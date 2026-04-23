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商業動向
出版：2026-Apr-23 15:39
更新：2026-Apr-23 15:39
PR Newswire

迎風篤行，廣交會多項舉措服務中東採購商

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廣州2026年4月23日 /美通社/ -- 第139屆中國進出口商品交易會（廣交會）於廣州舉辦，展期持續至5月5日。受中東局勢影響，廣交會積極應對，持續優化服務、深化合作，助力中東採購商與中國生產企業精準對接。

(PRNewsfoto/Canton Fair)

一、中東客商參會意願仍然強烈

在第139屆廣交會新聞發佈會上，中國對外貿易中心主任朱詠在回應中東買家到會情況時表示，近期全球部分展會的中東客商到會有所波動，「不過，他們參加廣交會的意願仍然強烈。」

第一期現場，中東採購商依舊積極參與。一名埃及採購商從開羅飛往北京、轉機抵達廣州，全程耗時約13小時，足見其對線下實地採購的需求。

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二、量身定制中東客商專項服務

對於無法到場的中東客商，廣交會推出了專屬服務包，包括線上供采對接、海外社交平台直播探展專場，以及對在華中東企業的服務優化等。

廣交會邀請多位中東博主及主播到會，開展直播探展與供需對接活動，為中東採購商提供便捷順暢的直播採購體驗。第一期的家電專場直播中東專場，吸引大量海外觀眾觀看，得到中東採購商一致好評。

三、參展企業積極應對區域壓力

參展企業積極應對地緣衝突帶來的多重壓力，直面交付不穩、物流受阻、原材料短缺等難題。部分企業依托多元化生產網絡保障按期交貨，部分則拓展關鍵材料替代。

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一些企業還提到，中東市場對節能產品的需求上升，因此在本屆展會上重點展示了最新的節能技術升級成果。也有摩托車企業與中東客商共商對策應對成本變化的同時，發現電動摩托車成為新的業務增長機會。

面對當前複雜多變、不確定性加劇的全球貿易環境，廣交會始終堅守紐帶作用，助力海內外客商搭建跨越各類動盪週期、長久穩固的經貿合作關係。

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Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302751499.html

SOURCE 廣交會

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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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