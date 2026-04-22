旅遊保險投訴飆升33%　10Life拆解六大拒賠陷阱：買錯保險隨時白買

香港 - 2026年4月22日 - 保險投訴局最新公布，2025年度共接獲857宗旅遊及醫療保險投訴個案，按年上升約32.7%。與此同時，近日港人赴菲律賓遊學染病索償遭拒一事相繼曝光，加上國泰及香港快運因燃油附加費而削減航班，引發市民關注旅遊保險的保障及條款。
投訴數字背後，反映的是一個深層次問題：消費者以為旅遊保險簡單，不用深究，出事才發現條款中存在大量灰色地帶。10Life深入分析六大常見拒賠陷阱，協助市民在出發前真正了解自己買的是什麼。
投訴上升反映保障與客戶預期存在落差
保險投訴局在已審結的447宗個案中，有124名投訴人最終獲賠，涉及總賠償金額約1,360萬元。隨著異地出行模式轉變，混合式旅遊（如遊學、工作假期）日益普遍，與純旅遊保單之間出現落差，增加拒賠風險。
10Life深度分析：六大旅遊保險拒賠陷阱
陷阱一：一般旅遊保險不保遊學、工作假期
大部分旅遊保險均以「純消閒旅遊或公幹」作為保障前提。遊學、義工服務、工作假期等為目的行程通常不受保。保險公司一般按整體行程的「主要目的」判斷，即使持旅遊簽證、行程中包含大量休閒活動，若主要安排被視為學習，索償仍可能遭拒。
10Life建議： 遊學或工作假期需購買專門保險，例如「海外留學保險」或「工作假期保險」，切勿以為一般旅遊保險已足夠。投保前可主動向保公司書面確認行程性質是否符合保障定義。
陷阱二：如航班取消屬「商業決定」，保險公司一概不賠
旅遊保險的「行程取消」及「航班延誤」保障，一般只適用於惡劣天氣、天災或機械故障等不可抗力因素。如航空公司因油價或營運因素削減航班，屬商業決定，不在保障範圍之內。
10Life建議： 遇上航班削減，先向航空公司查詢退款及免費更改安排；訂機票時可選擇彈性票種，方便日後行程更改。
陷阱三：航班延誤條款差異大，隨時影響索償
「航班延誤」看似簡單易明，但10Life分析市面多份主要旅遊保險保單後發現，不同保險公司的計算方式存在差異，直接影響能否成功索償：
| 保險公司
| 延誤觸發條件
| 最低延誤時數
| QBE
單次旅遊保險
| 只計出發延誤
| 6小時
| Generali
忠意旅遊保
| 出發及抵達延誤
| 6小時
| Blue Cross
藍十字智在遊
| 出發及抵達延誤
| 5小時
| MSIG
iTravel Go 單次旅遊保險
| 出發及抵達延誤
| 5小時
| Prudential
保誠精選「旅遊樂」
| 出發及抵達延誤
| 5小時
| AXA
「卓越」豐盛優遊樂
| 出發或抵達延誤
| 6小時
如上所述，QBE只計算「出發延誤」，若航班準時起飛後途中受阻，一般不符合索償資格；而Blue Cross、MSIG及Prudential的最低觸發時數為5小時，低於業界常見的6小時。此外，大部分保單規定，涉及接駁航班時，各段延誤時間不可累積計算。航班延誤亦需由指定原因引致（如惡劣天氣、罷工等），方可觸發保障。
10Life 建議： 投保前核實延誤計算方式，尤其涉及多段航班或轉機的行程，務必了解各段延誤能否獨立觸發索償。
陷阱四： 醫療費用須先索償醫保，旅遊保或只賠不足之數
不少消費者以為，只要購買旅遊保險，旅途中一旦生病住院就可以直接索償。但其實，部分旅遊保單設有「賠償協調條款」，規定投保人需先向其他醫療保險（如公司醫保或自願醫保）索償，旅遊保險只會補償未獲賠償的部分。
例如，旅途中被蚊叮感染登革熱需要住院，即使已投保旅遊保險，亦需先向自身的醫療保險索償，剩餘未獲賠償的醫療費用，才可由旅遊保險補貼。這不但令索償流程更為繁複，亦有機會因未有掌握條款或程序，而錯過索償時限。
10Life 建議： 投保前應仔細閱讀保單條款，了解是否設有賠償協調安排；如同時持有其他醫療保險，建議預先向相關保險公司查詢索償程序及先後次序，以免影響最終賠償。
另一個容易忽略的灰色地帶，是「業餘」與「職業」的界定。若旅客以任何形式收取報酬——包括獎金、贊助費或代言費——保險公司即可能將相關活動視為職業性質而拒賠。
10Life建議： 行程涉及任何運動或體力活動，投保前應核實標準保單是否涵蓋，並查詢是否需要購買附加保障。
陷阱六：戰爭與騷亂 保障範圍比想像中複雜
若港府於出發前7天內或出發後才發出紅色或黑色外遊警示，部分保單的特別條款會令戰爭相關損失仍有機會獲賠。換言之，如果你出發時目的地仍屬安全（未有紅/黑色警示），但旅程中突然爆發戰爭或騷亂，你可能仍受保障。
另外，兩個必須知道的細節位：
- 「已知風險」不受保
如果外遊警示在你投保前或訂立行程前已經發出，保險公司會視之為「已知風險」，相關損失一律不予賠償。切勿在警示發出後才急於投保，期望藉此獲得保障。
- 非戰爭相關事故仍可索償
即使身處戰亂地區，如果在當地突發疾病或需要住院，只要能證明事故與戰爭無直接關係（例如食物中毒、意外跌傷），相關醫療費用仍有機會索償。
不要只看保費高低 條款細節同樣關鍵
不少消費者投保時只著重保費高低，忽略保障範圍定義、不保事項及附加條款等關鍵細節，令出事時面臨保障落差的風險大增。
市面上不同計劃的保障差距相當懸殊，保費相近的產品，實際保障內容可以差天共地，同時，保費高低與保障水平亦未必成正比。有時候，即使保費不高，保障亦可以相當不錯，大家出發前不妨多花幾分鐘比較保障。10Life平台現收錄逾70款香港旅遊保險計劃，市民可按目的地、行程性質及活動類型進行比較，選擇最切合自身需要的保障方案。
出行前立即比較： https://www.10life.com/zh-HK/products/travel
資料來源
- RTHK：https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k2/1851015-20260414.htm
- HK01：https://www.hk01.com/article/60339963
- Now新聞：https://news.now.com/home/local/player?newsId=643220
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