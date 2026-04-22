翼展長安，鏈動全球 ---- 以空中絲路激活西安產業新動能

西安2026年4月22日 /美通社/ -- 亞太地區首屈一指的航空及航線發展盛會——2026亞洲航線發展大會（Routes Asia 2026）於4月14日至16日在西安盛大舉行，主題為「相聚西安，共創未來」。作為高水平的合作交流平台，本次大會吸引了來自全球52個國家的92家航空公司、128家機場管理機構以及32家政府和旅遊機構參加，其中包括來自28個亞洲國家（含中國）的77家航空公司、80家機場管理機構以及8家政府及旅遊機構。

2025年，該機場旅客吞吐量達到4853.6萬人次（其中國際旅客199.3萬人次），貨運量達33.5萬噸，高峰時段每小時起降架次達61架次。

近年來，西安以國際航空樞紐建設為抓手，不斷優化航線網絡佈局，持續鞏固通道優勢，推動航旅融合與臨空經濟高質量發展。西安咸陽國際機場目前運營62條國際（及區域）客運航線，連接中亞五國八個城市，進一步加強了其西部互聯互通。

在開幕儀式上，西安西鹹新區空港新城與達飛貨運航空、卡麥克斯航空、格魯吉亞航空和吉奧天空航空簽署了合作協議，正式開通了五條全新的國際全貨運航線。

同時，西安將航天產業鏈列為重點發展產業鏈，依托其在火箭動力、衛星製造等領域的傳統優勢，積極打造國內領先的商業航天產業集群。已聚集3987家商業航天相關企業，數量居全國首位，形成了「火箭發動機-衛星製造-測運控-數據應用」全產業鏈條，涵蓋火箭研製、衛星生產、測控服務、數據處理及行業應用等環節，擁有全國最完整的航天產業生態圈。

西安市在十五五規劃建議中明確提出「打造產業科技創新高地」，圍繞民用航空與低空經濟、商業航天、集成電路、新能源汽車、新能源等重點產業領域探索具有西安特色的產業創新發展路徑，開發一批具有國際領先地位、全球競爭力的創新產品。