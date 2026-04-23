卡西歐將推出搭載心率監測與潮汐圖功能的G-SHOCK腕表

- G-LIDE系列新品，極限運動理想搭檔

東京2026年4月23日 /美通社/ -- 卡西歐計算機株式會社(Casio Computer Co., Ltd.)今日宣佈，旗下防震腕表品牌G-SHOCK的極限運動系列G-LIDE再添新作——GBX-H5600。這是G-LIDE系列首款配備心率監測功能的腕表。

自1983年問世以來，G-SHOCK腕表始終保持卓越防震性能，並在功能、結構與設計上持續迭代升級。專為極限運動打造的G-LIDE系列廣受歡迎，為衝浪等海邊活動及水上運動提供了實用功能，包括顯示潮汐漲落的潮汐圖和月相數據。

全新GBX-H5600在傳承G-LIDE系列海邊運動功能的基礎上，首次集成心率監測模塊，可全方位支持從衝浪等極限運動到日常健身的各類活動。