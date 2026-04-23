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商業動向
出版：2026-Apr-23 00:31
更新：2026-Apr-23 00:31
PR Newswire

Cognizant 與 OpenAI 合作，利用 Codex 重塑企業軟件工程

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Cognizant 因其人工智能 (AI) 構建能力獲 OpenAI 肯定，現正將 Codex 融入遍及全球的軟件工程團隊，並與 OpenAI 合作將 Codex 驅動的開發帶給各行各業的客戶。 

新澤西州蒂內克2026年4月23日 /美通社/ -- Cognizant (NASDAQ: CTSH) 宣佈，OpenAI 已挑選該公司成為合作夥伴之一，負責將 Codex 的影響力推廣至世界各地的企業客戶。 Cognizant 正直接將 Codex 融入其軟件工程部門的日常工作流程，力求使之成為公司開發和交付軟件的基準能力。

全新 Cognizant 標誌

OpenAI 正與多間頂尖環球系統整合商合作，這些夥伴能在複雜的企業環境中部署和擴展 Codex，並將這些技術轉化為服務交付給客戶，因此脫穎而出。 Cognizant 之所以獲選，正體現其作為 AI 構建者的實績：不論是跨行業還是在自身營運中，都能以企業級規模來設計、部署和運作 AI 驅動的系統。

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Cognizant India 營運總裁兼主席及董事總經理 Rajesh Varrier 表示：「未來十年的傑出工程組織，不再以工程師人數論英雄，而是取決於人類判斷與 AI 功能可否合而為一。 我們正把 Codex 當作夥伴融入工程師的日常工作，讓其負責程式碼生成、重構、測試和文件編寫，那團隊就可專注於最需要人類判斷的環節。 OpenAI 賦予尖端智能。 Cognizant 則提供企業級規模、深厚行業經驗，以及業界所需的嚴謹管治。」

Cognizant 的工程師已在客戶項目中，將 Codex 運用於軟件開發的整個生命週期，涵蓋 AI 與機器學習模型開發、程式碼重構、智能代理方案開發，以及舊有系統的現代化升級，無所不包。 這些部署展現 Codex 在加速交付週期、提升程式碼質素，以及降低大規模現代化項目成本與風險方面的實力，尤其對於那些因系統複雜、監管風險及經驗依賴而停滯多年的舊有系統轉型工程，更見成效。

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OpenAI 營收總監 Denise Dresser 說：「Codex 正崛起為強大的工作空間，讓用戶在軟件開發與業務工作流程中管理智能代理。 隨著企業紛紛加快腳步讓 Codex 投入實戰，因此我們與 Cognizant 等頂尖夥伴合作，協助更多機構從初步試用過渡至可重複的部署模式。 Cognizant 在大規模軟件轉型上經驗深厚，能協助企業在舊有程式碼現代化、程式碼審查自動化、漏洞檢測及應用程式開發等領域部署 Codex，同時將其影響力延伸至知識工作所依賴的系統及工作流程。 我們會攜手將 Codex 帶給世界各地的機構。」

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是次合作將 OpenAI 的 Codex 能力融入 Cognizant 的 AI 構建技術棧，當中已涵蓋多個頂尖的 AI 平台及超大規模雲端服務商。 Cognizant 的 AI 構建策略建基於一個原則：要拉近 AI 投資與業務成果之間的距離，不能僅靠前沿模型，更要融入企業脈絡、貫通工作流程，並對交付與生產環境的營運整合擔起責任。

透過是次合作，Cognizant 與 OpenAI 希望攜手為不同行業的客戶提供由 AI 驅動的工程、現代化及安全合規能力，重點在於降低複雜性、加快交付，並建立企業大規模採納所需的嚴謹管治。

關於 Cognizant
Cognizant (NASDAQ: CTSH) 是 AI 構建商和技術服務供應商，透過為客戶構建全棧 AI 解決方案，將 AI 投資轉化為企業價值。 我們發揮深層次的行業、流程和工程專長，將機構的獨特背景融入技術系統之中，從而釋放人類潛能，帶來實質回報，協助全球企業在急速變化的環境中保持領先。 歡迎瀏覽 www.cognizant.com 或關注 @cognizant，見證我們如何實現願景。

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OpenAI

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/cognizant--openai--codex--302750598.html

SOURCE Cognizant Technology Solutions

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關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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