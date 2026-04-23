2026 ASCO | 邁威生物將以口頭報告和壁報形式公布 9MW2821 聯合特瑞普利單抗用於尿路上皮癌的最新臨床數據

上海2026年4月23日 /美通社/ -- 邁威生物（688062.SH），一家全產業鏈布局的創新型生物製藥公司，宣布將於當地時間 2026 年 5 月 29 日 - 6 月 2 日在美國芝加哥舉行的 2026 美國臨床腫瘤學會（ASCO）年會分別以口頭報告和壁報形式公布靶向 Nectin-4 ADC 創新藥 9MW2821 聯合特瑞普利單抗用於尿路上皮癌的兩項最新臨床研究結果。 口頭報告 摘要標題：

Bulumtatug fuvedotin (BFv; 9MW2821) plus toripalimab in patients with locally advanced or metastatic urothelial carcinoma (la/mUC): Follow-up results from a phase 1b/2 study.

Bulumtatug fuvedotin（BFv；9MW2821）聯合特瑞普利單抗用於局部晚期或轉移性尿路上皮癌（la/mUC）患者：一項 1b/2 期研究的隨訪結果

摘要編號：4518

講者：盛錫楠 教授 / 主任醫師 / 博導（北京大學腫瘤醫院泌尿腫瘤內科）

報告時間：

當地時間 6 月 1 日 8:00-9:30

北京時間 6 月 1 日 21:00-22:30

壁報展示 摘要標題：

Bulumtatug fuvedotin (BFv; 9MW2821) plus toripalimab in perioperative patients with muscle-invasive bladder cancer (MIBC): Results of cohort A from a phase 2 study.

Bulumtatug fuvedotin（BFv；9MW2821）聯合特瑞普利單抗用於肌層浸潤性膀胱癌（MIBC）圍手術期患者：一項 2 期研究隊列 A 的結果

摘要編號：4609

主要研究者：劉卓煒 教授 / 主任醫師（中山大學腫瘤防治中心泌尿外科）

壁報板編號：88

展示時間：

當地時間 5 月 31 日 9:00-12:00

北京時間 5 月 31 日 22:00 - 次日 1:00 關於邁威生物 邁威生物 (688062.SH) 是一家全產業鏈布局的創新型生物製藥公司，始終秉承「讓創新從夢想變成現實」的願景，踐行「探索生命，惠及健康」的使命，通過源頭創新，為患者提供療效更好、可及性更強的生物創新藥，滿足全球未被滿足的臨床需求。2017 年成立以來，邁威生物構建了以抗體藥物靶點發現與分子發現為起點，覆蓋成藥性研究、臨床前研究、臨床研究和生產轉化等藥品研發全周期的創新體系，實現集研發、生產、營銷於一體的全產業鏈布局。我們專注於腫瘤和年齡相關疾病，涉及腫瘤、自身免疫、骨疾病、眼科、血液、心血管等治療領域，憑藉國際領先的特色技術平台和研發創新能力，建立了豐富且具有競爭力的管線。現有 15 個處於臨床前、臨床或上市階段的重點品種，包括 11 個創新品種和 4 個生物類似藥，其中 4 個品種上市，1 個品種處於上市審評中，2 個品種處於 III 期關鍵註冊臨床階段。並獨立承擔 1 項國家「重大新藥創製」重大科技專項、2 項國家重點研發計畫和多個省市級科技創新項目。邁威生物以創新為本，注重產業轉化，符合中國 NMPA、美國 FDA、歐盟 EMA GMP 標準的抗體和重組蛋白藥物產業化基地已在江蘇泰州投入使用，並已通過歐盟 QP 審計，位於上海金山和江蘇泰州的大規模商業化生產基地正在建設中。欲瞭解更多信息，請訪問：www.mabwell.com。

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