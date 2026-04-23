Now TV盡攬第44屆香港電影金像獎得獎電影 | 最佳男女主角得獎作品即時有得睇（附上架時間表）

香港2026年4月23日 /美通社/ -- Now TV網羅全港最多第44屆香港電影金像獎得獎及提名電影*，為影迷送上一場電影盛宴。《捕風追影》、《像我這樣的愛情》及《女孩》現已推出，觀眾可即時收睇，而《再見UFO》、《風林火山》及《女孩不平凡》將於稍後上架。

第44屆香港電影金像獎頒獎典禮早前（2026年4月19日）圓滿結束，大熱電影《再見UFO》贏得5大獎項，包括最佳電影、最佳導演（梁栢堅）、最佳女配角（衛詩雅）、最佳編劇（江皓昕、錢小蕙），及最佳原創電影歌曲。至於獲最多提名，由麥浚龍執導的《風林火山》則贏得8個獎項，包括呼聲最高的最佳男配角 （杜德偉）。梁家輝繼2013年《寒戰》，憑《捕風追影》傅隆生一角相隔13年再奪影帝。另一邊廂，廖子妤以《像我這樣的愛情》飾演患腦麻痹「阿妹」一角首封影后。舒淇就憑首部執導電影《女孩》獲得新晉導演大獎，而《女孩不平凡》則為鄧濤贏得最佳新演員獎。