HCLTech 2026 財政年度年收入增長 3.9%，主因源於對先進人工智能的需求上升

先進人工智能的年度化收入達 6.2 億美元；2026 財政年度服務收入按固定匯率上升 4.8%；新簽訂合約的總合約價值為 93 億美元 美國紐約及印度諾伊達2026年4月23日 /美通社/ -- 全球領先科技公司 HCLTech 今日公佈截至 2026 年 3 月 31 日止第四季度及全年的財務業績。 按固定匯率 (CC) 計算，2026 財政年度收入增長了 3.9%。 美元收入為 147 億美元，按年增長 (YoY) 6%。 按固定匯率計算，服務收入按年增加 4.8%，當中資訊科技與商業服務保持平穩增長，按年升 3.7%；而工程與研發 (R&D) 服務則按年提升 9.8%。 年內新簽訂合約 (TCV) 的總合約價值總計達 93 億美元。 HCLSoftware 年度經常性收入錄得 10.5 億美元，按固定匯率計算下跌 0.5%。

HCLTech 行政總裁兼董事總經理 C Vijayakumar 表示：「在需求環境變幻莫測的一年，HCLTech 仍交出按固定匯率計 3.9% 的亮麗收入增長…… 我們以人工智能 (AI) 為主導的新服務產品逐步獲得市場青睞，第四季先進人工智能年度化收入跨越 6.2 億美元便是最佳印證。 在 2027 財政年度，我們的首要目標是確保公司定位精準，從而抓緊人工智能的契機，締造跨越數十載的價值。」 行業垂直領域增長由科技與服務所帶領，按年錄得 15% 的增幅（按固定匯率計）；金融服務緊隨其後，增長 7.5%（按固定匯率計）；電訊、媒體、出版與娛樂則上升 5.2%（按固定匯率計）。 地區表現方面，印度錄得 5.7% 的強勁按年增長（按固定匯率計），歐洲增加 4.5%（按固定匯率計），美國則增長 2.3%（按固定匯率計）。 全球其他地區增長最快，按年上升 17.8%（按固定匯率計）。

公司預期 2027 財政年度收入按年增長將介乎 1.0% 至 4.0% 之間（按固定匯率計），服務收入按年增長則介乎 1.5% 至 4.5% 之間（按固定匯率計）。 預計息稅前利潤 (EBIT) 利潤率將介乎 17.5% 至 18.5% 之間。 HCLTech 宣佈第四季度股息為每股 24 盧比，令 2026 財政年度總股息達至每股 60 盧比。 HCLTech 財務總監 Shiv Walia 表示：「HCLTech 在 2026 財政年度展現穩健業績，收入達 130,144 千萬盧比，按年上升 11.2%，息稅前利潤為 22,397 千萬盧比（佔收入 17.2%），按年增加 4.6%…… 撇除重組成本的因素，息稅前利潤率及淨利潤率分別為 17.9% 及 13.8%。」

HCLTech 於本季度吸納了 1,712 名應屆畢業生，令全年累計聘請的應屆畢業生人數增至 11,744 人。 過去 12 個月 (LTM) 的流失率為 12.5%，低於去年第四季度的 13.0%。 重點先進人工智能合約成功案例： 一家環球科技龍頭企業選定 HCLTech 進行另一項 人工智能工廠 項目，價值超過 1 億美元。 HCLTech 的解決方案將有助客戶更快實現建造和營運新一代人工智能數據中心的目標。

項目，價值超過 1 億美元。 HCLTech 的解決方案將有助客戶更快實現建造和營運新一代人工智能數據中心的目標。 一家美國環球半導體公司選用 HCLTech 的 人工智能工程 服務，為其新一代平台提供實體設計支援。

服務，為其新一代平台提供實體設計支援。 一家環球航空航天龍頭企業委託 HCLTech，利用逼真可視化、基於物理的建模，以及透過精準電腦輔助設計 (CAD) 輸入生成合成數據，建立以人工智能為基礎的數碼模擬環境，用於飛機貨運操作。

其他重點合約成功案例： 一家歐洲環球奢華時尚龍頭企業選用 HCLTech，加快其在財務、人力資源、生產、供應鏈及零售業務上以人工智能主導的轉型。

一家美國環球醫療科技 (MedTech) 公司選定 HCLTech，協助建立先進的網絡安全卓越中心。

一家全球半導體集團的美國附屬公司選擇 HCLTech 提供端到端的固件開發及維護服務。

一家歐洲公共機構延續與 Actian 的合作夥伴關係，以加強數據管治。 是次合作運用 Actian 的 Ingres、OpenROAD 及 Zeenea 產品，為客戶提升數據完整性、透明度及管控能力。 在本季度，HCLTech 入選了《財富》(Fortune) 2026 年「全球最受讚賞公司」(World's Most Admired Companies) 名單。 公司連續第三年獲 Ethisphere 評為「全球最具商業道德公司 (World's Most Ethical Companies®)」，同時連續第四年入選 S&P Global 可持續發展年鑑。

關於 HCLTech HCLTech 是一家全球科技公司，在 60 個國家僱有超過 227,000 名員工，提供以人工智能、數碼、工程、雲端及軟件為核心的業界頂尖實力，並涵蓋廣泛的科技服務及產品組合。 我們與各主要垂直行業的客戶合作，為金融服務、製造業、生命科學及醫療保健、科技及服務、半導體、電訊及媒體、零售及消費品 (CPG)、流動及公共服務等領域，提供行業解決方案。 截至 2026 年 3 月底為止 12 個月的綜合收入總額達 147 億美元。 如欲了解我們如何為您加速業務發展，請瀏覽 hcltech.com。