迎風篤行，廣交會多項舉措服務中東採購商

廣州2026年4月23日 /美通社/ -- 第139屆中國進出口商品交易會（廣交會）於廣州舉辦，展期持續至5月5日。受中東局勢影響，廣交會積極應對，持續優化服務、深化合作，助力中東採購商與中國生產企業精準對接。

一、中東客商參會意願仍然強烈

在第139屆廣交會新聞發佈會上，中國對外貿易中心主任朱詠在回應中東買家到會情況時表示，近期全球部分展會的中東客商到會有所波動，「不過，他們參加廣交會的意願仍然強烈。」

第一期現場，中東採購商依舊積極參與。一名埃及採購商從開羅飛往北京、轉機抵達廣州，全程耗時約13小時，足見其對線下實地採購的需求。