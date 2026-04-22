螢石加入聯合國全球契約組織，開啟企業可持續發展的新徵程，進一步擴大對關鍵環境議題的貢獻

荷蘭霍夫多普2026年4月22日 /美通社/ -- 作為綠色智能家居倡導者，螢石(EZVIZ)於世界地球日，正式宣佈加入聯合國全球契約組織(UNGC)。作為首批加入這一全球最大企業可持續發展倡議的智能家居企業，螢石將其企業級的綠色倡議EZVIZ Green與UNGC十項原則深度契合，以負責任的商業實踐為環境保護帶來變革性影響。

UNGC呼籲企業在人權、勞動、環境及反腐敗領域遵循十項普適性原則，並為實現可持續發展目標(SDGs)提供支持。該組織擁有來自167個國家的25,000多家企業和其他利益相關方參與者，正以日益擴大的影響力守護綠色地球。