Now TV盡攬第44屆香港電影金像獎得獎電影 | 最佳男女主角得獎作品即時有得睇（附上架時間表）

香港2026年4月23日 /美通社/ -- Now TV網羅全港最多第44屆香港電影金像獎得獎及提名電影*，為影迷送上一場電影盛宴。《捕風追影》、《像我這樣的愛情》及《女孩》現已推出，觀眾可即時收睇，而《再見UFO》、《風林火山》及《女孩不平凡》將於稍後上架。
第44屆香港電影金像獎頒獎典禮早前（2026年4月19日）圓滿結束，大熱電影《再見UFO》贏得5大獎項，包括最佳電影、最佳導演（梁栢堅）、最佳女配角（衛詩雅）、最佳編劇（江皓昕、錢小蕙），及最佳原創電影歌曲。至於獲最多提名，由麥浚龍執導的《風林火山》則贏得8個獎項，包括呼聲最高的最佳男配角 （杜德偉）。梁家輝繼2013年《寒戰》，憑《捕風追影》傅隆生一角相隔13年再奪影帝。另一邊廂，廖子妤以《像我這樣的愛情》飾演患腦麻痹「阿妹」一角首封影后。舒淇就憑首部執導電影《女孩》獲得新晉導演大獎，而《女孩不平凡》則為鄧濤贏得最佳新演員獎。
*指香港收費電視及串流平台，並以2026年4月22日公布為準。
第44屆香港電影金像獎得獎及提名電影上架時間表
電影
得獎及提名
平台
上架日期
《再見UFO》
得獎：
最佳電影
作曲：崔展鴻／填詞：梁栢堅／主唱：黃淑蔓
提名：
最佳男配角（黃又南）
最佳攝影（梁銘佳）
最佳剪接（許宏宇、周元、杜杜）
最佳原創電影音樂（崔展鴻）
最佳視覺效果（陳迪凱）
Now Cinema
稍後推出
《風林火山》
得獎：
最佳男配角（杜德偉）
最佳美術指導（麥浚龍、奚仲文、周世鴻、Jona Sees）
最佳音響效果（Nopawat Likitwong、Poolpetch Hatthakitkosol
最佳視覺效果（伊諾、余日東、周劍鴻、黎子飛）
提名：
最佳電影
最佳女配角（鮑起靜）
最佳動作設計（鄧瑞華、熊欣欣）
新晉導演（麥浚龍）
Now 爆谷台（133） 及
Now爆谷台自選服務
Now 爆谷台（133）
《捕風追影》
得獎：
最佳男主角（梁家輝）
最佳動作設計（蘇杭）
提名：
最佳新演員（李哲坤）
最佳剪接（張一博）
最佳音響效果（王硯偉、劉貝兒）
Now爆谷台自選服務
現已上架
《像我這樣的愛情》
得獎：
最佳女主角（廖子妤）
提名：
最佳男主角（陳家樂）
Now Cinema與Disney+應用程式
現已上架
《女孩不平凡》
得獎：
最佳新演員（鄧濤）
提名：
最佳女配角（鄧濤）
最佳原創電影歌曲（普通人）
Now Cinema
稍後推出
《女孩》
得獎：
新晉導演（舒淇）
提名：
最佳導演（舒淇）
最佳編劇（舒淇）
最佳攝影（余靜萍）
Now Cinema
現已上架
《醬園弄‧懸案》
提名：
最佳電影
最佳女主角（章子怡）
最佳攝影（包軒鳴）
最佳剪接（張叔平、張一博）
最佳美術指導（孫立、劉敏雄）
最佳服裝造型設計（吳里璐）
Now爆谷台自選服務
現已上架
《贖夢》
提名：
最佳女主角（陳法拉）
最佳服裝造型設計（王寶儀）
最佳原創電影歌曲（永遠的失眠）
最佳視覺效果（楊敏杰、楊文傑）
Now Cinema
現已上架
《水餃皇后》
提名：
最佳女主角（馬麗）
最佳男配角（袁富華）
最佳女配角（惠英紅）
Now爆谷台自選服務
現已上架
《金童》
提名：
最佳男主角（張繼聰）
最佳新演員（李佳芯）
最佳動作設計（黃偉亮）
Now Cinema
2026年5月8日
《無名指》
提名：
最佳女主角（許恩怡）
Now爆谷台自選服務
現已上架
《拼命三郎》
提名：
最佳男配角（林家熙）
Now Cinema
現已上架
《他年她日》
提名：
最佳美術指導（文念中、曾嘉碧）
最佳服裝造型設計（文念中、蘇進欣）
最佳原創電影音樂（朱芸編）
最佳原創電影歌曲（瞬間的瞬間）
新晉導演（龔兆平）
Now 爆谷台（133） 及
Now爆谷台自選服務
Now 爆谷台（133）
《世外》
提名：
最佳電影
最佳導演（吳啓忠）
最佳編劇（楊寶文）
最佳美術指導（張小踏）
最佳原創電影音樂（周莉婷、CMgroovy、馮穎琪）
最佳原創電影歌曲（Until We Meet Again）
最佳音響效果（姚俊軒、張文愷）
新晉導演（吳啓忠）
Now爆谷台自選服務
2026年第3季
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SOURCE Now TV