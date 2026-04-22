Campaign360倒計時一個月：百事公司Sorin Patilinet與TED演講明星Bryony Cole將擔任主題演講嘉賓

香港2026年4月22日 /美通社/ -- 距離Campaign360開幕僅剩一個月之際，Haymarket Media Limited旗下Campaign亞太公布了兩位主題演講嘉賓：百事公司全球營銷效果負責人Sorin Patilinet以及Future of Sex創始人、全球公認的科技與人類親密關系領域的權威專家Bryony Cole。 Campaign360將於2026年5月20日至21日在新加坡金沙會議展覽中心舉行，屆時將匯聚來自亞太地區超過1000位首席營銷官及高級品牌領袖。今年的主題「人與人之間的連接與智能營銷」反映了當今行業面臨的一個根本性矛盾：隨著人工智能提升效率與擴大規模，創造力、原創性以及真正的人際連接將何去何從？

關於人工智能影響的兩種觀點 在主舞台上，Patilinet與Cole將從兩個互補的視角探討AI如何重塑營銷——一個從創意效果的角度進行分析，另一個則從人類行為與互動關系的角度展開探討。 Patilinet的主題演講將主題演講將探討在日益數據驅動的世界中，營銷人員如何重拾其創意優勢。在這個效率常常蓋過想象力的時代，他將深入探討創造力、人文關懷與原創性在打造高效品牌中的持久重要性。他的演講將探討人工智能不僅如何改變營銷人員創作的內容，更如何重塑他們的思維方式，以及領導者如何更好地平衡營銷中的藝術性與科學性。

Cole的主題演講《人與人直接的連接會成為新的奢侈品嗎？》則將討論焦點轉向人工智能應用對人類社會產生的深遠影響。全球使用最廣泛的AI伴侶之一「小冰」(Xiaoice)已在全球擁有超過6.6億用戶，而亞太地區正成為其增長最快的區域。隨著數百萬人與那些隨時可用、反應迅速且日益具備人類特質的人工智能系統建立起情感紐帶，Cole將探討技術如何重新定義親密關系、信任關系及人類行為模式。 她將挑戰品牌去思考：在一個人們正逐漸習慣無摩擦、按需式關系的世界裡，真正的連接意味著什麼？當人類情感聯結那種混亂而不完美的本質被人工合成的替代品所取代時，我們又將面臨何種風險？

Bryony Cole表示：「人們向AI系統分享的信息已經遠遠超過他們願意與人類分享的。被交換的數據極其敏感，然而大多數用戶卻在未閱讀任何內容的情況下就點擊了『同意』按鈕。營銷人員必須理解這一新的現實，以免無意中跨越那些他們甚至不知道存在的界限。」查看在主題演講前我們對Bryony Cole的獨家專訪。 進入5月，活動報名勢頭強勁 距離大會開幕還有一個月，Campaign亞太報道稱，這場為期兩天的會議報名勢頭強勁，進一步鞏固了Campaign360作為該地區最具影響力、規模最大的高級營銷領袖聚會之一的地位。

Campaign亞太活動總監Jaime Ng表示：「Sorin與Bryony的組合，恰好捕捉到了當今營銷人員面臨的核心挑戰。一方面，我們正被要求通過數據和人工智能來提升效率與效果。另一方面，我們被迫重新思考：在同樣的環境中，創造力與人與人之間的聯系究竟意味著什麼。這一矛盾正是Campaign360旨在深入探討的核心。」 不斷壯大的行業領導者陣容 除了這兩場主題演講之外，Campaign360還將邀請來自B2C和B2B行業的70多位演講者。與會者將體驗到一場豐富多彩的活動：包括坦誠的爐邊對話、多角度專題討論以及真實案例研究——這些正是Campaign360作為亞太地區營銷領導者必參加盛會的鮮明特色。

今年活動的一大亮點是一場互動式觀眾辯論，屆時Andy Wilson與Gita de Beer將展開正面交鋒，探討人工智能究竟是提升了原創性與作品質量，還是人類創造力依然占據主導地位。與會者將受邀在一場熱烈的交流活動中挑戰各方觀點，並有機會贏取獨家贈品。 Campaign360 2026概覽 主題：人與人之間的連接與智能營銷

日期：2026年5月20-21日

地點：新加坡金沙會議展覽中心

參會人數：1000多位來自亞太地區的首席營銷官及高級品牌負責人 更多信息及活動報名，請訪問：https://bit.ly/4qRMAX7。 Campaign360欣然宣布美通社將擔任其2026年活動的官方媒體合作伙伴。

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