YY Group (NASDAQ: YYGH)推出可規模化AI訓練數據戰略 賦能下一代機器人與人工智能技術

新加坡2026年4月22日 /美通社/ -- 全球領先的按需勞動力解決方案與綜合設施管理(IFM)服務商YY Group Holding Limited（Nasdaq: YYGH，以下簡稱「YY Group」 或「公司」）今天宣佈推出AI訓練數據平台，實現科技生態戰略升級。該可規模化解決方案旨在為機器人及人工智能(AI)應用生成高質量、真實場景人類行為數據，直擊AI研發核心瓶頸,即缺少訓練自主物理執行系統所需的結構化人類行為數據的難題。

依托覆蓋 12個國家、50萬用戶的勞動力網絡，生成結構化真實場景AI訓練數據集

作為初步落地舉措，公司將在馬來西亞柔佛州設立專屬訓練與數據採集中心，聚焦服務場景下真實人類工作流程的結構化採集。該項目旨在將運營任務轉化為高精度數據集，用於訓練AI模型與人形機器人系統，推動真實場景落地應用。

該平台將依托YY Circle應用運行，助力YY Group將其覆蓋12個國家、超50萬用戶的網絡轉化為結構化數據採集人力池。通過專屬「數據採集」班次，公司將借助現有全球運營體系，高效生成大規模數據集。

YY Group Holding Limited首席執行官Mike Fu表示：「本次戰略佈局標誌著YY Group平台能力正從勞動力服務向AI數據基礎設施層面躍升。依托全球網絡，我們具備獨特優勢，能夠生成AI系統在物理空間高效運行所需的真實人類行為數據。此次升級讓YY Group與全球科技巨頭正在研發的下一代智能系統保持同頻。」