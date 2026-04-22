MetaComp 推出全球首個面向受監管金融服務的 AI 智能體治理框架

在 Money20/20 亞洲 峰會上發布的 StableX「了解您的代理（KYA）」框架，明確了為支付、合規、財富[1]管理等金融場景提供服務的 AI 智能體，應如何完成身份識別、授權控制、行為檢測與責任歸屬機制 —— 該框架由新加坡團隊制定，面向全球應用 曼谷2026年4月22日 /美通社/ -- MetaComp Pte. Ltd.（簡稱 MetaComp）正式發布「StableX 了解您的代理（KYA）框架」。該框架專為在支付、合規及財富[1]管理等受監管金融服務中運行的 AI 智能體而設計，系統性建立其身份識別、授權控制、行為監測與責任歸屬機制，由持牌金融機構主導制定，具備行業開創性意義。MetaComp 是亞洲領先的統一 Web2.5 一體化數字金融解決方案提供商，通過集團級平台打通法定貨幣與穩定幣能力，覆蓋支付、資金管理及財富[1]管理領域。KYA 框架將向金融機構、監管及網絡合作夥伴開放，推動 AI 智能體在受監管金融體系中的安全應用與規模化發展。

本次發布於泰國曼谷舉行的 Money20/20 亞洲峰會同步公布，同時 MetaComp 還宣布拓展其 AgentX 代理金融服務 Skill 生態系統。這是持牌金融機構推出的業內首個同類生態，自 2026 年 4 月 21 日起，可在 Claude、Claude Code、OpenClaw 及其他兼容 AI 平台使用，訪問官網 www.metacomp.ai 即可體驗。 MetaComp 聯合總裁 Tin Pei Ling 女士表示：

「AI 智能體已經在金融服務中實際應用——發起支付、做出合規決策、管理投資組合。但目前，業界尚未形成公認標準，來界定這些代理的身份、被允許做什麼，以及當其超出授權範圍行事時由誰負責。KYA 正是我們在受監管金融服務中對這一空白的積極回應。它在單一架構內，對代理的完整生命週期進行治理——涵蓋身份、授權、行為監測以及代理之間的交互機制。」

要理解此舉的現實意義，可以從身份這一基礎問題說起。當一個員工離開某個組織時，其系統訪問權限會被撤銷。但當一個 AI 智能體完成一筆交易後，其身份和權限並不會自動失效。代理可能在授權期限結束後仍長期存在於系統中——沒有可驗證的身份錨點，沒有責任追溯鏈條，也沒有干預機制。此外，若缺乏時限、隱私保護等安全保障，AI 智能體的長期行為軌跡還可能被追蹤和利用。因此，全生命週期的治理至關重要。」她補充道。 代理金融尚未填補的治理缺口

全球金融機構正在廣泛部署 AI 智能體，用來發起支付、執行合規決策和管理投資組合。但麥肯錫 2026 年 3 月發布的《AI 信任狀況》調查顯示，不足三分之一的機構建立了完備的治理與管控機制對其進行監督。普華永道《2026 年全球 AI 效能研究》同樣指出，新加坡企業的 AI 應用率高於全球平均水平（67% 的新加坡企業對 AI 投資的風險承受能力更高，而全球平均水平為 41%），但只有 47% 的新加坡企業形成了成文的負責任 AI 框架，而全球 AI 領導者的這一比例為 63%。

2026 年 1 月，新加坡資訊通信媒體發展局（IMDA）發布了《代理式 AI 模型 AI 治理框架》，為全球首個跨行業的 AI 智能體治理框架。2026 年財政預算案在此基礎上進一步推進，宣布成立由黃循財總理擔任主席的國家人工智能委員會，將金融領域列為四大國家 AI 重點任務領域之一，並承諾為 AI 創新設立監管沙盒。

MetaComp 聯合總裁 Tin Pei Ling 女士表示：

「我們借鑒 IMDA 的《代理式 AI 模型 AI 治理框架》開發了 KYA 治理框架，並直接向 IMDA 徵求意見。目前我們也在與其他監管機構和各利益相關方積極溝通。我們並非將此作為一個終極答案，而是選擇公開發布，因為這一問題並非單一機構能夠獨自解決。我們呼籲金融機構、監管機構和技術合作夥伴共同採用、提出改進建議，並與我們一起完善這套體系。」 據 MetaComp 所知及公開可獲得的信息，目前尚無持牌金融機構發布過在一個單一框架內同時涵蓋代理身份、授權、行動範圍、行為監控、風險評分、審計追蹤以及代理間交互治理的治理架構，並專門針對受監管的支付、合規和財富[1]等金融服務場景。

KYA 框架對 AI 智能體實現全運營生命週期治理，明確界定代理是誰、被允許做什麼、實際做了什麼以及如何交互。該框架圍繞四大支柱構建：「代理身份與註冊」；「授權與權限控制」；「基於 VisionX 的行為監控與風險智能」；以及「生態系統與交互治理」。其中，交互治理進一步將 FATF 旅行規則的理念延伸至代理與代理之間的交互場景，實現可追溯、可驗證的合規機制。 在 KYA 框架下，每個 AI 智能體都將綁定經核驗的身份，並通過防篡改登記系統關聯至現實世界中的自然人或機構，從源頭確保清晰可追溯的責任歸屬。所有智能體均在嚴格限定的權限內運行，明確其可訪問、可決策、可執行的範圍；框架內置安全機制，一旦操作超出預設閾值，將自動觸發人工介入。

