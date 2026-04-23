De Beers集團頌揚天然鑽石、文化與永恒價值

28.88克拉無瑕美鑽璀璨登場 香港 - 2026年4月23日 - De Beers 集團於 4 月 21 日假 Carlyle & Co 舉辦一場精緻雅聚，將天然鑽石歷久彌新的魅力帶到現場，慶祝天然鑽石的文化與永恒價值。



《In Conversation with A Diamond Is Forever》特別嘉賓: （左上）周汶錡佩戴 Claudia Ma Fine Jewellery珠寶； （右上）馬詩慧與王敏德佩戴 Hearts On Fire 珠寶； 行業專家與特別嘉賓（下圖由左至右）：Sophia Yu、Stewart Young、馬詩慧、王敏德、Loletta Lai及 Christina Ko。

多位傳媒與時尚生活品味人士於宴會前廳聚首，參與一系列深度對談、細賞珍藏書籍，部份來賓更參與了冥想體驗，現場氣氛熱烈。出席的貴賓包括曾參與「A Diamond Is Forever」經典廣告的超級名模周汶錡、馬詩慧、演員王敏德，以及蘇富比珠寶部總監及亞洲區珠寶部主管Stewart Young、De Beers集團天然鑽石亞太區副總裁黎翠華（Loletta Lai）、創意身心健康工作室Good Peoples創辦人Christina Ko、SCMP Hearst董事總經理兼出版人Sophia Yu，為這場盛宴增添奪目光彩。



奢華書籍出版社阿蘇林（Assouline）最近於倫敦發行的《A Diamond Is Forever – The Making of A Cultural Icon》，成為當晚衣香鬢影交流聚會的焦點話題。這部著作深入探討1947年廣告文案撰寫人Mary Frances Gerety創作的雋永名句「A Diamond Is Forever」，如何成為全球共同記憶，並奠定天然鑽石作為「愛情」、「美好」與「承諾」的完美象徵。



隨後，Loletta Lai與Stewart Young精彩對談，與貴賓們分享天然鑽石在全球文化中的超然地位，以及從礦區開採到登上拍賣殿堂的迷人歷程。兩位專家更深入探討鑽石與藝術的創意交融，見證鑽石作為承載文化底蘊的天然珍寶，如何持續激發藝術家的無限創意靈感。



De Beers集團天然鑽石亞太區副總裁黎翠華（Loletta Lai）於席間欣然表示：「透過引人入勝的故事、創新的產品發布、極具影響力的合作以及文化共鳴，我們希望憑藉『A Diamond is Forever』這句經典廣告雋語，重新燃點大家對天然鑽石的熱愛與追求。」



活動的另一焦點，匯聚於「The De Beers Jwaneng 28.88」。這顆產自波札那Jwaneng礦場，從114.83克拉原石精心切割而成，完美無瑕、D色、Type IIa的完美品質。這顆璀璨鑽石將於4月23日香港蘇富比高級珠寶現場拍賣會隆重登場，憑藉其非凡光芒、產地來源與卓越收藏價值，定必在國際舞台上綻放耀目光彩。



The De Beers Jwaneng 28.88 — 這顆罕有的 28.88 卡 D 色無瑕鑽石於活動中成為矚目焦點，並搭配一枚 3.03 卡 D 色梨形內部無瑕鑽石戒指，以及一對分別為 2.00 卡及 2.01 卡的 D 色內部無瑕鑽石耳環，共同展出。

蘇富比珠寶部總監及亞洲區珠寶部主管Stewart Young深諳優質天然鑽石的超然價值：「各國皇室佩載天然鑽石的傳統可以遠溯至數千年前。非凡的鑽石以其稀有性、卓越本質以及永恒價值，一直備受眼光獨到的收藏家所追捧。」



擅長創新呼吸法、冥想及占卜卡牌直觀解讀的Good Peoples創辦人Christina Ko，於午後帶領在場嘉賓進入沉靜氛圍，展開一場探尋內在光芒的鑽石冥想體驗。在流行音樂的悠揚旋律中，這場以呼吸為基礎的冥想引導參與者感受天然鑽石蘊含的超然特質，透過感悟其璀璨光芒、堅韌精神與內在力量，釋放自身獨一無二的光采。





