Cognizant 加入 J.P. Morgan Payments Consultant Implementation Program（摩根大通付款方案顧問實施計劃）

隨著 Cognizant 現已納入 PCIP 生態系統，客戶可獲得一個可靠的實施合作夥伴。Cognizant 擁有 30 年支付領域經驗、超過 10,000 名經認證的支付專業人員、業界領先的企業應用實踐能力，以及能夠快速進行原型開發及投入生產部署的 AI 實驗室。 Cognizant 在 ISO 20022 訊息標準方面具備深厚專業知識，並對將於 2026 年 11 月生效的跨境支付及報告加強版 (Cross-Border Payments and Reporting Plus，CBPR+) 要求有深入理解。 憑藉對全球支付生態的深刻洞察，以及對推動 ISO 採用的監管變化的充分掌握，Cognizant 具備有利條件協助客戶應對轉型，並確保在強制實施期限前完成合規工作。 此外，Cognizant 與 J.P. Morgan Payments 合作開發了一套即裝即用的支付適配器，這些適配器旨在提供用戶友好的體驗，並完全符合 CBPR+ 要求，協助客戶使其現有支付基礎設施與新訊息標準保持一致。

J.P. Morgan Payments 數碼與設計商業化主管 Lisa Davis 表示：「隨著 J.P. Morgan Payments 持續擴展 PCIP 計劃，我們正協助客戶接入一個由具豐富經驗的技術及營運資源組成的網絡，讓客戶能夠更有信心地實施我們的解決方案。 Cognizant 在支付領域的深厚實力，加上其大規模企業交付能力，是我們實施計劃的強大助力，有助客戶透過支付連接性發揮更大潛能。」 Cognizant 高級副總裁兼銀行、資本市場、保險及策略性計劃業務主管 Nageswar Cherukupalli 表示：「企業客戶已不再滿足於將支付功能作為附加項，而是期望將其內建於系統之中，並具備智能化及全面連接其業務運作的能力。 J.P. Morgan Payments 的客戶可借助 Cognizant 長達 30 年的支付專業經驗，開闢一條從策略規劃到生產級成果的路徑，以更快速、更智能及符合業務規模需求的方式推動業務發展。」

Payments Consultant Implementation Program 是 J.P. Morgan Payments Partner Network（摩根大通付款方案夥伴網絡）的一部分。該網絡透過第三方整合所構建的生態系統，提供端到端的支付體驗，協助企業更快實現增長。 J.P. Morgan Payments 結合資金管理服務、貿易及營運資金，與卡及商戶服務能力，協助客戶在全球不同貨幣之間向顧客或員工付款。 該平台每日處理超過 10 兆美元的支付交易，業務遍及超過 160 個國家及支援超過 120 種貨幣。 Cognizant 的業務橫跨 20 多個行業及全球各大主要地區，具備獨特優勢協助 J.P. Morgan Payments 的客戶從支付策略邁向可量化的成果，並在每個環節實現更快速、更智能。

關於 Cognizant

Cognizant (NASDAQ: CTSH) 是 AI 構建商和技術服務供應商，透過為客戶構建全棧 AI 解決方案，將 AI 投資轉化為企業價值。 我們發揮深層次的行業、流程和工程專長，將機構的獨特背景融入技術系統之中，從而釋放人類潛能，帶來實質回報，協助全球企業在急速變化的環境中保持領先。 歡迎瀏覽 www.cognizant.com 或關注 @cognizant。 如欲了解更多資訊，請聯絡：

Katrina Cheung

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