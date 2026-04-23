國際資料傳輸迎來重大變革： Europrivacy 助 GDPR 認證通行全球

盧森堡2026年4月23日 /美通社/ -- European Data Protection Board（歐洲資料保護委員會，簡稱 EDPB）通過了兩項重大決定，既能促進國際資料傳輸，又能加強個人資料保護：委員會批准將 Europrivacy（《一般資料保護條例》(GDPR) 的歐洲資料保護標章 (European Data Protection Seal)）擴展應用到歐洲以外的國家。 另亦批准了一個特定版本的 Europrivacy 準則，作為 根據 GDPR 第 46 條進行國際資料傳輸的機制。
GDPR 認證邁向全球
EDPB 的首項決定，批准在歐洲以外地區使用 Europrivacy 認證。 Europrivacy 早已獲准成為 GDPR 第 42 條下的歐洲資料保護標章，供在歐盟 (EU) 及歐洲經濟區 (EEA) 國家成立的公司使用。 此決定讓全球受 GDPR 規管的公司，可利用此機制來展示其資料處理活動符合法規要求。
國際資料傳輸的新機制
EDPB 亦批准了一個特定版本的 Europrivacy 認證準則，按照 GDPR 第 46 條，這套準則可納入為國際資料傳輸的恰當保障措施之一。 這標誌著在落實跨境資料流動認證機制方面邁出了重要一步。 在實踐上，只要具備具約束力且可執行的承諾，這項機制將有助於 EEA 以外的資料進口公司，展示其符合 GDPR 的規定。 此發展有助加強法律確定性，並增進大家對國際資料傳輸的信心。
對資料傳輸的影響
國際資料傳輸面對的資料保護責任與日俱增。 GDPR 先後 73 次提到認證。 透過獨立評估及審核，這套機制有助確保合規和促進資料傳輸。 早期採用的歐洲企業表示，其可從而：
- 檢查並證明合規狀態；
- 減低風險，加深信任；
- 簡化合規程序，節省相應成本；
- 重視合規，並把其轉化為競爭優勢及收益來源；
- 促進資料傳輸。
此外，Europrivacy 使公司能夠：
- 將合規評估擴展至非 EU 司法管轄區；
- 運用網上資源，輔助合規和認證；
- 受惠於服務供應商的環球生態系統。
朝國際資料保護認證邁進
EDPB 讓其他國家也能採用 GDPR 機制，回應市場對可靠方法以證明跨境資料保護合規的殷切需求增長。 國際資料保護認證計劃 Interprivacy 已獲國際認可論壇 (IAF) 批准用於全球，該計劃與 Europrivacy 互相配合。 兩者互為補充，共同支持尊重個人權利及自由的數碼經濟。
實用連結
- Europrivacy: europrivacy.org
- ECCP: eccpcenter.org
- EDPB: edpb.europa.eu
- EDPB 意見：連結
- 5 月 5 日 網絡研討會：academy.europrivacy.com/events/gdpr-certification-goes-global
View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-europrivacy--gdpr--302750904.html
SOURCE European Centre for Certification and Privacy