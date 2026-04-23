數位無限設立韓國子公司 前進 AI EXPO KOREA 揭示未來AI基礎設施

韓國首爾2026年4月23日 /美通社/ -- 隨著全球 AI 產業由模型開發轉入「算力基礎設施治理」的關鍵競賽，市場正以超過 30% 的複合年增長率（CAGR）高速擴張。看準韓國 AI 市場約 20% 的穩健增長動能及企業對算力優化的剛性需求，臺灣 AI 基礎設施軟體領航者 數位無限 (INFINITIX) 宣佈正式成立韓國子公司，象徵其亞太戰略佈局邁入新里程碑，全面強化在地技術服務與商務協作能力。
同時，數位無限將於 5 月 6 日至 8 日參與 AI EXPO KOREA 2026（TAIWAN Pavilion 攤位 N11），以「Meet the Future of AI Infrastructure」為主軸，完整呈現從 AI 基礎設施管理到 AI 雲服務營運的整體解決方案，協助企業在算力稀缺與成本壓力並存的時代，實現高效治理與價值轉化。
整合異構算力與 CTAs 智慧調度 重塑 AI 算力使用效率
面對企業在 AI 導入過程中普遍遭遇的 GPU 資源碎片化、利用率不足及跨平台管理複雜等關鍵挑戰，數位無限核心產品 AI-Stack 透過異構算力整合與 CTAs（Core Type Aware Scheduler）智慧調度技術，全面優化算力使用效率與資源配置模式。AI-Stack 透過 GPU 切分、算力聚合與跨節點分散式調度，實現算力資源的動態配置與集中化管理，將 GPU 利用率由約 30% 大幅提升至 90% 以上。同時支援 NVIDIA、AMD 及 NPU 等異構硬體整合，打造統一算力池，顯著加速 AI 模型開發、訓練與部署流程。
其中，獨家 CTAs 技術可精準辨識 CUDA 與 Tensor Core 等不同運算核心，並依據工作負載特性進行最佳化調度，讓互補型任務可於單一 GPU 上並行運行，大幅提升運算密度與硬體利用率，實現「零閒置、零浪費」的算力管理目標，進一步強化企業整體投資報酬率（ROI）。
從 AI 基礎設施邁向 AI 雲經濟 加速算力服務化與商業變現
在 AI 基礎設施能力之上，數位無限進一步推出 ixCSP（AI Cloud Service Platform），將 AI-Stack 的算力調度能力升級為可營運的雲端服務架構，協助企業快速建構 AI 雲商業模式。透過 ixCSP，企業可靈活推動「算力即服務（GaaS）」、「模型即服務（MaaS）」及「Token 即服務（TaaS）」等多元變現模式，並結合多租戶管理、精準計費機制與標準化 API 服務能力，將原本屬於成本支出的算力資源，轉化為具備持續營收潛力的服務型資產，全面驅動 AI 商業價值落地。
攜手在地夥伴深化韓國佈局 打造 AI 基礎設施生態系
為加速韓國市場拓展，數位無限已與在地代理商 MIRUWARE, Tera Tec, DS&G 及 NUMP 正式簽署戰略合作協議，結合其在地銷售通路與技術服務優勢，推動 AI-Stack 與 ixCSP 的規模化導入。未來，數位無限將持續攜手產業夥伴擴展生態系，推動 AI 基礎設施平台化與服務化，協助企業把握 AI 雲端經濟的龐大成長契機。
【展覽資訊｜AI EXPO KOREA 2026】
- 展覽名稱： AI EXPO KOREA 2026
- 展覽日期： 2026 年 5 月 6 日（三）至 5 月 8 日（五）
- 開放時間： 每日 10:00 – 17:00
- 展覽地點： COEX Convention & Exhibition Center 1st Floor Hall A
- 攤位位置： N11｜TAIWAN Pavilion
- 大會網站： https://www.aiexpo.co.kr/en/
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SOURCE 數位無限