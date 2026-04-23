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出版：2026-Apr-23 10:00
更新：2026-Apr-23 10:00
Media OutReach Newswire

全新一期「7仔yuu印花獎賞」強勢登場！ 17 款精選著數滿足你一整日 消暑飲品及雪條夏日必買！

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一買即儲 儲夠即賞 幫你慳多啲！

香港 - 2026年4月23日 - 各位精明嘅7仔yuu會員注意啦！新一期 7 yuu 印花獎賞登場，今期多達 17 款印花獎賞等緊你， 繼續幫大家賺盡著數！

全新一期「7仔yuu印花獎賞」強勢登場！

面對炎熱天氣，出門在外更需注意補充水分。今期7仔 yuu印花獎賞特別新增多款飲品，更推出雀巢濃豆樂雪條，讓你在消暑解渴的同時，輕鬆累積yuu印花，盡享優惠！今期獎賞共有17款超著數優惠，涵蓋全日不同時段所需，包括有醒神早餐、輕鬆午餐、下午Chill Time、及All Day讀物，全日都可以輕鬆儲7仔yuu印花！一買即儲，儲夠即賞，立即分享給家人和朋友，一齊到７仔掃貨啦！

今期 yuu 印花 著數攻略

【今期新獎賞】

任何維他奶山水豆漿236毫升 買4送1
PROTEA 茉莉花茶/菊花茶500毫升 買4送1
維他茶類/果汁/維他奶豆奶/鈣思寶飲品250-330毫升 (不包括維他牛奶飲品) 買6送1
益力多/益力多LT 六枝裝 買6送1
雀巢濃豆樂雪條 買8送1

Morning 醒神之選】

任何7-SELECT 常温烘焙產品/糯米糍 買7送1
指定7CAFÉ即磨咖啡（熱/ 凍）#買6送1
指定盒裝牛奶飲品200/ 236毫升^買5送1
任何牛奶飲品946毫升/950毫升 買5送1
悅鮮活鮮牛奶450毫升 買5送1
任何維記乳酪飲品220克/ 乳酪120克 買5送1
嘉頓家庭裝麵包／三文治包 買5送1

Light Lunch 之選】

7-SELECT $10/ 特上/ 極上飯糰 買8送1
買7-SELECT產品（不包括常温烘焙產品/糯米糍/$10/特上/極上飯糰）每滿$20 可獲印花 1 個，滿 7個印花送1件

Chill Time 之選】

買任何 4 罐裝啤酒每滿$30 可獲印花 1 個，滿 5 個印花送$15*
任何7PREMIUM 食品／飲品 買7送1

All day 讀物】

東方日報／星島日報／明報 買12送1

儲印花換獎賞三步曲：

  1. 付款前出示yuu ID或拍一拍已綁定的enJoy 卡/八達通，無需開yuu應用程式，一拍就可以自動儲yuu「7仔yuu印花獎賞」兼賺yuu積分。
  2. 打開yuu app，點選主頁中的「印花」圖示，隨時查看儲印花進度。
  3. 儲齊印花後，查看「可兌換的yuu印花獎賞」，揀好獎賞後點選「查閱獎賞」取得獎賞兌換二維碼， 憑獎賞兌換二維碼即可到7-Eleven店舖兌換獎賞！
立即成為yuu會員，一買即儲，儲夠即賞，盡享不同購物優惠。打開 yuu app 即睇全部17款獎賞：

https://www.yuurewards.com/promotion?type=page&link=home/service&id=yuuStamps&status=all&filter=sehk

yuu印花派發日期由2026年4月22日至2026年6月16日止;獎賞兌換日期及獎賞兌換二維碼有效日期由2026年4月22日早上7時起至2026年6月23日止。會員賬戶內的yuu印花不可與其他yuu賬戶的yuu印花合併。每個優惠頁面中的yuu印花不可轉移至其他優惠頁面/與其他優惠頁面中的yuu印花合併。yuu印花獎賞不可兌換成現金或其他貨品/服務,不可與其他折扣或優惠同時使用。貨品數量有限,部分貨品只限於指定店鋪提供,售/換/送完即止。價格於香港店鋪以港幣為單位,而於澳門店鋪則以澳門幣為單位。若購物後退款,7-Eleven保留權利將所有獲發的yuu印花退回。部份印花獎賞只適用於香港或澳門之7-Eleven店鋪。貨品圖片只供參考。優惠受有關條款及細則約束,詳情請參閱yuu應用程式。

▾以單一發票計算。
*$15電子優惠券獎賞可於下次購買4罐裝啤酒時作$15使用。
#yuu印花派發及獎賞不適用於7CAFE聯乘系列產品。
^yuu印花派發及獎賞不適用於常溫牛奶飲品。


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至抵會員價，名額有限，請火速訂位！

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作者簡介:

Media OutReach Newswire 是唯一一家專注於亞太與東南亞地區新聞稿發布的全球新聞通訊社，新聞稿發布網絡覆蓋26個國家。擁有 200,000 名記者和編輯數據資料，涵蓋 500 個新聞行業種類、70,000 個媒體機構，以及全球 1,500 個網絡新聞媒體合作伙伴，遍及亞太地區、東南亞、美國和加拿大、中東、非洲、歐洲和英國、拉丁美洲。

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