RIMAN母公司宣佈簽署贊助研究協議，利用器官芯片技術推進Araliadiol研發

韓國首爾2026年4月22日 /美通社/ -- RIMAN母公司ASK Company與哈佛大學約翰•A•保爾森工程與應用科學學院（Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences）的Mitragotri Laboratory‌（米特拉戈特裡實驗室）簽署了一項贊助研究協議，旨在驗證其專有成分Araliadiol（阿拉利二醇）的功能與效用，該成分提取自Giant BYoungPool™（巨型積雪草）。 Araliadiol是ASK Company運用自有提取純化技術，從RIMAN的標誌性經典傳承成分Giant BYoungPool™中發現的新型活性化合物。該成分即便在低濃度下，仍展現出多重生物功效，包括抗炎作用、通過降低活性氧實現抗氧化活性，以及全面改善肌膚狀態。

為了驗證其功效，ASK Company與韓國知名研究機構建立了合作研究網絡。通過與成均館大學（Sungkyunkwan University）及建國大學（Konkuk University）開展聯合研究，公司已闡明其作用機制，並證實該成分具備顯著的細胞保護效果與差異化功效。此外，已開發出高純度Araliadiol的合成制備工藝，為其作為新一代化妝品原料的規模化生產與安全性提供支撐。 基於這些成果，ASK Company與Mitragotri Lab達成贊助研究合作，以進一步深化對Araliadiol功能與作用機理的基礎研究。作為合作內容的一部分，正式簽約儀式已於4月13日在哈佛大學科學與工程綜合樓舉行。出席儀式的有哈佛大學Hiller生物工程教授‌兼Wyss Institute‌（懷斯研究所）Hansjorg Wyss生物啟發工程教授Samir Mitragotri、RIMAN/ASK Company創始人兼董事長Joonghyun Ahn先生，以及公司研究員Jiwon Seo博士，標誌著該贊助研究項目正式啟動。

本次合作將運用器官芯片技術，該仿生平台可在微芯片上復刻人體生理環境，便於研究相關生物反應。研究團隊將借助該模型，重點評估Araliadiol通過激活毛囊細胞促進皮膚再生與毛髮生長的功效。 RIMAN/ASK Company創始人兼董事長安重賢先生表示：「此次研究合作是我們研發歷程中的一個重要里程碑。我們旨在驗證Araliadiol的功效，將其打造為美妝市場的功能性成分。」 ASK Company計劃進一步深化Giant BYoungPool™的經典傳承價值，鞏固其作為全球韓妝產業中獨特天然成分的地位。 關於RIMAN RIMAN於2018年在韓國成立，是一家全球性的美容與健康產品公司，通過源自濟州島的經典傳承成分與前沿創新技術重新定義韓妝。在其濟州智能農場，RIMAN全程把控從原料種植到產品開發的每一環節，旗下標誌性成分Giant BYoungPool™（巨型積雪草），是一種改良的積雪草栽培品種，該成分已分別於2022年7月獲韓國山林廳、2025年9月獲美國農業部（USDA）授予的20年植物品種保護權。

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