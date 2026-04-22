杜拜國際金融中心將成為全球首個人工智能原生金融中心

杜拜國際金融中心具備獨特條件，能夠成為金融業的人工智能典範，其優勢在於推行速度快，而且不像傳統金融中心那樣受制於既有流程及監管框架。

杜拜國際金融中心亦會為金融公司提供先進的人工智能工具以助其營運，並向全球南方輸出人工智能治理軟件及受訓人才。 此司法管轄區將開創先河，設立全棧人工智能園區，融合監管、培訓、算力與實體人工智能於一身。

杜拜國際金融中心總裁 Essa Kazim 閣下表示：「杜拜國際金融中心演變為全球首個人工智能原生金融中心，標誌着杜拜在邁向全球未來金融之都的進程中，踏出了決定性的一步。 隨着人工智能重塑國際金融面貌，此項舉措進一步鞏固杜拜在訂立創新、信任及競爭力新標準方面的地位。 這亦與杜拜經濟議程 (D33) 相呼應，彰顯我們矢志構建既穩健又具前瞻性的經濟體，並推動該酋長國在全球金融服務中，引領負責任採用人工智能的浪潮。」