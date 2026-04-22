柏臻慈善信託啟動 2026 年度「生命無 Plan B，關注 B 細胞淋巴癌」宣傳活動

正視「慢性殺手」50歲起定期檢查成關鍵香港 - 2026年4月22日 - 面對淋巴癌帶來的威脅，我們沒有治療以外的退路。柏臻慈善信託（Cypress Charitable Trust，下稱「信託」）今日宣佈正式啟動 2026年度「生命無 Plan B，關注 B 細胞淋巴癌」 大型公眾意識宣傳活動。是次活動突破傳統淋巴癌醫療教育框架，透過户外廣告、電台特輯及深度報章專欄，多管齊下，全面提升全港市民對B 細胞淋巴癌的認知，強調對症下藥的重要性。
香港發病率攀升與潛在風險
根據醫院管理局2023年最新統計，B細胞淋巴癌對本港人口的威脅與日俱增，年內白血病新症已攀升至759 宗1，其年齡標準化發病率達每十萬人中有6.9人1，兩項數據均呈現顯著上升趨勢。研究指出 60 歲以上人士及男性面臨較高風險2,3。遺傳傾向亦是關鍵指標，特別是慢性淋巴細胞白血病（CLL）表現出極強的家族遺傳傾向4。此外，後天的健康防護網受損同樣不容忽視，包括特定的病毒與細菌感染2（如丙型肝炎病毒（HCV）、幽門螺旋桿菌）、愛滋病病毒2（HIV）感染導致的免疫低下，以及自身免疫失調3（如乾燥症、慢性淋巴球性甲狀腺炎）等，均被證實為主要的誘發因素 。
走進社區：全方位填補B 細胞淋巴癌認知缺口
信託成立於2023年，是本港首個及唯一專注於CLL並獲稅務豁免的慈善信託基金。隨著本地疾病趨勢變化及患者對不同創新治療的需求，信託今年將服務範圍擴展至更多 B 細胞淋巴癌社群。本年度宣傳活動將從即日（4月22日）起至9月15日「世界淋巴癌關注日（World Lymphoma Awareness Day）」，重點項目包括：「生命無Plan B」專題網站：本港首個一站式健康資訊樞紐（https://www.b-cell-lymphomas.com），系統性解析疾病風險、最新治療方案及支援資源；户外廣告宣傳活動覆蓋港島、九龍、新界之地鐵站，旨在提醒公眾關注B細胞淋巴癌的早期徵兆及呼籲有懷疑病徵的人士及時檢查；另外本會亦會配合跨平台媒體進行深度宣傳，透過與本地媒體合作，製作專家訪談廣播系列及專欄，讓更多市民接觸B細胞淋巴癌健康資訊。
警惕隱形「慢性殺手」
律敦治及鄧肇堅醫院管治委員會主席梁永鏗博士，BBS，JP 指出：「B 細胞淋巴癌的臨床徵狀往往不甚明顯，生長速度亦甚為緩慢，部分病程發展緩慢的亞型猶如『慢性殺手† 』，在發病初期通常不會引起明顯痛楚，導致患者極易忽視身體發出的警號。要達致『與癌共存』，甚至戰勝癌魔，我深信『及早發現、用對治療』有助提升存活率，長遠對減輕公營醫療體系長期負擔至關重要。在此我特別呼籲 50 歲或以上人士，應建立定期接受專業身體檢查的習慣，如察覺身體狀況有異，應儘早求醫，切勿因症狀輕微而掉以輕心。」
柏臻慈善信託創辦人張榮峰博士提及：「B 細胞淋巴癌患者多為年長人士，他們在獲取最新醫療資訊與認識科學進展時往往面臨重重障礙。我深切希望透過是次全方位的教育活動，由線上到線下為長者及其照顧者提供實時、精準的支援。目前本港社會對淋巴癌的認知仍有待提升，普及教育刻不容緩。過去，信託已成功倡導將新一代 BTK 抑制劑納入醫管局藥物名冊及安全網，實現了讓基層患者『有藥醫』的初步目標。而今次的宣傳活動則為了促進令大眾『及早醫』的長遠願景。」
識別警號：及早診治是唯一路徑
信託呼籲大眾若發現疑似警號，應立即尋求專業醫護人員建議。常見徵狀包括頸部、腋下或腹部出現無痛的淋巴結腫大，以及腹部飽滯感、肋骨下方疼痛或腫脹等消化系統異樣、身體無力和長期倦怠、發燒、夜間盜汗、容易受到感染，或是皮膚無故出現瘀青及體重明顯下降4。
1 醫院管理局香港癌症資料統計中心網頁：www3.ha.org.hk/cancereg/tc/dataNstat.asp
2 Hon-Hodgkin Lymphoma Causes, Risk Factors, and Prevention. American Cancer Society. 2024.
3 澳洲血癌基金會網頁：https://www.leukaemia.org.au/types-of-blood-cancer/lymphoma/non-hodgkin-lymphoma/marginal-zone-lymphoma-mzl/
4 美國癌症協會網頁：https://www.cancer.org/cancer/types/chronic-lymphocytic-leukemia/causes-risks-prevention/risk-factors.html
† 根據香港醫院管理局癌症資料統計中心（2014-2023年）數據，非霍奇金淋巴瘤（B細胞淋巴瘤為其主要亞型）的新症數目於十年間增長逾50%，2023年達1,245宗高峰，穩居香港十大常見癌症之列。由於初期症狀不明顯且在65歲或以上高齡人口中發病率極高（2023年粗發病率44.3），醫學界常稱之為「沉默殺手」，反映其已成為香港最常見血液惡性腫瘤之一，威脅正日益增加。
https://www.b-cell-lymphomas.com
關於柏臻慈善信託
柏臻慈善信託於2023年4月成立，是首個以支援慢性淋巴細胞白血病(「慢淋」)病友爲核心宗旨的慈善信託基金。該團體以病友爲中心，致力在香港成為有關慢性淋巴細胞白血病的資訊基地。除了為慢淋病人提供經濟支援外，還開展認識慢淋的相關教育，包括在網站上刊登最新慢淋研究成果和舉辦免費研討會等。
關於「生命無 Plan B，關注 B 細胞淋巴癌」宣傳活動
由柏臻慈善信託主辦，旨在提高全港市民對B細胞淋巴癌的了解與認識，並為患者、照顧者及公眾提供全面的支援資訊。活動核心目標在於強調B細胞淋巴癌的高度多樣性，並加強推動及時檢查與進行適切治療。B細胞淋巴癌涵蓋多種亞型，包括但不限於慢性淋巴細胞白血病（CLL）、濾泡性淋巴癌（FL）、被套細胞淋巴癌（MCL）、邊緣區淋巴癌（MZL）及華氏巨球蛋白血症（WM），其臨床表現、病程發展和預後均因人而異。本活動所提供的資訊僅供一般參考之用，並不構成任何醫療建議、診斷或治療指引。由於每位患者的病情各異，如出現任何疑似症狀，請儘快諮詢醫生或其他專業醫護人員。所有疾病的診斷結果及治療方案，均必須以醫生的臨床判斷為準。