該框架在傳統控制措施之上進一步延展，引入對 AI 智能體行為的持續、實時監測機制。其評估維度不僅覆蓋代理「做了什麼」，還包括「如何執行」以及「結果是否符合預期意圖」，從而實現對行為全過程的立體化審視。隨著代理的持續運行，其風險畫像將被動態更新，使風險管理由被動回應轉向主動識別與干預。同時，所有活動與交互均經過安全認證並完整記錄，形成覆蓋全流程的端到端審計追蹤，為監管機構、金融機構及生態參與方提供高度透明且可追溯的合規基礎設施。

KYA 框架將治理範圍延伸至 AI 智能體之間交互場景，並基於金融行動特別工作組（FATF）旅行規則的核心原則作出強化：在統一框架下，不僅要求機構間交換經核驗的身份與交易信息，同時覆蓋代理發起、代理交互的全流程。這一設計從底層確保每一次交互均可追溯、可歸責、合規可控。 該框架適用於 StableX Network 內運行的所有代理，包括通過 AgentX Skill 生態系統調用 MetaComp 服務能力的代理。金融機構與開發者可通過日常使用的 AI 平台（包括 Claude、Claude Code 以及其他通過模型上下文協議兼容的平台）直接接入 MetaComp 的受監管基礎設施（合規、支付和財富[1]管理）。

該生態系統的首個 Skill——VisionX 交易核查（KYT）Skill——將 Web2.5 架構的 VisionX Engine 封裝為可由 AI 智能體直接調用的合規層，可並行對接超過四家區塊鏈分析供應商的數據。面向跨境支付、資金管理和財富[1]管理的更多新 Skills 將於 2026 年第二季度末前推出。 合規基礎與實踐依據

該框架建立在 MetaComp 已通過真實交易流程驗證的合規架構之上。當前跨境交易往往在一筆轉賬中同時涉及傳統銀行通道和區塊鏈網絡。FATF 2025 年 6 月的數據顯示，全球 73% 的司法管轄區已出台旅行規則相關立法，但 59% 尚未採取任何監督或執法行動。

Alpha Ladder 集團首席合規官 Summer Yu 女士表示：

「現行的合規框架，是建立在由人類發起交易這一前提之上的。然而，這一假設已不再成立。我們對超過 7,000 筆真實交易的分析顯示，即使在法定貨幣與區塊鏈交織的環境中，依賴單一篩查工具，可能導致高達 25% 的高風險暴露被遺漏。而在由 AI 智能體驅動的場景中，這類風險將被進一步放大。如果缺乏清晰的身份層、明確的授權邊界以及統一的問責標準，所謂的控制框架將難以成立。VisionX Web2.5 解決的是可見性問題，彌補跨 Web2 與 Web3 的風險盲區；而 KYA 構建的是治理層，確立代理在金融體系中的身份、權限與責任機制。二者缺一不可，且必須同步建立，才能讓「代理金融」在受監管體系中實現安全、可持續的規模化發展。」

本次發布延續了 MetaComp 持續增長的發展勢頭。三個月內，集團先後完成兩輪 Pre-A 輪融資，累計融資 3,500 萬美元；此後推出 Web2.5 VisionX Engine，與 Maqam International Holding 成立合資企業，通過 StableX Network 將阿布扎比的實物資產與亞洲資本市場連通；如今又發布 KYA 框架，為機構 AI 智能體金融下一階段搭建治理層。資金將投向三大方：深化合規能力、擴展覆蓋亞洲、中東、非洲和拉美地區的受監管支付通道，以及構建 AI 智能體時代所需的機構級標準。 [1]所有與證券及資本市場產品相關的產品及／或服務均由 Alpha Ladder Finance Pte. Ltd. 單獨提供和運營。 關於 MetaComp

MetaComp 是亞洲領先的統一 Web2.5 數字金融解決方案提供商，通過機構級集團平台整合法幣與穩定幣能力，涵蓋支付、資金管理及財富管理等核心金融服務。MetaComp 持有新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore，MAS）頒發的主要支付機構牌照（Major Payment Institution），可提供數字支付代幣（Digital Payment Token，DPT）及跨境匯款（Cross-border Money Transfer，CBMT）服務，目前服務超過 1,000 家機構及合格投資者客戶，業務網絡覆蓋全球主要金融中心。

2025 年，該集團級平台處理的支付及場外交易（OTC）總量已超過 100 億美元，覆蓋 13+ 種穩定幣，月度運行規模超過 10 億美元。通過 StableX Network（StableX 網絡），機構客戶可在統一且合規的 Web2.5 金融架構下，實現法幣與穩定幣資金的轉移、兌換及資金管理。

資金與投資服務由 MetaComp 關聯公司 Alpha Ladder Finance Pte. Ltd. 提供。該公司持有新加坡金融管理局頒發的資本市場服務牌照（Capital Markets Services，CMS）及認可市場運營商牌照（Recognised Market Operator，RMO），其財富解決方案的管理資產規模已突破 5 億美元。

截至目前，MetaComp 已完成 3,500 萬美元的 Pre-A 輪融資，並於 2025 年實現全年淨利潤，體現了機構市場對受監管 Web2.5 金融解決方案的強勁需求。

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