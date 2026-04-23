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出版：2026-Apr-23 14:55
更新：2026-Apr-23 14:55
PR Newswire

追覓星空計劃攜手UCB伯克利，深化AI汽車創新合作

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與加州大學伯克利分校的合作彰顯其在自動駕駛、前沿工程和智能汽車研發上的長期投入

加利福尼亞州伯克利2026年4月23日 /美通社/ -- 追覓星空計劃汽車正深化與包括加州大學伯克利分校在內的頂尖學術機構的合作，以加速「AI 定義汽車」及下一代自動駕駛系統的研發。此次合作標志著公司對核心技術的長期承諾——這些技術將塑造未來智能出行的新范式。

Image Credit: Dreame Nebula Next Auto (PRNewsfoto/Dreame Nebula NEXT Auto)

此次交流匯集了星空計劃的工程師與高管團隊，以及伯克利分校專注於自動駕駛控制、人工智能和智能交通的研究人員。雙方聚焦於將前沿科研成果轉化為實際車載系統，尤其強調安全性、控制能力以及全棧 AI 的深度集成。

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Image Credit: Dreame Nebula Next Auto (PRNewsfoto/Dreame Nebula NEXT Auto)

追覓星空計劃汽車高管馬龍（Jake Ma）表示：「我們不是在造一輛車，而是在為物理世界打造一顆新大腦。對我們而言，汽車是AI大模型在現實世界中最復雜的落地場景之一。」

此次訪問是星空計劃更廣泛戰略的一部分——以深度技術協作為根基。通過與學術專家緊密合作，公司正強化其在自動駕駛、車輛智能和系統級工程方面的技術路徑。

星空計劃繼承自追覓科技在精密工程和 AI 創新領域的深厚積累，正推動行業從「軟件定義汽車」邁向「AI 定義汽車」——智能不再局限於應用層，而是貫穿感知、決策、底盤到電驅系統的全棧架構。

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公司的技術方向聚焦於將 AI 深度融入車輛運行的核心動態中，包括持續學習系統、多智能體架構，以及專為復雜駕駛環境設計的高性能計算平台，以支持實時決策。

星空計劃於 2026 年 CES 首次亮相全球，推出四門電動超跑轎車概念車 Nebula NEXT 01。該車型實現 0–100 公裡/小時加速僅需 1.8 秒，輸出超 2,000 馬力，並采用 proprietary 藍碳纖維打造輕量化車身。

此後，品牌在2026超級碗期間高調亮相，進一步拓展北美市場影響力，確立其作為汽車科技新興力量的地位。

除性能外，公司持續夯實底層創新：其電子電氣架構融合了 AI 原生操作系統、區域化電氣設計和高密度計算平台，為可擴展的智能汽車系統奠定基礎。

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星空計劃現已進入以系統落地、工程深度和可擴展技術開發為核心的階段。公司將於 2026 年 4 月 27 日在硅谷舉辦的【DREAME NEXT】追覓硅谷發布會汽車專場上，發布更多產品與核心技術進展。

Image Credit: Dreame Nebula Next Auto (PRNewsfoto/Dreame Nebula NEXT Auto)

憑借全球市場勢能、學術協同與對工程本質的專注，追覓星空計劃正站上「AI 定義出行」時代變革的中心。

 

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/ucbai-302751456.html

SOURCE 追覓星空計劃汽車

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美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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