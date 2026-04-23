立橋銀行與富衛澳門簽訂澳門銀保夥伴合作協議

創新保險產品 回應客戶對財富增值與管理服務的需求

澳門 - 2026年4月23日 – 立橋銀行（「立橋」）與富衛澳門（「富衛」）宣布簽訂澳門銀保夥伴合作協議並舉行啟動儀式，為立橋銀行於澳門的客戶 — 包括高資產淨值人士 — 提供更全面的保險產品和服務。是次合作結合立橋在澳門的客戶及分行網絡優勢，以及富衛以客為先的服務理念及科技賦能的模式，將為澳門客戶和訪澳旅客帶來更創新、更便捷的保險產品及體驗，致力支援他們實現不同的財富增值及傳承目標。



立橋銀行與富衛澳門宣布簽訂澳門銀行保險夥伴合作協議，以創新保險產品回應客戶對財富增值與管理服務的需求。（左至右） 立橋銀行零售部資深業務總監何凌女士、立橋銀行副行長湯玲女士、立橋銀行執行董事暨副行長朱家珍女士、立橋銀行執行董事暨首席執行官黃瑞升先生、富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅先生、富衛香港銀行保險部主管及副總裁朱偉業先生、富衛澳門業務主管及助理副總裁黃泰宙先生、富衛香港銀行保險策略合作部高級業務總監劉家威先生。

今年，立橋銀行與富衛澳門分別慶祝成立30周年及26周年，見證雙方多年來在財富管理領域中的卓越表現，以專業及優質的產品和服務，為客戶持續創造價值，引領市場發展。



立橋銀行執行董事暨首席執行官黃瑞升先生表示：「立橋銀行一直致力為澳門客戶提供多元化及具前瞻性的財富管理方案。本次與富衛澳門建立銀保夥伴合作關係，標誌着立橋銀行在財富管理版圖上的重要里程碑。我們深信，透過雙方緊密協作，結合銀行在本地深厚的客戶網絡優勢，以及富衛在產品創新與科技應用方面的領導地位，我們將能共同為澳門客戶帶來更貼心、更高效及更具增值潛力的保險產品與服務。未來，立橋銀行將繼續以創新思維與專業實力，為澳門經濟多元發展及金融市場繁榮作出貢獻。」



富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅先生表示：「富衛澳門很高興能與立橋銀行建立澳門銀保夥伴合作關係。我們相信，結合雙方的專業優勢及公司實力，將能為澳門市場帶來更創新的保險體驗。我們期待與立橋攜手，透過富衛穩健且貼心的保險方案幫助客戶實現財富增值與傳承，創造長遠價值。這次合作不僅是產品分銷網絡的提升，更是我們共同拓展澳門以至訪澳客戶市場的重要一步。」



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