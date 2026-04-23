券商3.0時代：GigaMoney如何把「華爾街桌面」裝進你的手機？

香港2026年4月23日 /美通社/ -- 在過去十多年裡，券商行業經歷了兩次重要進化。 第一階段，是以傳統券商為代表的交易通道時代——投資者透過券商完成買賣，但資訊與研究能力 largely 仍掌握在機構手中。 第二階段，則是以互聯網券商為代表的交易平台時代。流動應用讓投資者可以隨時隨地進行交易，同時獲得行情、資訊和社群等聚合服務。 但對於大多數投資者而言，證券 App 的核心價值仍停留在交易執行的「最後一公里」。然而，在投資世界中，真正決定長期結果的，往往並不是下單速度，而是投資決策本身。

在這一背景下，香港科技券商 GigaMoney（騰達證券） 正嘗試推動券商行業進入新的階段——"決策系統券商"時代。 其目標並不是讓用戶"交易更多"，而是嘗試透過數據與技術，讓個人投資者能夠"做出更理性的投資決策"。 從"交易工具"到"投資決策系統" 在機構投資世界中，投資決策通常依賴一整套複雜的研究與分析體系：財務數據分析、產業鏈研究、風險模型、量化工具以及嚴格的風險管理流程。這些能力長期以來主要存在於華爾街機構使用的專業桌面系統之中。

GigaMoney 的核心理念，是透過數據與技術的產品化，將這種"機構級投資分析框架"逐步引入個人投資者的移動端。 公司創立者 Ming Zhao 曾在華爾街對沖基金從事投資分析與交易相關工作。在職業交易與系統建設的過程中，逐漸形成了一套相對克制的投資理念：投資的關鍵，並不在於一次正確判斷，而在於建立一套能夠在不同市場環境中持續發揮作用的認知與工具體系。 這種理念也反映在產品設計邏輯中。在她看來，投資行為中最關鍵的環節，並不是交易執行的"最後一公里"，而是研究與分析的"第一公里"。

三個產品能力：構建個人投資的"決策框架" 圍繞這一理念，GigaMoney 將技術與數據能力重點投入在"投資前研究與決策支持"的關鍵環節。 1. 公司價值畫像：理解企業，而不僅是股價 在分析一家公司時，投資者真正需要回答的問題，並不僅僅是"股價是多少"，而是企業的長期價值來源。 GigaMoney 的系統透過整合財務數據、管理層披露、行業資訊以及供應鏈動態，構建企業的"價值畫像"。這一分析框架旨在幫助投資者更系統地理解企業的商業模式、盈利結構以及潛在風險，而不僅僅依賴市場情緒或短期價格波動。

2. 關聯風險網絡：看見市場之間的隱形聯繫 在全球資本市場中，單一資產的風險往往來自多個維度：產業政策變化、供應鏈衝擊、匯率波動，甚至是看似無關的市場事件。 透過處理跨市場的大規模數據，GigaMoney 嘗試構建資產之間的風險關聯網絡，識別不同市場與資產之間潛在的聯繫，並向投資者提供早期風險提示。這一能力旨在幫助投資者更好地理解自身投資決策所處的全球市場環境。 3. 決策流程引導：把機構風控嵌入交易行為 在機構交易體系中，風險管理通常透過嚴格的流程控制實現。例如，在執行高風險交易前，交易員必須確認關鍵風險參數，包括最大潛在虧損、保證金需求以及波動率敏感度。

GigaMoney 將類似的理念引入個人投資交易流程。當用戶執行高風險操作（例如賣出裸期權）時，系統會提示並引導用戶確認關鍵風險指標，從而幫助投資者在交易前重新審視自身的風險承受能力。 這一設計的目標，是透過技術手段減少情緒化交易，並強化更理性的投資決策。 把華爾街工具，帶給每一位投資者 在機構投資領域，投資決策通常依賴複雜的分析工具與數據系統，而個人投資者長期以來只能接觸到其中極小的一部分能力。 GigaMoney 的願景，是透過技術與數據，將「機構級投資分析能力」進行產品化，並以更直觀、更易理解的方式呈現在移動端。換句話說，就是把原本只存在於華爾街桌面的投資工具，裝進每一位投資者的手機。

隨著技術的發展，券商行業的競爭邏輯也正在發生變化。從提供交易通道的傳統券商，到提供交易平台與社群服務的互聯網券商，行業正逐漸邁向新的階段。 下一階段的競爭焦點，可能不再只是交易速度或費用結構，而是誰能真正提升投資者的認知效率與決策能力。 GigaMoney 的嘗試，或許正在揭示券商行業的一種新形態：從交易平台，逐步演進為投資決策系統。而這，也許正是"券商3.0時代"的一個重要注腳。 關於 GigaMoney 騰達證券有限公司（GigaMoney）為香港證券及期貨事務監察委員會認可的持牌法團（中央編號：AAB856）。公司持續以科技驅動金融創新，為投資者提供智能、高效的一站式金融服務與解決方案，覆蓋美股及港股全時段、多品類的交易需求。

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