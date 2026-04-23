追覓星空計劃攜手UCB伯克利，深化AI汽車創新合作

與加州大學伯克利分校的合作彰顯其在自動駕駛、前沿工程和智能汽車研發上的長期投入

加利福尼亞州伯克利2026年4月23日 /美通社/ -- 追覓星空計劃汽車正深化與包括加州大學伯克利分校在內的頂尖學術機構的合作，以加速「AI 定義汽車」及下一代自動駕駛系統的研發。此次合作標志著公司對核心技術的長期承諾——這些技術將塑造未來智能出行的新范式。

此次交流匯集了星空計劃的工程師與高管團隊，以及伯克利分校專注於自動駕駛控制、人工智能和智能交通的研究人員。雙方聚焦於將前沿科研成果轉化為實際車載系統，尤其強調安全性、控制能力以及全棧 AI 的深度集成。