國際資料傳輸迎來重大變革： Europrivacy 助 GDPR 認證通行全球

盧森堡2026年4月23日 /美通社/ -- European Data Protection Board（歐洲資料保護委員會，簡稱 EDPB）通過了兩項重大決定，既能促進國際資料傳輸，又能加強個人資料保護：委員會批准將 Europrivacy（《一般資料保護條例》(GDPR) 的歐洲資料保護標章 (European Data Protection Seal)）擴展應用到歐洲以外的國家。 另亦批准了一個特定版本的 Europrivacy 準則，作為 根據 GDPR 第 46 條進行國際資料傳輸的機制。

GDPR 認證邁向全球

EDPB 的首項決定，批准在歐洲以外地區使用 Europrivacy 認證。 Europrivacy 早已獲准成為 GDPR 第 42 條下的歐洲資料保護標章，供在歐盟 (EU) 及歐洲經濟區 (EEA) 國家成立的公司使用。 此決定讓全球受 GDPR 規管的公司，可利用此機制來展示其資料處理活動符合法規要求。