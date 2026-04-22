香港人壽25周年誌慶 以「伴您同行25載」為主題 推出一系列品牌宣傳活動及星級禮遇

香港2026年4月22日 /美通社/ -- 香港人壽保險有限公司（「香港人壽」）自2001年成立以來，扎根香港四分一世紀。公司一直秉持「以客為本」及「持續創新」的理念，致力為客戶提供優質而全面的人壽保險及財富管理方案，陪伴客戶走過人生每個重要階段。 為慶祝這重要里程碑，香港人壽以「香港人壽伴您同行25載」為主題，推出一系列品牌宣傳活動及星級禮遇。是次宣傳計劃涵蓋電視、網上平台及社交媒體，並配合多元化戶外廣告渠道，讓銀禧誌慶的喜悅傳遍全城。此外，公司亦推出Facebook有獎遊戲及多項客戶推廣優惠，回饋客戶及公眾長期以來的支持和信任。

香港人壽首席市務總監高卓軒先生表示：「今年是香港人壽踏入25周年的重要里程。過去四分一世紀，我們堅持『伴您人生每一步』的信念，陪伴客戶經歷人生不同階段——從升學、成家立室、事業發展、到規劃充實的退休生活。透過人壽及醫療保障、退休規劃、財富管理及傳承安排等多方面，致力守護客戶及其摯愛家人和下一代。過去25年的成果，不僅體現在業務的穩步發展，更包含了我們與客戶之間建立的那份深厚的信任。展望未來，我們將會繼續秉持我們的核心理念價值，以更靈活及以客為本的人壽保險及理財方案，與客戶攜手邁向更美好的未來。」

25周年宣傳廣告 香港人壽25周年宣傳短片已上載至香港人壽 YouTube 官方頻道供公眾觀看：https://youtu.be/xoUqeF15TmY。相關廣告亦於多個渠道陸續推出。 25周年Facebook有獎遊戲 由2026年4月23日至30日，香港人壽Facebook官方專頁 https://www.facebook.com/hklifeinsurance/ 推出「25周年有獎遊戲『伴您人生每一步』」活動，參加者只需於指定活動帖文留言並完成簡單任務，即有機會贏取港元100購物禮券。 「智賞1年」整付儲蓄壽險計劃 – 快閃客戶優惠（網上投保專享） 由2026年4月23日至5月17日，客戶成功網上投保「智賞1年」整付儲蓄壽險計劃，可享整付保費折扣優惠，於保單期滿時保證回報年利率高達3.5%#，更可以享有1年人壽保障及意外死亡保障！ (每日優惠名額有限，先到先得)

網上投保：https://www.hklife.com.hk/tc/products/personal-insurance/shopeasy/index.html 計劃特色： 港元或美元保單貨幣

整付保費 1年期人壽保障

意外死亡保障

投保簡便，無須驗身 #就美元保單，享有整付保費之1.45%折扣優惠，保單期滿時，滿期利益為折扣後之已繳保費總額之103.5%， 相等於每年3.50%的保證回報率。

計劃及優惠須受條款及細則約束。 25周年慶典星級禮遇‧財富增值 規劃未來 由即日起至2026年6月30日，合資格客戶可享以下禮遇： 成功投保指定合資格人壽保險計劃，可享 港元 2,500 「香港人壽伴您同行 25 載」保費折扣

完成財務需要分析，即可獲贈 「香港人壽特別版八達通 - 全國通卡」 * 乙張

香港人壽保單客戶驚喜禮遇：詳情將於香港人壽官方網站和社交媒體平台稍後的公布，敬請期待

關於越秀集團

越秀集團是廣州市資產規模位居前列的國有大型綜合企業，業務涵蓋銀行及金融、地產、交通基建和食品等多個產業。越秀集團旗下擁有越秀地產 (123.HK)、越秀交通基建 (1052.HK)、越秀房產基金 (405.HK)、越秀服務 (6626.HK)、越秀資本 (000987.SZ) 及華夏越秀高速REIT (180202.SZ) 6家上市平台。越秀亦是創興銀行有限公司及創興保險有限公司的控股公司。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/25-25--302750095.html SOURCE 香港人壽保險有限公司