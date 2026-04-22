旅遊保險投訴飆升33%　10Life拆解六大拒賠陷阱：買錯保險隨時白買

香港 - 2026年4月22日 - 保險投訴局最新公布，2025年度共接獲857宗旅遊及醫療保險投訴個案，按年上升約32.7%。與此同時，近日港人赴菲律賓遊學染病索償遭拒一事相繼曝光，加上國泰及香港快運因燃油附加費而削減航班，引發市民關注旅遊保險的保障及條款。 投訴數字背後，反映的是一個深層次問題：消費者以為旅遊保險簡單，不用深究，出事才發現條款中存在大量灰色地帶。10Life深入分析六大常見拒賠陷阱，協助市民在出發前真正了解自己買的是什麼。 投訴上升反映保障與客戶預期存在落差 保險投訴局在已審結的447宗個案中，有124名投訴人最終獲賠，涉及總賠償金額約1,360萬元。隨著異地出行模式轉變，混合式旅遊（如遊學、工作假期）日益普遍，與純旅遊保單之間出現落差，增加拒賠風險。 10Life深度分析：六大旅遊保險拒賠陷阱 陷阱一：一般旅遊保險不保遊學、工作假期 大部分旅遊保險均以「純消閒旅遊或公幹」作為保障前提。遊學、義工服務、工作假期等為目的行程通常不受保。保險公司一般按整體行程的「主要目的」判斷，即使持旅遊簽證、行程中包含大量休閒活動，若主要安排被視為學習，索償仍可能遭拒。 10Life 建議： 遊學或工作假期需購買專門保險，例如「海外留學保險」或「工作假期保險」，切勿以為一般旅遊保險已足夠。投保前可主動向保公司書面確認行程性質是否符合保障定義。 陷阱二：如航班取消屬「商業決定」，保險公司一概不賠 旅遊保險的「行程取消」及「航班延誤」保障，一般只適用於惡劣天氣、天災或機械故障等不可抗力因素。如航空公司因油價或營運因素削減航班，屬商業決定，不在保障範圍之內。 10Life 建議： 遇上航班削減，先向航空公司查詢退款及免費更改安排；訂機票時可選擇彈性票種，方便日後行程更改。 陷阱三：航班延誤條款差異大，隨時影響索償 「航班延誤」看似簡單易明，但10Life分析市面多份主要旅遊保險保單後發現，不同保險公司的計算方式存在差異，直接影響能否成功索償：

保險公司

延誤觸發條件

最低延誤時數

QBE

單次旅遊保險

只計出發延誤

6小時

Generali

忠意旅遊保

出發及抵達延誤

6小時

Blue Cross

藍十字智在遊

出發及抵達延誤

5小時

MSIG

iTravel Go 單次旅遊保險

出發及抵達延誤

5小時

Prudential

保誠精選「旅遊樂」

出發及抵達延誤

5小時

AXA

「卓越」豐盛優遊樂

出發或抵達延誤

6小時



陷阱五：高風險活動與業餘運動 受傷索償隨時碰壁





一般旅遊保險一般將「高風險活動」列為除外責任，常見除外活動包括：極限運動（跳傘、高空彈跳、攀岩）、冬季運動（滑雪或需另購附加保障）、水上活動（水肺潛水需持牌）、電動滑板車或平衡車、以及競技運動（馬拉松需另購專項保險）。



另一個容易忽略的灰色地帶，是「業餘」與「職業」的界定。若旅客以任何形式收取報酬——包括獎金、贊助費或代言費——保險公司即可能將相關活動視為職業性質而拒賠。



10Life建議： 行程涉及任何運動或體力活動，投保前應核實標準保單是否涵蓋，並查詢是否需要購買附加保障。



陷阱六：戰爭與騷亂 保障範圍比想像中複雜





旅遊保險普遍將戰爭直接或間接引致的損失列為除外。然而，10Life翻查市面主要保單發現，發現部分產品設有「notwithstanding」的保單條款，在特定情況下會「覆蓋」原本的戰爭排除條款，而關鍵就在於「時間點」，即紅色/黑色外遊警示何時發出。



