聚焦智慧移動新趨勢，DEKRA 德凱亮相 2026 AMPA 展

以 Mobility 全流程信任服務，助攻產業接軌全球市場

台北2026年4月22日 /美通社/ -- 隨著智慧移動產業加速朝電動化、軟體定義車輛（SDV）、人工智慧（AI）與先進移動科技發展，車輛與相關應用的驗證挑戰也持續升高。DEKRA 德凱於2026 AMPA 展中，以「Mobility 全流程信任服務」為核心主軸，展示從技術開發、測試驗證到法規符合與全球上市的整合性服務能力，協助產業在快速變動的市場環境中，兼顧創新效率、產品安全與市場信任。

此次展出聚焦四大產業趨勢，包括電動化、軟體定義車輛、人工智慧及先進移動應用，並延伸對應智慧電子、聯網車輛、人工智慧基礎設施及無人載具等關鍵應用場景，完整呈現智慧移動生態系持續擴展的技術版圖。面對產品日益智慧化、聯網化與軟體化，企業所需要的已不再只是單一測試服務，而是能橫跨開發全生命週期的專業支持。