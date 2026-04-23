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出版：2026-Apr-23 07:00
更新：2026-Apr-23 07:00
PR Newswire

CFA Institute 呼籲重大變革，使股東週年大會切合所需

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香港2026年4月23日 /美通社/ -- 新報告揭示，股權高度集中、流程障礙及參與失衡，正削弱股東問責機制

CFA Institute Research and Policy Center 的一份新報告指出，股東週年大會 (AGM) 是對股東問責最具法律約束力的場合，但在亞太區有可能變成純粹的合規程序，而非真正的交流平台。

這份名為《解鎖股東週年大會：從投票到發聲 — 亞太區視角》(Unlocking AGMs: From Votes to Voice in Asia-Pacific) 的報告，參考了對資產擁有者、資產管理機構、發行人、委託書顧問、證券交易所和股東協會進行的深入訪談。 研究發現，股東大會日期過於集中、通知期短、語言障礙以及結果可預測，都會限制具實質意義的參與，因此有必要徹底「重置思維」，以強化問責和重建信任。

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亞太區獨有的系統性挑戰

報告指出，股權集中或會令人覺得投票和參與的價值降低。 在多個市場，大股東控制了 40% 或以上的股權，香港 (58%) 和新加坡 (59%) 就是例證，導致少數投資者覺得結果彷彿早已內定。

流程上的種種阻滯，令挑戰更為嚴峻。 股東週年大會日期過度集中（特別是日本在 6 月底，南韓在 3 月），令籌備時間減少，也限制了機構的處理能力；加上通知期短（部分市場只有 14 天）和語言障礙，令投資者更加難以在充分掌握資訊下參與其中，對跨境投資者影響尤其明顯。

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此等挑戰並非新鮮事，但報告指出，區內改革呼聲日熾，對企業管治做法的審視越來越嚴格，價值創造亦越見重視。凡此種種，皆意味股東週年大會不可再僅視為程序上的形式主義。 把股東週年大會轉化為更有效的雙向溝通平台，能夠增進信任、提高市場競爭力，並促進創造長遠價值。

三大根本性轉變

報告指出，要讓股東週年大會符合未來需要，必須進行三項根本轉變。

  • 思維重置：從合規走向持續——把股東週年大會視作全年持續溝通的一部分，而非一時之事。
  • 科技：由可達邁向參與——藉即時翻譯與分析等工具，增進對話，提升透明度，並正視純虛擬形式恐過度受控的疑慮。
  • 生態系統思維：分擔責任——若要取得進展，必須由發行人、投資者、中介機構和監管機構協調行動。
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香港如何促進散戶投資者參與

香港雖擁有完善的金融教育框架，但報告指出仍有空間透過建立機制，以有系統地協助代表散戶股東，從而補足這個基礎。 新加坡及馬來西亞等市場皆設有專屬的散戶或少數投資者協會，既為投資者提供教育，亦築起有組織的交流平台。 在香港，加強架構來支持同類組織，有助擴大參與、改善盡責管理做法，並強化股東週年大會作為香港管治生態系統中意義重大的對話渠道。

CFA Institute 亞太區資本市場政策高級總監兼報告首席作者特許金融分析師 Mary Leung 表示：「我們的發現突顯亞太區各地改善股東週年大會做法的機會，尤其是那些股權集中且散戶參與有限的市場。 這樣能夠確保股東週年大會作為健全企業管治網絡的一環，不只是合規程序，而是推動股東回報、市場增長和投資者保護的動力。」

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對所有持份者的行動呼籲

報告列出具體的建議：

  • 發行方：提升披露內容的及時性和質素（包括英文版本），確保董事會和核數師出席，以及提供至少四星期的通知期。
  • 資產管理方：把股東週年大會視作溝通機會，而非機械式投票程序；親自出席和參與能夠強化問責。
  • 資產擁有方：就管理公司參與股東週年大會訂立明確期望，並投入資源提升盡責管理能力和透明度。
  • 監管機構及證券交易所：統籌股東週年大會的日程，革新股東提案門檻，並於缺乏獨立散戶投資者協會的地方提供支援。
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報告總結道，股東週年大會的未來並非單靠監管或科技塑造，而是取決於參與者的集體思維。 如要實現願景，必須有協調變革，於亞太市場中，以真誠參與、企業問責及市場誠信為先。

關於 CFA Institute Research and Policy Center (RPC)

CFA Institute Research and Policy Center 融匯 CFA Institute 的專業知識，並結合多元跨界別的專家社群，攜手解決複雜難題。 中心借鑒從業員的觀點，以及 CFA Institute 的號召力、公正性和公信力，而 CFA Institute 的使命就是引領全球投資行業。 歡迎到訪 Research and Policy Center 網站：https://rpc.cfainstitute.org/

關於 CFA Institute

CFA Institute 作為全球投資專業人員的組織，訂立專業卓越與資歷認證的標準。 我們倡導投資市場中的道德行為，並擔當投資行業學習與研究的權威來源。 我們致力締造投資者利益至上、市場順暢運作、經濟蓬勃發展的理想環境。 CFA Institute 在全球 160 多個市場擁有超過 20 萬名特許執照持有人，並設有 9 個辦事處和 157 個地方分會。 歡迎瀏覽我們的網站 https://www.cfainstitute.org/，或在 LinkedIn 上關注我們，並訂閱我方 YouTube 頻道。

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關於作家
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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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