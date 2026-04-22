《DJ Snake 維港電音盛典》門票售罄

現加推少量門票 2026年4月24日早上10時起於Cityline公開發售

香港2026年4月22日 /美通社/ -- 由法國五月藝術節呈獻的《DJ Snake 維港電音盛典 法國五月藝術節 2026．中法電音交響》，將於2026年5月8日（星期五）假中環海濱活動空間盛大上演。這項本年度最具話題性的電子音樂盛事，自門票公開發售以來反應熱烈，於售票平台Cityline發售的門票已告售罄。大會今日（4月22日）宣布特別加推少量門票，並於本周五（4月24日）早上10時起於Cityline（https://shows.cityline.com/tc/2026/djsnakehk.html）公開發售。

DJ Snake 維港電音盛典 法國五月藝術節 2026．中法電音交響 日期： 2026年5月8 日（星期五） 地點： 中環海濱活動空間 當晚流程： 晚上6時 – 觀眾入場 晚上7時 – 暖場表演 晚上8時 – 正式演出開始 演出嘉賓： 法國電音代表人物 DJ Snake

特別嘉賓 Higher Brothers （馬思唯、 KnowKnow 、 PSY.P 、 Melo ）

三屆 DMC 中國區冠軍 DJ Wordy

暖場嘉賓 Cantomania 成員 DJ Fabsabs 與 DJ Steffunn 票價（港幣）： 後區企位：港幣 680

前區企位：港幣 980

VIP 企位：港幣 1,880 （包含兩張飲品券及專屬入場通道） 購票平台： Cityline、Trip.com、携程、Ticketflap、uutix、貓眼、大麥、PLVR

此外，以下票務平台現時仍有少量門票可供選購：Trip.com、携程、Ticketflap、uutix、貓眼、大麥、PLVR。門票數量有限，售完即止。