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出版：2026-Apr-23 05:43
更新：2026-Apr-23 05:43
PR Newswire

國際資料傳輸迎來重大變革： Europrivacy 助 GDPR 認證通行全球

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盧森堡2026年4月23日 /美通社/ -- European Data Protection Board（歐洲資料保護委員會，簡稱 EDPB）通過了兩項重大決定，既能促進國際資料傳輸，又能加強個人資料保護：委員會批准將 Europrivacy（《一般資料保護條例》(GDPR) 的歐洲資料保護標章 (European Data Protection Seal)）擴展應用到歐洲以外的國家。 另亦批准了一個特定版本的 Europrivacy 準則，作為 根據 GDPR 第 46 條進行國際資料傳輸的機制。 

GDPR 認證邁向全球

EDPB 的首項決定，批准在歐洲以外地區使用 Europrivacy 認證。 Europrivacy 早已獲准成為 GDPR 第 42 條下的歐洲資料保護標章，供在歐盟 (EU) 及歐洲經濟區 (EEA) 國家成立的公司使用。 此決定讓全球受 GDPR 規管的公司，可利用此機制來展示其資料處理活動符合法規要求。

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國際資料傳輸的新機制

EDPB 亦批准了一個特定版本的 Europrivacy 認證準則，按照 GDPR 第 46 條，這套準則可納入為國際資料傳輸的恰當保障措施之一。 這標誌著在落實跨境資料流動認證機制方面邁出了重要一步。 在實踐上，只要具備具約束力且可執行的承諾，這項機制將有助於 EEA 以外的資料進口公司，展示其符合 GDPR 的規定。 此發展有助加強法律確定性，並增進大家對國際資料傳輸的信心。

對資料傳輸的影響

國際資料傳輸面對的資料保護責任與日俱增。 GDPR 先後 73 次提到認證。 透過獨立評估及審核，這套機制有助確保合規和促進資料傳輸。 早期採用的歐洲企業表示，其可從而：  

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  • 檢查並證明合規狀態；
  • 減低風險，加深信任；
  • 簡化合規程序，節省相應成本；
  • 重視合規，並把其轉化為競爭優勢及收益來源；
  • 促進資料傳輸。

此外，Europrivacy 使公司能夠：

  • 將合規評估擴展至非 EU 司法管轄區；
  • 運用網上資源，輔助合規和認證；
  • 受惠於服務供應商的環球生態系統。

朝國際資料保護認證邁進

EDPB 讓其他國家也能採用 GDPR 機制，回應市場對可靠方法以證明跨境資料保護合規的殷切需求增長。 國際資料保護認證計劃 Interprivacy 已獲國際認可論壇 (IAF) 批准用於全球，該計劃與 Europrivacy 互相配合。 兩者互為補充，共同支持尊重個人權利及自由的數碼經濟。

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實用連結

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-europrivacy--gdpr--302750904.html

SOURCE European Centre for Certification and Privacy

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關於作家
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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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