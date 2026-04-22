香港社會攜手響應「綠色守護日」，以日常小行動守護自然與氣候 香港2026年4月22日 /美通社/ -- 為響應 世界地球日，香港全城掀起一股綠色熱潮。學校、企業及市民一同參與由 大自然保護協會（The Nature Conservancy，簡稱 TNC） 發起的 「綠色守護日 2026（Dress Green Day）」，以可見、可參與的方式把地球日轉化為全城共同體驗。 由校園與辦公室延伸至全港不同社區，Dress Green Day 透過簡單行動推動更廣泛參與，並提醒大眾：關愛及保護環境可從日常選擇開始。 活動鼓勵參加者於4月22日穿上綠色服飾，並完成一項綠色小行動，例如使用可重用物品、節約能源、減少浪費，或選擇較低碳的出行方式。活動以「簡單、可行」為設計原則，讓更多人容易參與，同時強調：當眾人把小選擇匯聚起來，便可為長遠改變累積動力。

大自然保護協會香港項目（區域夥伴關係）執行總監高㦤行 (Anthony Gao) 表示：「Dress Green Day 旨在把環保的意願轉化為全民參與，讓地球日成為全城可見的行動。當我們在學校、職場與家中一同行動，即使是一個小小的綠色步伐，也能成為共享責任與希望的有力象徵。」 Dress Green Day 2026 獲社會各界響應，包括：學校透過簡單而實用的行動與課堂交流，讓學生把地球日化為「做得到、學得懂」的體驗式學習；企業團隊把活動融入 ESG 及員工參與項目，鼓勵同事共同踏出綠色一步；市民大眾亦穿上綠衣走進社區，分享日常綠色行動，令地球日成為全城可見的共同參與。

作為活動一部分，主辦方精選部分參與者提交的照片，於當日隨機出顯示於多個港鐵站的數碼屏幕，讓乘客在日常通勤途中亦能看見香港各界在地球日的集體參與，把每段旅程化為共享時刻，同時進一步鞏固「可持續發展是共同責任」的訊息。 「我們很高興以機構身份參與綠色守護日，支持這項意義深遠的ESG活動。」德高貝登（JCDecaux Transport）董事總經理陳麗君表示：「除同事穿上綠色響應外，我們更全力支持大自然保護協會，透過港鐵廣告數碼網路展示「綠色時刻」，慶祝全城參與，記錄共同回憶，並強調這種參與有助於建立更強大的可持續發展。」

弘立書院（ISF Academy）, Sustainability Program Manager, Kylie Yule 表示：「『綠色守護日』為學校提供了一個輕鬆而愉快的方式，讓整個校園社群一同參與地球日。透過繫上綠色絲帶並完成一項簡單的行動，學生親身體會到日常的小選擇如何累積成改變，也明白關愛自然可以融入日常的校園生活之中。」 世界地球日支持者 謝安琪小姐 亦加入Dress Green Day，透過鼓勵大眾參與，進一步擴大活動訊息，並突顯集體行動的力量。 由參與走向長遠保育 Dress Green Day 以「穿綠」象徵參與，同時亦連結 TNC 在香港及亞太地區推動的長遠保育使命，把公眾參與與以科學為本的保育工作串連。

在香港，TNC 致力推動以科學為基礎的工作，包括蠔礁復育、海洋生態系統修復，以及提升海岸韌性的以自然為本的氣候解決方案，並配合環境教育與社區參與，提升公眾環保意識。在 亞太地區，TNC 亦致力保護珊瑚礁、森林及沿海生態系統，推動可持續漁業及協助社區應對氣候變化。 Dress Green Day 亦提醒社會：保育成果除依靠科學與政策，亦有賴公眾願意關心並選擇一同實踐。 延續地球日精神 TNC 期望Dress Green Day凝聚的力量能延續至4月22日之後。歡迎學校、機構及個人透過合作夥伴關係、可持續發展項目、義工服務或教育活動等方式與 TNC 聯繫，探索持續參與的途徑。

如欲進一步支持環境保護及TNC於香港及亞太地區的保育工作，亦歡迎自願捐款。捐款將有助推展長期工作，包括海洋生態系統修復、氣候韌性建設、環境教育及社區參與等。捐款連結： https://act.tnc.org.hk/c/L8ML TNC 謹此衷心感謝全港參與 Dress Green Day 2026 的學校、企業及公眾人士。是次參與涵蓋多個界別及不同學校社群，反映社會各界對務實、日常環保行動的共同承諾。參與機構名單將於 TNC 活動網頁公布。 TNC 將在未來繼續擴展 有關活動，並期待於2027 年迎來更廣泛的參與；同時，亦期待繼續與香港社會同行，推動保育與氣候行動。

「今天我們可以看到，參與其實很簡單、快樂，而且人人都能一同加入。只要把這份精神帶進校園、職場與家庭，我們就能凝心聚力，共同守護我們的自然環境與氣候。」高㦤行補充道。 關於香港大自然保護協會 (TNC) 大自然保護協會（TNC）為全球首屈一指的國際保育非牟利組織，一直致力於世界各地為大自然及人類保護具重要生態價值的土地和水資源。TNC遵循以科學為基礎的保護理念，為全球保育難題創造嶄新的解決方案，使大自然和人類共存。我們現時正在應對氣候變化，以前所未有的規模保護土地、淡水和海洋，以可持續的方式提供糧食和水資源，並幫助城市變得更具韌性。大自然保護協會在全球83個國家和地區（其中39個直接進行保育工作，44個透過合作夥伴）採用協作方式，與當地社區、政府、私營部門等合作，開展各種保育項目和活動。TNC在亞太地區進行各種保育工作已超過30年，在澳洲、中國、香港、印度、印尼、蒙古、紐西蘭和太平洋島國開展了多個項目。TNC是2019年「呂志和獎 — 持續發展獎」之得主。如欲了解更多有關TNC 於香港的工作，請瀏覽：