24小時保安、人面識別系統，所有訪客必須登記，確保住客安全。每樓層有酒店級別消防設備及急救箱，所有客房內大部份訂製傢俬、床褥，均符合政府規定的防火標準。租金將包括水費、電費、Wi-Fi及每週房間清潔服務，並由專業營運團隊提供24小時支援，讓學生專注學業，無後顧之憂。宏安地產行政總裁鄧灝康表示：「旺角項目是我們進一步拓展學生住宿市場的重要一步，旨在為來港及本地學生提供安全、便利、舒適的居住環境，並協助香港鞏固國際教育樞紐的地位。」