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關於De Beers集團 De Beers集團（De Beers Group）成立於1888年，是全球領先的鑽石公司，在鑽石勘探、開採、銷售和行銷方面擁有無與倫比的專業經驗。 De Beers集團及其合作夥伴在鑽石供應鏈僱用超過20,000名員工，以其產值以及其在博茨瓦納、加拿大、納米比亞和南非的開礦作業而言，De Beers集團為全球最大的鑽石生產公司。 創新是De Beers集團的核心策略，以此發展包括De Beers（De Beers London）和Forevermark永恒印記在內的品牌組合，以及其他開拓性解決方案，例如鑽石開採和可追溯性計劃GemFair和Tracr。 De Beers集團通過De Beers鑽石研究機構（De Beers Institute of Diamonds）提供教育和實驗室服務，並依託De Beers集團Ignite團隊推出多種鑽石分選、檢測和分類技術系統，為鑽石行業提供優質的服務和先進的技術。 De Beers集團致力於「創守永恒」的承諾，該承諾規劃了一套綜合完整的方法體系，指引著我們邁向一個更公平、安全、潔淨和健康、促進社區繁榮、環境得到保護的未來。 De Beers集團是Anglo American PLC集團的一員。 如需瞭解更多資訊，請訪問 www.debeersgroup.com。



THE DE BEERS JWANENG 28.88 這顆堪稱為曠世珍寶的28.88克拉圓形明亮式切割鑽石，集合D色、無瑕淨度以及Type IIa非凡特質於一身，由De Beers以精湛鑽石工藝，從來自波札那聞名於世的Jwaneng礦場所出產的114.83克拉原石當中，以卓爾絕倫切割與拋光工序精心萃取而成。這顆絕色美鑽將於4月23日舉行之香港蘇富比高級珠寶現場拍賣會上隆重登場。

《A Diamond Is Forever: The Making of a Cultural Icon 1926–2026》 這本由De Beers聯同阿蘇林出版社（Assouline）發行的精彩著作，深入探討De Beers如何將鑽石打造成「愛與承諾」的普世認同象徵，並以Mary Frances Gerety所創作的「A Diamond Is Forever」廣告雋語將其加持昇華，同時以一個世紀的時間跨度，從藝術、時尚、廣告與流行文化範疇，展現敍事定調的力量，如何塑造出當代奢華。此著作於2026年3月在倫敦發布，慶祝De Beers作為不朽文化傳承者的重要里程。



De Beers集團天然鑽石亞太區副總裁黎翠華（Loletta Lai） 2021年伊始，Loletta一直肩負起De Beers集團亞太區天然鑽石的市場宣傳工作，並於今年獲任命為De Beers集團天然鑽石亞太區副總裁。憑藉其於公共關係領域的豐富經驗以及對鑽石文化的深刻了解，Loletta負責制定並推行亞太地區的宣傳策略以及行銷活動，提升消費者、媒體以及意見領袖對天然鑽石的認知與信任。

蘇富比珠寶部總監及亞洲區珠寶部主管Stewart Young Stewart以香港作為基地，領導蘇富比亞洲團隊經營珠寶拍賣以及私人洽購業務，同時與藝廊團隊聯手推進零售業務。擁有逾二十年全球珠寶拍賣市場經驗的Stewart於2007年加盟蘇富比，此前於擔任高級訂製時裝設計師、電影與舞台表演服裝與美術指導所積累的豐富經驗，為其於業內迅速崛起奠定了堅實基礎。



Stewart曾多次成功為高級珠寶量身訂造拍賣策略，其中包括為一條102克拉頂級艷彩黃鑽項鍊達至900萬美元成交價。於其職業生涯當中，多次成功以破紀錄成交價將珠寶推出市場，當中包括7.59克拉艷彩藍鑽戒指一枚（成交價2,000萬美元）、帝王綠翡翠首飾半套（成交價1,280萬美元）以及未鑲嵌30.10克拉微淺粉紅鑽一顆（成交價260萬美元）。



SCMP Hearst董事總經理兼出版人Sophia Yu Sophia Yu 作為SCMP Hearst董事總經理兼出版人，負責帶領包括《Cosmopolitan》、《ELLE》、《Harper's BAZAAR》、《Esquire》以及《ELLE Men》香港五大領先奢侈品與生活時尚傳媒品牌之發展、業務策略與編採方針。於其領導下，上述五大媒體品牌已從傳統紙媒成功轉型為舉足輕重的電子媒體平台，每月共計接觸逾400萬位電子受眾，並於社群平台上坐擁逾350萬粉絲。

Good Peoples創辦人Christina Ko 由Christina Ko創辦的創意健康工作室Good Peoples以當代視角重新詮釋正念。其提供的服務包括以流行音樂作主導的呼吸練習、融合冥想的寫作工作坊，以及運用其標誌性香港主題靈性指引與占卜工具「神諭卡」所進行的直觀解讀。



其獨樹一幟的手法，源於其曾為Louis Vuitton與《金融時報》等國際品牌與刊物擔任編輯與制定內容策略的背景。憑藉其敍事與區域營銷的專長，Christina設計出突破創意界限、喚醒情感的沉浸式體驗，引導參加者投入更深層次的自我探索。

