CADAR 推出「Circle of Light」蠟燭系列

與 VENINI 及 Alberto Morillas 的獨家合作，並於 Salone del Mobile 展出
紐約2026年4月22日 /美通社/ -- 豪華珠寶品牌 CADAR 今日宣佈推出「Circle of Light™」獨家蠟燭系列，其由 CADAR 與 Murano 玻璃工坊 VENINI 以及調香大師 Alberto Morillas 合力創作。 此系列象徵 CADAR 首次開拓新類別，巧妙糅合品牌的當代美學理念與 VENINI 源遠流長的玻璃工藝。
這些手工吹製的模組化蠟燭容器，既具實用功能，亦是藝術之作。層疊之間化作完整球體，也就是 CADAR 的核心意象。 「Circle of Light」系列採用色彩奪目的玻璃，散發滿溢特色的香氛，設計靈感取自 CADAR 珠寶系列——Light、Water、Bloom、Endless、Reflections、Psyche、Feathers、Python 及 Fur，將品牌設計詞彙昇華為煥新感官體驗。
創辦人兼創意總監 Michal Kadar 表示：「CADAR 的故事，由光揭開序幕。 光是我首個珠寶系列的主題，亦是品牌核心。 『Circle of Light』蠟燭自然而然地讓此主題得以延伸。 對我來說，此系列體現家的溫暖、活力及樂觀態度。 與 VENINI 和 Alberto Morillas 合作，是一場創意之夢，亦是一份出於熱愛的心血結晶。」
「Circle of Light」於 2025 年邁阿密設計展 (Design Miami 2025) 首次亮相，並將於 2026 年 4 月 21 日至 26 日在米蘭 Salone del Mobile 的 VENINI 展位（9 號展館，C5）展出。 此系列現已開放預訂，客戶可於展覽會場、位於紐約 Meatpacking District 的 CADAR 旗艦店，或到 cadar.com 網站訂購。
關於 CADAR
CADAR 是扎根於紐約的現代奢華珠寶品牌，以前衛藝術設計、無瑕工藝，以及對 18K 金的破格演繹而備受讚譽。 品牌於 2015 年由高瞻遠矚的設計師 Michal Kadar 與丈夫 Avraham Kadar 共同創立，現已成為當代高級珠寶領域中極具影響力的代表。 CADAR 深信珠寶應與光影共舞、承載情感，因此將黃金重新想像為富於雕塑美感且流動自如的物料，交由意大利及紐約的巧匠大師親手製作。 這份對藝術匠心的堅持，為其贏得多項重要的業界肯定，例如 FGI「新星獎」(Rising Star)、COUTURE「最佳黃金首飾獎」(Best in Gold)，以及 Town & Country 的「年度黃金設計獎」(Gold Design of the Year)。 2025 年 9 月，CADAR 於紐約市 Meatpacking District 開設首間旗艦店。此空間活現品牌美學，將奢華零售與藝術、光影及建築的敘事詩意交織為一。
View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/cadar-circle-of-light-302750306.html
SOURCE CADAR