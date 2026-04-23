星路科技RWA CONNECT 2026全球開源生態正式啟動

香港2026年4月23日 /美通社/ -- 於香港舉辦的「鏈接全球，香港RWA基建生態研討會暨RWA CONNECT 2026啟動會」上， 星路金融科技控股有限公司（「星路科技」） 宣布，面向全球的開放生態社群——「RWA CONNECT 2026」全面啟動。啟動會上，來自全球行業參與方共同就香港穩定幣、RWA以及合規創新等話題進行了深入探討。星路科技率先宣布了開源生態計劃，同時提出了重磅的RWA技術服務平臺承諾，RWA代幣化新增發行正式邁入「千元時代」。

此次活動由星路科技、復星財富控股、FinChain星鏈及ME Group聯合舉辦，匯聚了政府、學術、金融、Web3及媒體等領域的眾多精英。活動上，星路科技CEO蔡華先生重磅宣布，「RWA CONNECT 2026」正式啟航，即日起凡是採用FinRWA Platform（FRP）3.0一站式RWA系統底座的新增發行項目，其系統端成本將最低降至3000美元。這意味著曾經高昂且難以觸達的代幣化服務，如今已轉變為透明、專業的標準服務。

蔡華指出，星路科技正積極發揮香港作為「超級聯繫人」的獨特優勢，推出RWA CONNECT，旨在打破RWA在發行、上架、分銷全鏈路中的信息不對稱「痛點」，構建一座鏈接香港到全球，鏈接資金和資產，鏈接Web2和Web3的「三重橋梁」。他同時公布了星路科技的三項重磅生態開放承諾：1、公開合規發行流程與架構體系，推動行業標準透明化；2、公開透明化技術平臺成本，實現成本可驗證、可預期；3、統一推送入駐項目的資產至星路科技已鏈接的全球交易所、全球合規金融機構，並將核心解決方案開源給生態合作方。