MetaOptics 就其超透鏡與模組成功獲得世界級客戶設計／評估訂單，取得階段性重要里程碑

新加坡2026年4月23日 /美通社/ -- MetaOptics Ltd (Catalist: 9MT)（「MetaOptics」或「本公司」，連同其子公司統稱「本集團」）欣然宣布，本公司已在爭取超透鏡及模組設計／評估訂單方面，取得來自世界級客戶的階段性重要里程碑。 誠如本公司於截至2025年12月31日止財政年度之年報所述，本公司注意到，客戶對超透鏡技術的興趣已由初步關注，進一步轉化為實質性的評估、開發及合作。憑藉本集團與已識別客戶之持續深入互動，包括技術討論及不具約束力的諒解備忘錄，本集團已在消費電子、半導體設計與製造，以及工程與科技等領域，與世界級客戶取得以下階段性進展：

經過嚴謹的測試及評估流程後，本集團最近獲南韓一家大型消費電子公司確認為直接供應商。本集團欣然更新，早前已完成超透鏡設計優化階段，而客戶目前正積極審視系統參數及規格。本集團工程團隊正與客戶緊密合作，推進下一步工作，其中包括本集團參與產品發佈週期。 本集團近日已向一家領先的歐洲工程與科技公司提交原型開發及生產方案，以支援搭載超透鏡技術的下一代粒子感測解決方案。上述解決方案所採用的客製化超透鏡直徑少於1毫米，並擬使用本集團的12英吋DUV浸沒式光刻製程生產，結合半導體製造能力實現量產。

在與一家歐洲半導體晶圓代工及製造公司進行技術討論後，本集團已就其自動超透鏡測試設備的設計特點與功能進行展示，重點包括分選及特性分析功能，以配合該客戶潛在部署本集團自動超透鏡測試設備的計畫。本集團對於此機會感到高度振奮，期望藉由垂直整合的超透鏡設備業務板塊，協助歐洲建立端到端超透鏡製造能力，並透過該業務板塊支持當地先進半導體生態系。該業務板塊聚焦於先進生產系統的開發與商業化，包括直接雷射寫入設備、自動超透鏡測試設備及自動超透鏡模組組裝設備。

本集團近日已向一家南韓大型車用智能感測公司出售一套單色廣角物聯網紅外線超透鏡相機開發套件樣品。本集團正與該客戶密切合作，以進一步推動相關評估流程。 誠如本公司於2026年3月所公告，本集團在中國台灣地區微型製造平台上的客戶開發工作正取得良好進展。在成功部署直接雷射寫入設備及自動超透鏡測試設備後，一家大型晶圓代工廠的既有共封裝光學供應商已就超透鏡樣品向該平台提出需求。本集團正與中國台灣地區合作夥伴緊密協作，以支援此類超透鏡樣品的供應。同時，本集團亦正評估於亞洲一個成熟產業樞紐內的另一個微型製造平台，在2026年底前部署及設置其直接雷射寫入設備及自動超透鏡測試設備，以進一步支持區內半導體供應鏈及滿足持續增長的客戶需求。

MetaOptics執行主席程章金先生表示：「在我們於2026年4月10日舉行的股東週年大會及股東特別大會上，獲得股東對擬議納斯達克雙重上市等事項的強力支持，加上來自客戶的持續訂單動能，我們已準備就緒並致力執行我們的增長計畫，進一步加快超透鏡的商業化進程，拓展國際網絡，並鞏固我們在高增長領域的市場地位。」 董事會謹此公告 程章金

執行主席

2026年4月22日 關於 MetaOptics Ltd

MetaOptics Ltd (Catalist: 9MT) 為領先的半導體光學公司，專注研發以玻璃基板為核心的超透鏡解決方案，並結合AI驅動的影像處理技術。憑藉先進光學設計與可擴展的12英吋DUV光刻製程，MetaOptics為CPO、行動裝置、擴增實境／虛擬實境（AR/VR）、車用電子及其他新興市場的次世代應用提供支撐。公司總部位於新加坡，致力於提供高效能、具可靠性及可規模量產的光學方案，滿足今日最具創新精神的科技品牌需求。詳情請瀏覽：www.metaoptics.sg。

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