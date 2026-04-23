Tech. For Family：一步歸家，一鍵啟程！CHERY VPD全球首秀圓滿落幕，中國智慧點亮萬家歸途

北京2026年4月23日 /美通社/ -- 當方向盤學會自主思考，將奔波的疲憊化為從容的等候——4月22日，一場關於「家」與「路」的科技變革在CHERY VPD全球首秀現場悄然發生。在這場以Tech. For Family為底色的發佈會上，一鍵啟程與一步歸家兩大核心功能正式亮相，以端到端大模型技術為支點，打破全球家庭出行痛點。 停車難、找車煩已是全球用戶的共同困擾。2025年全球調研顯示，93%的駕駛者飽受找車位之苦，8%的人每次出行都為此焦慮。商場地庫反覆兜轉、暴雨天狼狽尋車、深夜疲憊泊車……這些日常場景不斷消耗著人們的時間與心情。CHERY品牌聚焦家庭真實需求，重新定義自動泊車，讓科技不再是冰冷炫技，而是守護家人的溫情力量。

一鍵啟程：暴雨抱娃也從容，車接人更暖心 首秀現場生動展現「一鍵啟程」的實用價值。用戶攜帶孩子、老人或重物時，無需在停車場奔波尋車，只需通過app一鍵操作，車輛便可自主啟動、平穩駛出車位，從停車場深處主動來到身邊，真正實現「車等人」。 面對對向來車等複雜路況，傳統系統易卡頓停滯，而CHERY品牌的端到端大模型具備「博弈智慧」，可自主判斷、主動避讓、靈活微調路線，全程不急剎、不卡頓，讓帶娃出行更安心，讓老人少走冤枉路。

一步歸家：下車即到家，把時間還給家人 「一步歸家」聚焦歸家場景，全面解放用戶精力。忙碌一天的用戶駛入小區地庫後，可直接下車關門，通過app一鍵啟動泊車。車輛會自主尋找預設固定車位，若車位被佔，也能像老司機一樣快速重新規劃，實時掃瞄並鎖定最優空位完成泊入。 從下車那一刻起，車輛全權負責泊車流程，無需人工干預。這項技術節省的不僅是時間，更是把本該屬於家人的陪伴時光，原原本本還給用戶，讓科技真正服務於家庭幸福。

高管親測實力：Aaron Zheng攜海外媒體挑戰極限車位 技術是否溫暖，先看能否直面極限。活動現場，CHERY國際營銷中心執行副總經理 Aaron Zheng (Executive Deputy General Manager of Chery International Marketing Center) 親自坐進駕駛艙，邀請兩位海外媒體代表共同體驗VPD技術的高階實力。 面對令無數老司機望而卻步的高難度極窄通道與斷頭路停車位，Aaron Zheng從容啟動一鍵泊車。只見車輛在厘米級狹窄空間中輾轉騰挪，傳感器精準捕捉週遭環境，端到端模型實時運算最優路徑。原本需要反覆修正方向的「噩夢車位」，在CHERY VPD的智慧決策下，一氣呵成完成泊入。現場海外媒體在驚歎之餘，真切感受到了中國智造帶來的從容與信賴——這便是CHERY VPD交付給全球家庭的安全承諾。

動態博弈：AI老司機，從容應對複雜路況 真實路況充滿意外，CHERY高級泊車擁有成熟的臨場智慧。面對車位被佔、狹窄通道會車等突發情況，系統不再依賴死板指令，而是憑借端到端大模型自主判斷、靈活應對，主動讓行、低速博弈通過，盡顯智能駕駛的安全與優雅。 同時，車輛具備禮讓行人、智能避障能力，在昏暗複雜的地庫中依然決策流暢、通行高效，讓每一次車庫出行都安心順暢。 技術護航：中國智造，築牢安全底線 流暢智能的背後，是CHERY品牌硬核技術的強力支撐。本次發佈的高級泊車技術，是中國車企端到端大模型在海外首次大規模量產應用，依托端到端神經網絡、多模態雙冗余預測、BEV融合感知方案，構建可靠的智能泊車體系。

系統採用攝像頭與激光雷達深度融合，配合高精定位，在無圖區域也能穩定導航；全程操作透明可控，異常情況立即減速停車，牢牢守住安全底線，讓用戶使用更放心。 CHERY品牌始終堅守「科技回歸家庭」的造車哲學，踐行 「Tech. For Family」 理念，以真實痛點為導向，用技術的溫度守護每一次家庭出行。值得一提的是，本次首秀現場官宣重要消息：2026年，CHERY VPD將正式搭載於TIGGO 7、TIGGO 8車型，率先登陸中東及東南亞市場。這不僅是產品的迭代，更是中國智慧推動全球出行標準升級的宣言，讓中國智造的溫情與智能，真正惠及世界的每一個家庭。

從車庫裡精準流轉的中國智慧，到回家路上的溫暖從容，CHERY VPD全球首秀雖已圓滿落幕，但一個關於智能泊車的溫情新時代正悄然開啟。當汽車學會思考、懂得關懷，每一次出發都懷揣安心，每一次歸家都滿載溫暖——這，便是CHERY品牌獻給全球用戶最深情的禮物。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/tech-for-familychery-vpd-302751458.html SOURCE 奇瑞