艾德金融與ENI達成戰略合作 共拓虛擬資產未來發展

香港2026年4月22日 /美通社/ -- 艾德金融（「集團」）與 ENI Ecosystem Limited（「ENI」）達成戰略合作。有關諒解備忘錄由集團旗下附屬公司早前於「現實世界智能（RWI）—— 香港 RWI 催化峰會」上正式簽署，旨在銜接傳統金融市場與 Web3 創新，推動整體數字資產領域發展。 樹立代幣化新標杆 是次合作與艾德金融加速布局虛擬資產領域的發展方向高度契合。集團早前作為香港首個白銀現實世界資產（RWA）代幣化項目的獨家協調人，為行業樹立全新標杆。該標誌性項目以實物白銀全額支持，並嚴格按照監管標準執行。與此同時，集團亦全面拓展相關牌照資格，提供專業虛擬資產交易服務，彰顯其致力為機構及專業投資者構建安全、合規數字生態的堅定決心。

推動大規模企業級應用落地 為支撐相關業務規模發展，雙方合作將借助ENI 強大的技術基礎設施。ENI 運營一條針對商業應用設計、具備超高性能的企業級模塊化一層區塊鏈。該網絡以 ENI Matrix 架構（包括主網、樞紐及應用鏈）及專有的超有序並行引擎為核心，可實現全球規模的並行處理與實時鏈上結算。對於機構金融領域尤為重要的是，ENI 具備量子計算級別安全的網絡可將業務邏輯與監管要求分離，讓企業在統一治理框架下靈活部署定制化應用鏈。 構建新一代金融基礎設施

艾德金融環球資本市場主管林子龍表示：「與 ENI 的合作，是我們實現傳統資本市場與 Web3 高效模式無縫融合目標的關鍵一步。憑藉我們完備的監管合規體系，結合 ENI 的先進基礎設施，我們將有能力提供安全、符合機構標準的數字資產解決方案，滿足現代全球投資者不斷變化的需求。」 ENI創始人兼CEO Arion Ho表示：「我們深感榮幸能與艾德金融締結戰略合作夥伴關係，雙方優勢互補、理念契合，可謂強強聯合。雙方將緊密攜手，深入發展香港Web3領域，共同建立扎實的RWA合規運作流程，驅動行業發展，共築數字資產領域的全新生態。」

展望未來，雙方將整合艾德金融在資本市場的成熟布局與監管合規優勢，以及 ENI 在跨鏈路由與整合效率方面的技術實力，專注開發創新代幣化金融產品，致力提升市場可及性，為全球客戶打造安全可靠的數字基礎設施。 關於艾德金融 艾德金融植根香港，是一家以金融科技為核心的全方位金融集團，致力將最新科技融入企業基因。集團涵蓋多元化業務，包括但不限於：金融科技、互聯網金融、財富管理、資產管理、投資銀行及數字資產；致力為客戶提供安全可靠、優質便捷的一站式金融服務及產品。集團旗下成員在主要金融市場持有多個牌照。

了解更多：www.eddid.com.hk 關於 ENI ENI是全球首個原生合規、高性能的模塊化企業級區塊鏈基礎設施平台，定位為Web3領域的「AWS + Oracle」，致力為政府、金融機構及大型企業提供專業服務，推動其數字化轉型。 了解更多：eniac.network View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/eni--302750135.html SOURCE 艾德金融