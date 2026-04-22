從流程到策略：卓遠 Accolade IP 發布中小企業專利、商標與著作權註冊行動藍圖

國際知識產權服務提供商 卓遠 Accolade IP 今日發布一套 具體、可執行的智慧財產權註冊步驟框架 ，為中小企業提供專利、商標與著作權的實務指引，協助企業在多個司法管轄區內，將創意轉化為可執行、可變現的知識產權資產。

香港2026年4月22日 /美通社/ -- 隨著全球市場創新速度不斷提升，智慧財產權（IP）已成為中小企業保護成長動能、吸引投資以及拓展國際市場的關鍵因素。然而，仍有不少中小企業僅將 IP 視為「申請程序」，而非長遠的企業策略資產。

針對發明專利、實用新型與設計類專利，卓遠 Accolade IP 強調前期規劃與技術精確度的重要性。

卓遠 Accolade IP 指出，雖然專利、商標與著作權在保護範圍及法律制度上各有不同，但成功的 IP 註冊與管理，通常遵循一致的策略路徑：

建議的關鍵步驟包括：

進行先前技術檢索，評估新穎性與保護範圍

依據技術性質與市場目標選擇合適的專利類型

撰寫具商業價值的說明書與權利要求

策略性回應審查意見，以提升核准機率

建立核准後的年費與競品監控機制

過早公開或說明書撰寫不當，仍是導致專利權無法挽回流失的主要原因之一。

商標註冊：品牌保護不僅止於名稱

商標用以保護品牌名稱、標誌與口號等識別元素。卓遠 Accolade IP 建議企業在送件前完成清查與顯著性評估，以避免遭拒或被提出異議。