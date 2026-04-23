安聯貿易聯乘星展香港 合辦思維領導力專題座談會

關於安聯貿易

安聯貿易是貿易信用保險領域的全球領導者，同時還是公認的保證保險、商賬追收、結構性貿易信用和政治風險領域的專家。我們專有的情報網絡能夠即時存取2.89億家企業的資料。我們為企業提供付款保障，讓企業能夠安心交易。在發生壞賬的情況下，我們會向您的公司給付賠款，但更重要的是，我們幫助您從一開始就避免壞賬。無論是貿易信用保險還是其他金融解決方案，我們的關注重點都是預測性保護。但是，當發生意料之外的情況時，我們的AA信用評級以及安聯的支持意味著我們擁有雄厚的資源向您支付賠款，維持您的業務。安聯貿易總部位於巴黎，業務遍佈40多個國家/地區，擁有5,900名員工。2025年，我們的綜合營業額為40億歐元，全球商業交易風險承保額為14,000億歐元。欲瞭解更多資訊，請瀏覽 allianz-trade.com。

