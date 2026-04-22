熱門搜尋:
伊朗局勢 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 C觀點 首岸 dse 2026 姜濤 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
商業動向
出版：2026-Apr-22 22:05
更新：2026-Apr-22 22:05
PR Newswire

《DJ Snake 維港電音盛典》門票售罄

分享：

現加推少量門票  2026424早上10時起於Cityline公開發售

香港2026年4月22日 /美通社/ -- 由法國五月藝術節呈獻的DJ Snake 維港電音盛典   法國五月藝術節 2026．中法電音交響》，將於2026年5月8日（星期五）假中環海濱活動空間盛大上演。這項本年度最具話題性的電子音樂盛事，自門票公開發售以來反應熱烈，於售票平台Cityline發售的門票已告售罄。大會今日（4月22日）宣布特別加推少量門票，並於本周五424日）早上10時起於Citylinehttps://shows.cityline.com/tc/2026/djsnakehk.html公開發售。

DJ Snake 維港電音盛典  

法國五月藝術節 2026．中法電音交響

日期： 

2026年5月8 日（星期五） 

地點： 

中環海濱活動空間 

當晚流程： 

晚上6時 – 觀眾入場  

晚上7時 – 暖場表演 

晚上8時 – 正式演出開始 

演出嘉賓： 

  • 法國電音代表人物DJ Snake
  • 特別嘉賓Higher Brothers（馬思唯、KnowKnowPSY.PMelo 
  • 三屆DMC中國區冠軍DJ Wordy  
  • 暖場嘉賓Cantomania成員DJ FabsabsDJ Steffunn 

 

票價（港幣）： 

  • 後區企位：港幣680  
  • 前區企位：港幣980  
  • VIP企位：港幣1,880（包含兩張飲品券及專屬入場通道） 

 

購票平台：

CitylineTrip.com携程Ticketflapuutix貓眼大麥PLVR

此外，以下票務平台現時仍有少量門票可供選購：Trip.com携程Ticketflapuutix貓眼大麥PLVR。門票數量有限，售完即止。

adblk4

《DJ Snake 維港電音盛典》加推門票資訊與活動詳情，請瀏覽：

天機數碼及活動策劃有限公司

Facebook：www.facebook.com/OccasionsPR

Instagram：www.instagram.com/occasionsapac/

Threads：www.threads.com/@occasionsapac

法國五月藝術節

官方網站：www.frenchmay.com

Facebook：www.facebook.com/FrenchMayArtsFestival

X：www.x.com/lefrenchmay

Instagram：www.instagram.com/frenchmayartsfest/

-完-

如欲索取更多資訊及安排訪問，請聯絡： 

天機公關及推廣顧問有限公司  

劉小玉（Jade Liu） 

馮星兒（Kristy Fung） 

王慧敏（Stella Wong） 

電話：+852 3678 0135 

電話：+852 3678 0183 

電話：+852 3678 0123

電郵：[email protected]  

電郵：[email protected] 

電郵：[email protected]

 

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/dj-snake--302750421.html

SOURCE 法國五月藝術節2026

ADVERTISEMENT

至抵會員價，名額有限，請火速訂位！

ad

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
追蹤
查看此作家更多文章
dadblk5 madblk5

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務