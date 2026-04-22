柏臻慈善信託啟動 2026 年度「生命無 Plan B，關注 B 細胞淋巴癌」宣傳活動

關於柏臻慈善信託

柏臻慈善信託於2023年4月成立，是首個以支援慢性淋巴細胞白血病(「慢淋」)病友爲核心宗旨的慈善信託基金。該團體以病友爲中心，致力在香港成為有關慢性淋巴細胞白血病的資訊基地。除了為慢淋病人提供經濟支援外，還開展認識慢淋的相關教育，包括在網站上刊登最新慢淋研究成果和舉辦免費研討會等。



關於「生命無 Plan B，關注 B 細胞淋巴癌」宣傳活動

由柏臻慈善信託主辦，旨在提高全港市民對B細胞淋巴癌的了解與認識，並為患者、照顧者及公眾提供全面的支援資訊。活動核心目標在於強調B細胞淋巴癌的高度多樣性，並加強推動及時檢查與進行適切治療。B細胞淋巴癌涵蓋多種亞型，包括但不限於慢性淋巴細胞白血病（CLL）、濾泡性淋巴癌（FL）、被套細胞淋巴癌（MCL）、邊緣區淋巴癌（MZL）及華氏巨球蛋白血症（WM），其臨床表現、病程發展和預後均因人而異。本活動所提供的資訊僅供一般參考之用，並不構成任何醫療建議、診斷或治療指引。由於每位患者的病情各異，如出現任何疑似症狀，請儘快諮詢醫生或其他專業醫護人員。所有疾病的診斷結果及治療方案，均必須以醫生的臨床判斷為準。