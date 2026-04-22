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商業動向
出版：2026-Apr-22 21:05
更新：2026-Apr-22 21:05
PR Newswire

自動高效、節能減耗：tesa 與 AUMOVIO 為汽車顯示屏開發可分離黏合解決方案

分享：
  • 重做與維修：可分離黏合解決方案用於顯示屏組件與外殼之間 – 方便生產時快速修改及整個產品生命週期內的維修
  • 精準自動化：黏合技術實現穩定、準確且高效的顯示屏生產過程
  • 強大合作夥伴關係：tesa 在黏合技術、材料及自動化上的專長，加上 AUMOVIO 的工程及生產能力

德國諾德施泰特及巴本豪森2026年4月22日 /美通社/ -- 國際創新膠帶及自黏產品解決方案製造商 tesa，以及源自 Continental 汽車業務部門的科技公司 AUMOVIO，今後將加強合作。 合作雙方共同引入一項新解決方案，用於汽車顯示屏的機械整合。

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Together, tesa and AUMOVIO present a new solution for the mechanical integration of automotive displays.

在汽車顯示屏製造過程中，黏合解決方案是主要技術，用於應對市場對時尚超薄邊框的需求增長。 tesa 與 AUMOVIO 合作，現正向前邁進新一步。 新解決方案融匯最先進黏合技術、精簡材料用量與前瞻概念，締造可控制、可分離的黏合，讓生產修正及整個產品生命週期內的維修變得輕鬆簡易。

精準與耐用兼備，黏合亦可選擇性分離

新工序運用機械人施貼的膠帶。 這種黏合方式能即時承重，並可以無縫方式融入現有生產線。 與此同時，此可按需要拆開，讓顯示屏組件在生產或維修時可選擇性地更換或重做，不必更換整個顯示屏模組。

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tesa 汽車部門主管 David Caro 說：「是次合作證明，創新的材料科技正推動未來流動性的發展。 我們與 AUMOVIO 聯手提供自動化黏合技術，既持久耐用，又可刻意分離，促進高效生產、延長產品週期和實踐循環產品概念。 這能幫助客戶把可持續發展的目標變成實際的產品解決方案。」

AUMOVIO 用戶體驗 (UX) 業務主管 Pavel Prouza 解釋說：「精準無比的自動化貼合加上可控的分離能力，為生產及品質流程增添重要元素。 這令生產過程更加穩健，減少材料浪費，並可助有效使用珍貴組件。 對終端客戶來說，這甚至代表日後維修時，可能只需以合乎成本效益的方法替換受影響的個別組件。」

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更可持續的顯示屏方案：牢固結合，亦可分離

新系統是邁向未來的重要一步，糅合黏彈性黏合技術的實證優點以及有助循環再用的特性。 此黏合結構無需固化，並能在汽車環境常見的整個溫度範圍內，可靠地補償材料熱脹冷縮。 透過全自動化貼合過程，此能以無縫方式融入現有生產線中。 膠帶闊度只有 2 毫米，能夠締造如智能手機般極其纖窄的顯示屏邊框。

同時，該黏合結構可按需求拆解。 在生產或維修期間，可選擇性地更換或重做顯示屏組件，不必替換整個顯示屏模組。

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tesa 與 AUMOVIO 採用具備「按需脫黏」(Debonding on Demand) 技術的膠帶，只需少量力氣即可選擇性地拆開黏合結構。

這方便在產品生命週期內更換個別顯示屏部件，也有利於車輛使用壽命結束時的回收處理。 AUMOVIO 已在與汽車製造商討論，為指定零件推行回收與維修計劃。 此解決方案支持循環經濟，透過創新流動方案締造長遠的經濟、社會及環境價值，為 AUMOVIO 的可持續發展策略作出實質貢獻。

隨著合作正式展開，tesa 與 AUMOVIO 現正準備將這項嶄新解決方案融入 2026 年第二季的大規模生產。

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關於 tesa SE
作為跨國企業，tesa 逾 125 年來為各行業、商業客戶及終端消費者開發創新膠帶及自黏產品解決方案。 tesa 已擁有逾 7,000 種黏合解決方案，幫助客戶提升工作效率、產品質素及生活體驗。 現時該公司專注於可持續發展及節能的製造工藝。 tesa 投資於環保產品及無溶劑製造工藝的研發，並在各生產地區推行使用可再生能源。 tesa 業務活躍於全球 100 個國家，並在德國、意大利、中國、美國及越南設有生產廠房。 tesa 集團約四分之三的銷售額 (2025 年：17 億歐元) 來自工業應用。

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新聞聯絡

tesa SE 企業傳訊部，
Hugo-Kirchberg-Str. 1 22848 Norderstedt
德國電話：
+49 40 88899 0
電郵：[email protected] 

The solution developed by tesa and AUMOVIO can be fully automated and integrated into existing production lines.

 

The adhesive solution is not only applied precisely to the display assembly, but also enables quick adjustments and repairs throughout the entire lifecycle thanks to its removable bonding capability.

 

tesa_SE_Logo

 

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/tesa--aumovio--302750336.html

SOURCE tesa SE

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關於作家
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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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