安聯貿易聯乘星展香港 合辦思維領導力專題座談會

安聯貿易與星展香港向企業分析變幻莫測的地緣政治貿易風險，並強調細緻掌握資金流動性的迫切需求。香港 - 2026年4月23日 - 美國「解放日」一年過去，關稅持續擾亂全球貿易與供應鏈，許多經濟體和企業仍在努力尋求立足點。中東衝突的爆發更進一步加劇了這些影響，導致全球GDP增長放緩（2026年上升2.6%）、全球通脹上升（2026年上升4.3%）以及財政壓力加劇。在如此高度不確定的時期，安聯貿易香港與星展香港合辦了一場專題座談會，業界專家與思想領袖深入剖析當今不斷變化的地緣政治格局及日益加劇的信貸風險，並針對在日益碎片化的世界中如何把握貿易機遇提出見解。
安聯貿易香港、韓國及台灣區行政總裁Hassan Omaish指出：「中東衝突為本已因關稅、需求疲軟及消費者信心下滑而脆弱的環境，增添了新一波的衝擊。值得欣慰的是，自貿易戰爆發以來，企業已採取營運措施加以對應，最常見的策略包括增加庫存、市場多元化、向新供應商採購，以及透過第三市場轉運等。亞太區已成為供應鏈重組中顯而易見的結構性受益者。香港作為該地區主要的貿易與金融樞紐，在促進貿易與投資流動方面持續發揮關鍵作用。我們與星展銀行攜手，致力提供整合的專業洞察與支援，協助企業實現客戶與市場多元化、更佳的風險篩選，並賦予他們安全貿易與增長的信心。」
星展香港董事總經理兼環球交易服務總監王美寶表示：「我們觀察到受貿易路線及庫存中斷影響的行業，其現金回籠週期顯著延長，導致越來越多的應收賬款項被佔用。面對市場的波動性日益加劇，貿易融資的角色已超越傳統的信貸服務，以確保企業的關鍵現金流能準時到位，並讓關鍵供應商在面對營運受阻時仍能維持穩定的生產。憑藉星展香港雄厚的資本實力與充裕的流動性，我們能為客戶提供較長信貸期限及應急資金，協助他們應對延長的庫存與航運週期，同時提升其業務韌性。透過將擔保、信用證、信貸保險及財資對沖等服務，整合於本行統一的數碼平台架構中，我們能協助客戶將浮動的應收賬款轉為穩定的現金流，並將營運挑戰轉化為可投資的增長機遇。」
編輯附注：
為評估全球出口商在關稅及中東衝突下的表現，安聯貿易近日發布了其旗艦《全球調查》報告，該調查針對13個國家合共6,000家出口商，就其過去一年的出口表現，以及短期至中期的展望與應對策略進行了問卷調查。調查顯示，75%的出口商預期2026年出口將實現增長，這比2025年關稅衝擊時的情況樂觀得多——當時預期值曾暴跌40個百分點。
安聯貿易經濟研究主管Ana Boata總結道：「至目前爲止，中東衝突的影響看似有限，但這種樂觀情緒仍顯脆弱，若衝突持續拖延，此種情緒恐將迅速消退。安聯貿易的《全球調查》顯示，地緣政治與政治風險是全球企業面臨的首要威脅（65%），而供應鏈相關問題，例如供應商破產及原料短缺，則位居第二（57%）。中東衝突亦已收緊貿易融資條件。不僅付款週期正在延長，43%的企業更預期付款條件將進一步惡化。製藥、建築以及電腦／電訊是最受影響的行業，而大型企業面臨的付款週期延長幅度則更為嚴重。」
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關於安聯貿易
安聯貿易是貿易信用保險領域的全球領導者，同時還是公認的保證保險、商賬追收、結構性貿易信用和政治風險領域的專家。我們專有的情報網絡能夠即時存取2.89億家企業的資料。我們為企業提供付款保障，讓企業能夠安心交易。在發生壞賬的情況下，我們會向您的公司給付賠款，但更重要的是，我們幫助您從一開始就避免壞賬。無論是貿易信用保險還是其他金融解決方案，我們的關注重點都是預測性保護。但是，當發生意料之外的情況時，我們的AA信用評級以及安聯的支持意味著我們擁有雄厚的資源向您支付賠款，維持您的業務。安聯貿易總部位於巴黎，業務遍佈40多個國家/地區，擁有5,900名員工。2025年，我們的綜合營業額為40億歐元，全球商業交易風險承保額為14,000億歐元。欲瞭解更多資訊，請瀏覽 allianz-trade.com。
關於星展銀行
星展集團是亞洲最大的金融服務集團之一，業務遍及19個市場。總部設於新加坡並於當地上市，星展業務覆蓋亞洲三大增長主軸，即大中華、東南亞和南亞地區。星展資本充裕，所取得的AA-和Aa1級信貸評級位列全球最高級別之一。
星展集團分別獲《環球金融雜誌》、《歐洲貨幣》及《銀行家》選為「全球最佳銀行」，引證集團的全球領導地位。集團亦帶領業界以數碼科技重塑銀行業未來，獲《歐洲貨幣》選為「全球最佳數碼銀行」及獲《銀行家》選為「全球最佳創新數碼銀行」。此外，星展於2009至2025年更連續17年榮獲《環球金融雜誌》評選為「亞洲最安全銀行」。
星展集團在亞洲提供包括零售銀行、中小企業銀行及大型企業銀行的全面金融服務。生於亞洲、長於亞洲，星展洞悉在亞洲這個充滿活力的市場經營業務的秘訣。
星展致力與客戶建立長久的夥伴關係，秉持亞洲銀行的理念。透過星展基金會，本行致力提升有需要人士的生活與生計，創造超越銀行業務的影響力，為弱勢社群提供基本所需，並通過提供金融和數碼技能促進社會包容。此外，星展銀行也積極扶持創新社會企業，為社會帶來正面影響。
星展於亞洲擁有廣泛的業務網絡，並著重員工溝通與賦權，提供員工廣闊的發展機會。如欲了解更多詳情，請瀏覽www.dbs.com。