數位無限設立韓國子公司 前進 AI EXPO KOREA 揭示未來AI基礎設施

韓國首爾2026年4月23日 /美通社/ -- 隨著全球 AI 產業由模型開發轉入「算力基礎設施治理」的關鍵競賽，市場正以超過 30% 的複合年增長率（CAGR）高速擴張。看準韓國 AI 市場約 20% 的穩健增長動能及企業對算力優化的剛性需求，臺灣 AI 基礎設施軟體領航者 數位無限 (INFINITIX) 宣佈正式成立韓國子公司，象徵其亞太戰略佈局邁入新里程碑，全面強化在地技術服務與商務協作能力。

同時，數位無限將於 5 月 6 日至 8 日參與 AI EXPO KOREA 2026（TAIWAN Pavilion 攤位 N11），以「Meet the Future of AI Infrastructure」為主軸，完整呈現從 AI 基礎設施管理到 AI 雲服務營運的整體解決方案，協助企業在算力稀缺與成本壓力並存的時代，實現高效治理與價值轉化。