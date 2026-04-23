微軟AI巡展香港站啟幕 萬興科技攜PDFelement等企業級AI辦公解決方案亮相

香港2026年4月23日 /美通社/ -- 近日，AIGC軟體A股上市公司萬興科技（300624.SZ）持續深耕亞太市場，以「Streamline Workflows. Power Content with AI.」為主題，攜旗下Wondershare PDFelement為代表的多款AI驅動的創意軟體亮相Microsoft AI Tour香港站，全面展示其在企業級內容場景中的深度應用，並作為微軟生態的重要合作夥伴，重點分享了旗下產品矩陣與微軟技術的深度協同，吸引眾多企業代表、IT決策者及專業人士駐足交流。 Microsoft AI Tour是微軟面向重點業務市場核心受眾的全球旗艦級活動。本次香港站聚焦大中華區合作夥伴的聯合AI成果，圍繞AI業務解決方案、雲與AI平臺、安全三大方向展開，集中展示最新AI創新成果與實際應用場景。

萬興科技此次重點展示產品包括AI驅動的一站式文檔編輯神器Wondershare PDFelement（萬興PDF）、繪圖創意軟體Wondershare EdrawMax（萬興圖示）以及Wondershare EdrawMind（萬興腦圖）、視頻創意軟體Wondershare Filmora（萬興喵影）、AI驅動的一站式精品漫劇創作平臺萬興劇廠。 其中，PDF文檔處理是政府、能源、金融及專業服務等行業企業日常運作中的核心場景。重點展示的Wondershare PDFelement帶來了其與微軟生態深度整合的端到端AI工作流解決方案，革新文檔辦公。Wondershare PDFelement支援一鍵將PDF轉換為可編輯的Word、Excel、PowerPoint檔並保留原始排版，提供Office外掛程式以便在Outlook等應用中直接生成標準PDF。

企業安全與登錄方面，Wondershare PDFelement支持基於企業Azure環境的單點登錄（SSO），並可打開和管理受微軟RMS許可權管理服務保護的PDF檔。憑藉這些集成能力，企業無需切換工具，即可在熟悉的微軟辦公環境中無縫使用Wondershare PDFelement的AI功能，完成複雜的文檔工作流。 Wondershare PDFelement可精准滿足不同領域企業用戶的業務訴求。在政府與公共服務領域，Wondershare PDFelement的智慧密文功能可幫助相關管理部門在處理公眾資訊時自動識別並遮蓋敏感性資料，確保合規與安全；在建築行業，包括工程設計、施工管理、地產開發等領域，企業日常產生大量合同及項目文檔，Wondershare PDFelement的專業翻譯與AI摘要能力則可顯著提升跨國協作與知識沉澱效率。

現場，萬興科技還帶來Wondershare PDFelement最新V12版本，推出多項面向企業場景的功能。其中，管理主控台（Admin Console）為企業IT管理員提供集中的許可權與訪問管理，可全面掌控AI服務、雲簽章及許可證使用情況，即時洞察團隊使用資料。此外，AI摘要、PDF對話、AI校對與語法檢查、思維導圖生成等增強功能也一併呈現，幫助用戶在文檔處理全流程中節省時間並最大化效率。 一同亮相的Wondershare EdrawMax與微軟Visio實現全面相容，支持.vsdx格式雙嚮導入與匯出，用戶可在Office外掛程式中直接創建圖表並以OLE形式嵌入Word、Excel、PPT文檔；同時支援通過導入Excel資料自動生成組織架構圖等圖表，進一步拓寬圖表製作。最新版本V15中，Wondershare EdrawMax全新引入 Edraw Agent，支援通過自然語言生成、分析與優化圖表，並具備 AI 文本轉圖能力。

Wondershare EdrawMind則可將思維導圖一鍵轉換為PowerPoint，並能智慧解析Word、PPT、Excel檔，幫助用戶快速從文檔中提取知識框架，進一步助力用戶進行知識提煉。其V13最新版本集成AI網頁摘要、智慧節點筆記生成、AI搜索等AI功能。 Wondershare Filmora深度融入微軟Windows AI PC生態，可利用本地NPU加速實現AI功能；同時原生支持Windows on Arm架構，並結合RAG與自然語言交互，實現跨語言理解與智慧素材匹配。最新版本V15搭載升級版AI工具，包括AI Extend（AI延伸）、AI Portrait（AI人像摳像）、Smart Cutout（智慧摳像）等，幫助用戶以更少時間與成本創作出專業級視頻內容。

萬興科技今年全新推出的萬興劇廠是AI驅動的一站式精品漫劇創作平臺，以工業化Agent驅動從小說改編到後期剪輯的全鏈路生產，為企業級內容創作提供全新的AI漫劇解決方案。 開展以來，萬興科技展位吸引了大量專業觀眾。多位元來自資訊技術、財務、教育、電信等領域的企業代表對Wondershare PDFelement的Smart Redact合規功能與專業翻譯能力表現出濃厚興趣，並現場體驗了從PDF轉換到AI摘要的完整流程。萬興科技表示，將持續深化與微軟的技術合作，為亞太企業提供更安全、更智慧、更高效的AI工作流解決方案。

近年來，萬興科技與微軟在AI領域持續展開合作。2023年2月，萬興科技成為國內首批獲得 Azure OpenAI商用服務許可權的企業之一；同年4月，萬興科技與微軟簽署雲服務框架協定，旗下海外主要產品成功接入Azure OpenAI服務；2025年5月，Wondershare Filmora作為Windows AI APP生態合作夥伴亮相微軟全球開發者大會（BUILD）；前不久，萬興科技攜Wondershare Filmora亮相微軟在馬來西亞吉隆玻舉辦的「Asia Channel LINC Event」（亞洲管道LINC大會），展示了其在當地語系化、離線化環境下，AI視頻創意工作流的最新探索成果。

萬興科技是中國數位創意軟體領域產品覆蓋面廣、營收體量大、全球化程度高的A股上市公司，業務已覆蓋200多個國家和地區，累計活躍使用者突破20億，旗下已打造萬興喵影、萬興劇廠、萬興PDF、萬興腦圖、萬興圖示等明星產品。弗若斯特沙利文資料顯示，2024年萬興科技在全球AIGC視頻創意軟體中國協力廠商獨立提供商中收入排名第一。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/ai--pdfelementai-302751381.html SOURCE 萬興科技