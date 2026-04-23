全新一期「7仔yuu印花獎賞」強勢登場！ 17 款精選著數滿足你一整日 消暑飲品及雪條夏日必買！

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香港 - 2026年4月23日 - 各位精明嘅7仔yuu會員注意啦！新一期
7
仔
yuu
印花獎賞登場，今期多達
17
款印花獎賞等緊你，
繼續幫大家賺盡著數！
面對炎熱天氣，出門在外更需注意補充水分。今期7仔 yuu印花獎賞特別新增多款飲品，更推出雀巢濃豆樂雪條，讓你在消暑解渴的同時，輕鬆累積yuu印花，盡享優惠！今期獎賞共有17款超著數優惠，涵蓋全日不同時段所需，包括有醒神早餐、輕鬆午餐、下午Chill Time、及All Day讀物，全日都可以輕鬆儲7仔yuu印花！一買即儲，儲夠即賞，立即分享給家人和朋友，一齊到７仔掃貨啦！
今期 yuu 印花 著數攻略 ：
【今期新獎賞】
任何維他奶山水豆漿236毫升 買4送1
PROTEA 茉莉花茶/菊花茶500毫升 買4送1
維他茶類/果汁/維他奶豆奶/鈣思寶飲品250-330毫升 (不包括維他牛奶飲品) 買6送1
益力多/益力多LT 六枝裝 買6送1
雀巢濃豆樂雪條 買8送1
【 Morning 醒神之選】
任何7-SELECT 常温烘焙產品/糯米糍 買7送1
指定7CAFÉ即磨咖啡（熱/ 凍）#買6送1
指定盒裝牛奶飲品200/ 236毫升^買5送1
任何牛奶飲品946毫升/950毫升 買5送1
悅鮮活鮮牛奶450毫升 買5送1
任何維記乳酪飲品220克/ 乳酪120克 買5送1
嘉頓家庭裝麵包／三文治包 買5送1
【 Light Lunch 之選】
7-SELECT $10/ 特上/ 極上飯糰 買8送1
買7-SELECT產品（不包括常温烘焙產品/糯米糍/$10/特上/極上飯糰）每滿$20▾ 可獲印花 1 個，滿 7個印花送1件
【 Chill Time 之選】
買任何 4 罐裝啤酒每滿$30▾ 可獲印花 1 個，滿 5 個印花送$15*
任何7PREMIUM 食品／飲品 買7送1
【 All day 讀物】
東方日報／星島日報／明報 買12送1
儲印花換獎賞三步曲：
- 付款前出示yuu ID或拍一拍已綁定的enJoy 卡/八達通，無需開yuu應用程式，一拍就可以自動儲yuu「7仔yuu印花獎賞」兼賺yuu積分。
- 打開yuu app，點選主頁中的「印花」圖示，隨時查看儲印花進度。
- 儲齊印花後，查看「可兌換的yuu印花獎賞」，揀好獎賞後點選「查閱獎賞」取得獎賞兌換二維碼， 憑獎賞兌換二維碼即可到7-Eleven店舖兌換獎賞！
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yuu印花派發日期由2026年4月22日至2026年6月16日止;獎賞兌換日期及獎賞兌換二維碼有效日期由2026年4月22日早上7時起至2026年6月23日止。會員賬戶內的yuu印花不可與其他yuu賬戶的yuu印花合併。每個優惠頁面中的yuu印花不可轉移至其他優惠頁面/與其他優惠頁面中的yuu印花合併。yuu印花獎賞不可兌換成現金或其他貨品/服務,不可與其他折扣或優惠同時使用。貨品數量有限,部分貨品只限於指定店鋪提供,售/換/送完即止。價格於香港店鋪以港幣為單位,而於澳門店鋪則以澳門幣為單位。若購物後退款,7-Eleven保留權利將所有獲發的yuu印花退回。部份印花獎賞只適用於香港或澳門之7-Eleven店鋪。貨品圖片只供參考。優惠受有關條款及細則約束,詳情請參閱yuu應用程式。