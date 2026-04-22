英國經典品牌 Laura Ashley 推出四款香水，靈感源自典藏印花

倫敦2026年4月22日 /美通社/ -- 英國經典品牌 Laura Ashley 聯乘香水公司 Nirvana Brands，推出全新香水系列，四款香氛頌揚英國鄉郊之美。 每縷香氣皆源於 Laura Ashley 典藏印花，將品牌的獨特視覺語言，化作芬芳詩篇。 此系列與 Nirvana Brands 緊密合作開發，盡顯 Laura Ashley 向來體現的浪漫、溫婉及恒久優雅，流露英國鄉郊的秀美寧靜。 系列臻品在品牌原產地威爾斯生產，彰顯與全球知名的法國香水公司 Robertet，以及著名調香師 Clément Marx 和 Romain Almairac 的尊貴合作。 此系列包括 Serene Meadows、Floral Fancy、Joy of Primrose 和 Wild Woodland，每款都由天然原料及優質成分調配而成。

此全球發佈象徵品牌生活美學進程中的重要一步，讓客戶更加沉醉於體驗當中，將 Laura Ashley 融入日常生活。 「此系列標誌著 Laura Ashley 回歸高級香氛世界的動人時刻，將標誌印花及品牌傳承，昇華至嶄新感官境界。 香氣讓我們超越所見，直達所感，更加深入沉浸於品牌精髓。」 — Rachel Terrace，全球品牌管理公司兼 Laura Ashley 擁有者 Marquee Brands 商務與增長總監。 「Laura Ashley 獲譽為典型的英國品牌，以卓越設計為基石。 印花設計鮮明易辨，我們渴望為其賦予生命，調製出能引領遊歷不同境地的雅緻香氣，讓人透過芬芳感受自在。」 — Cecile Budge，Nirvana Brands 營運總監。

Laura Ashley 香水系列現已於 next.co.uk 和 lauraashleybeauty.com 發售，售價為 89 英鎊（100 毫升），並計劃在 2026 年內拓展至全球零售市場。 編輯備註 關於 LAURA ASHLEY Laura Ashley 於 1953 年創立於倫敦，是全球極受歡迎的家居、時尚與生活品牌，憑藉不朽印花及標誌性設計享譽全球。 品牌擁有悠久歷史，已成為經典英倫風格的象徵，產品涵蓋女裝與童裝、配飾、家居布藝、家具、裝飾及款待體驗。 品牌擁有別樹一格的設計美學，以特色花卉圖案、卓越品質及現代浪漫的演繹而備受讚譽。 Laura Ashley 隸屬於 Marquee Brands 品牌組合。 Marquee Brands 作為卓越的全球品牌推手，坐擁三大領域的頂尖消費品牌：家居與烹飪、時尚與生活，以及運動與戶外。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 lauraashley.com

關於 NIRVANA BRANDS Nirvana Brands Limited 是香水領域的頂尖專家及品牌建設企業，在全球具備雄厚實力及資源。 Nirvana Brands 的願景，是成為美容界首屈一指、備受信賴的品牌擁有方、授權商及分銷夥伴。 他們運用環球組織、卓越實力及廣闊網絡，推動品牌全球成長，賦予真正的競爭優勢，以達成可持續的長遠品牌增長。 現有品牌組合包括：Subversive Scents by The Rolling Stones、Laura Ashley、Sarah Jessica Parker、Guy Laroche、Paloma Picasso。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-laura-ashley--302750363.html SOURCE Nirvana Brands