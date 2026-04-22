CADAR 推出「Circle of Light」蠟燭系列

這些手工吹製的模組化蠟燭容器，既具實用功能，亦是藝術之作。層疊之間化作完整球體，也就是 CADAR 的核心意象。 「Circle of Light」系列採用色彩奪目的玻璃，散發滿溢特色的香氛，設計靈感取自 CADAR 珠寶系列——Light、Water、Bloom、Endless、Reflections、Psyche、Feathers、Python 及 Fur，將品牌設計詞彙昇華為煥新感官體驗。

紐約2026年4月22日 /美通社/ -- 豪華珠寶品牌 CADAR 今日宣佈推出「Circle of Light™」獨家蠟燭系列，其由 CADAR 與 Murano 玻璃工坊 VENINI 以及調香大師 Alberto Morillas 合力創作。 此系列象徵 CADAR 首次開拓新類別，巧妙糅合品牌的當代美學理念與 VENINI 源遠流長的玻璃工藝。

創辦人兼創意總監 Michal Kadar 表示：「CADAR 的故事，由光揭開序幕。 光是我首個珠寶系列的主題，亦是品牌核心。 『Circle of Light』蠟燭自然而然地讓此主題得以延伸。 對我來說，此系列體現家的溫暖、活力及樂觀態度。 與 VENINI 和 Alberto Morillas 合作，是一場創意之夢，亦是一份出於熱愛的心血結晶。」

「Circle of Light」於 2025 年邁阿密設計展 (Design Miami 2025) 首次亮相，並將於 2026 年 4 月 21 日至 26 日在米蘭 Salone del Mobile 的 VENINI 展位（9 號展館，C5）展出。 此系列現已開放預訂，客戶可於展覽會場、位於紐約 Meatpacking District 的 CADAR 旗艦店，或到 cadar.com 網站訂購。