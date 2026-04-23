第十屆亞太區農業技術展覽暨會議5月登場

邁入第十屆，本展已成為亞太地區農業、畜牧與養殖漁業的重要年度指標平台，持續促進產業交流與國際合作。在全球面臨氣候變遷、糧食安全與供應鏈重組等挑戰之際，農業產業正加速朝向高效率、低風險與永續發展轉型，帶動新一波技術升級與市場機會。

台北2026年4月23日 /美通社/ -- 由英富曼會展（Informa Markets）主辦的「亞太區農業技術展覽暨會議（Asia Agri-Tech Expo & Forum）」、「臺灣畜牧產業展（Livestock Taiwan）」及「臺灣養殖漁業展（Aquaculture Taiwan）」，將於2026年5月6日至8日於大臺南會展中心（ICC Tainan）盛大舉行。

依據農業部近期發布之政策與防疫成果，臺灣持續強化畜牧產業之生物安全體系，並穩定維持非洲豬瘟（ASF）非疫區地位，在高密度飼養環境下展現優異的疫病防控能力。此一成果不僅提升國內產業競爭力，也逐步成為亞太及東南亞市場在推動動物健康管理與產業升級的重要參考模式。

在此背景下，區域市場對於生物安全、減抗養殖、智慧化管理與永續生產的需求快速提升。本屆展會以「創新技術、綠色永續、韌性鏈結（Innovation Technology｜Green Sustainability｜Resilient Connections）」為主軸，串聯產業鏈上下游，打造結合技術、應用與市場的專業交流平台。