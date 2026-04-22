Zendure征拓在歐洲推出SolarFlow Mix系列----三款家庭儲能系統，統一平台，電費最高可省91%

德國杜塞爾多夫2026年4月22日 /美通社/ -- 全球即插即用家庭能源管理系統先驅Zendure征拓今日發佈了SolarFlow Mix系列：基於同一平台的三款模塊化家庭儲能系統，專為歐洲家庭的用電習慣與生活方式而設計。秉承「Mix is the Real Max」的口號，該系列以三款並重的產品亮相，每款分別對應一種典型的家庭用電場景。

SolarFlow 4000 Mix Pro — 為大戶型提供全功率支持

一款4 kW雙向交流、AI驅動的儲能系統，專為年用電量7,000kWh、擁有陽台和屋頂空間的四口之家設計。它支持8 kW直流輸入（2×4,000W MPPT）外加5 kW交流耦合，合計13 kW光伏輸入能力，在即插即用品類中處於最高水平。並網持續輸出功率4,000W（可從800W升級），離網輸出功率3,680W（峰值7.2 kW），容量8–50 kWh。在德國，最高可節省91%的電費，每年節省2,560歐元。