若港府於出發前7天內或出發後才發出紅色或黑色外遊警示，部分保單的特別條款會令戰爭相關損失仍有機會獲賠。換言之，如果你出發時目的地仍屬安全（未有紅/黑色警示），但旅程中突然爆發戰爭或騷亂，你可能仍受保障。



另外，兩個必須知道的細節位：

「已知風險」不受保

如果外遊警示在你投保前或訂立行程前已經發出，保險公司會視之為「已知風險」，相關損失一律不予賠償。切勿在警示發出後才急於投保，期望藉此獲得保障。

如果外遊警示在你投保前或訂立行程前已經發出，保險公司會視之為「已知風險」，相關損失一律不予賠償。切勿在警示發出後才急於投保，期望藉此獲得保障。 非戰爭相關事故仍可索償

即使身處戰亂地區，如果在當地突發疾病或需要住院，只要能證明事故與戰爭無直接關係（例如食物中毒、意外跌傷），相關醫療費用仍有機會索償。

10Life建議：前往政治局勢不穩定地區，投保前必須看清條款及外遊警示（OTA）級別，切勿靠估。確定行程後盡快投保，並截圖保存投保當日的警示級別，作為日後索償的重要佐證。如對保障範圍有任何疑問，應主動向保險公司書面查詢。



不要只看保費高低 條款細節同樣關鍵



不少消費者投保時只著重保費高低，忽略保障範圍定義、不保事項及附加條款等關鍵細節，令出事時面臨保障落差的風險大增。



市面上不同計劃的保障差距相當懸殊，保費相近的產品，實際保障內容可以差天共地，同時，保費高低與保障水平亦未必成正比。有時候，即使保費不高，保障亦可以相當不錯，大家出發前不妨多花幾分鐘比較保障。10Life平台現收錄逾70款香港旅遊保險計劃，市民可按目的地、行程性質及活動類型進行比較，選擇最切合自身需要的保障方案。



出行前立即比較： https://www.10life.com/zh-HK/products/travel



資料來源 前往政治局勢不穩定地區，投保前必須看清條款及外遊警示（OTA）級別，切勿靠估。確定行程後盡快投保，並截圖保存投保當日的警示級別，作為日後索償的重要佐證。如對保障範圍有任何疑問，應主動向保險公司書面查詢。不少消費者投保時只著重保費高低，忽略保障範圍定義、不保事項及附加條款等關鍵細節，令出事時面臨保障落差的風險大增。市面上不同計劃的保障差距相當懸殊，保費相近的產品，實際保障內容可以差天共地，同時，保費高低與保障水平亦未必成正比。有時候，即使保費不高，保障亦可以相當不錯，大家出發前不妨多花幾分鐘比較保障。10Life平台現收錄逾70款香港旅遊保險計劃，市民可按目的地、行程性質及活動類型進行比較，選擇最切合自身需要的保障方案。

如上所述，QBE只計算「出發延誤」，若航班準時起飛後途中受阻，一般不符合索償資格；而Blue Cross、MSIG及Prudential的最低觸發時數為5小時，低於業界常見的6小時。此外，大部分保單規定，涉及接駁航班時，各段延誤時間不可累積計算。航班延誤亦需由指定原因引致（如惡劣天氣、罷工等），方可觸發保障。投保前核實延誤計算方式，尤其涉及多段航班或轉機的行程，務必了解各段延誤能否獨立觸發索償。不少消費者以為，只要購買旅遊保險，旅途中一旦生病住院就可以直接索償。但其實，部分旅遊保單設有「賠償協調條款」，規定投保人需先向其他醫療保險（如公司醫保或自願醫保）索償，旅遊保險只會補償未獲賠償的部分。例如，旅途中被蚊叮感染登革熱需要住院，即使已投保旅遊保險，亦需先向自身的醫療保險索償，剩餘未獲賠償的醫療費用，才可由旅遊保險補貼。這不但令索償流程更為繁複，亦有機會因未有掌握條款或程序，而錯過索償時限。投保前應仔細閱讀保單條款，了解是否設有賠償協調安排；如同時持有其他醫療保險，建議預先向相關保險公司查詢索償程序及先後次序，以免影響最終賠償。